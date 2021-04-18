ЗВЕНО В ЦЕПИ ШАГОВ ПО ЗАХВАТУ ХОЗЯЕВАМИ ДЕНЕГ МИРОВОЙ ВЛАСТИ

Администрация Джо Байдена генерирует всё новые нестандартные идеи, опасные и для США, и для всего мира. В феврале в Вашингтоне начали подготовку грандиозной программы инвестиций на ближайшие восемь лет. Программа многоплановая, главная её часть касается реконструкции экономической (прежде всего, транспортной) инфраструктуры, обветшавшей за последние десятилетия. К концу февраля – началу марта определилась примерная сумма бюджетного финансирования программы – 2,2 трлн долл. Это в дополнение к пакету чрезвычайной помощи экономике и населению (для ликвидации последствий «пандемии»), одобренному в марте Конгрессом США. Это гигантские дополнительные расходы, не учтённые в федеральном бюджете!

Бюджетная дыра (дефицит федерального бюджета США) не уменьшается. По итогам прошлого года Минфин США собрал 3,42 трлн долларов налогов, потратив 6,55 триллиона. В 2021 году ситуация вроде бы должна незначительно улучшиться: при доходах 3,51 трлн долларов заложены расходы на 5,76 трлн, что даёт дефицит в размере 40% бюджета. Однако это без учёта астрономических дополнительных расходов, инициированных командой Байдена за два с небольшим месяца. Затыкать дыру приходится Федеральной резервной системе, которая выкупает на рынке американский госдолг на 120 млрд долларов в месяц. Такой курс чреват неприятностями и для ФРС, и для казначейства. Для Федерального резерва – потому, что доллар может не просто обесцениться, а резко обвалиться. Для Минфина (казначейства) – потому, что обслуживание государственного долга может превратиться в основную статью, пожирающую большую часть бюджета. Особенно, когда процентные ставки по казначейским бумагам постепенно поднимаются. Если в августе прошлого года Казначейство США занимало на 10 лет под 0,6% годовых, то теперь ставки выше 1,6%.

И команде Байдена пришлось вспомнить, что основным источником пополнения бюджета должны быть не заимствования, а налоги. Что сбор налогов можно повышать, увеличивая их ставки. Уже два месяца Минфин под руководством Джанет Йеллен готовит проект налоговой реформы. Как сообщило в марте агентство Bloomberg, план предусматривает ужесточение налогового режима. Прежде всего, отмену налоговых послаблений (льгот), введённых Трампом. А также повышение ставок на ряд налогов: на подоходный налог на богатых граждан, на доходы от ценных бумаг и на корпоративный налог. План обещает принести в казну дополнительные доходы в размере 2,1 трлн долл. за 10 лет. В конгрессе эти предложения казначейства стали объектом горячих дискуссий. Без малого три десятилетия Америка в основном обсуждала вопросы возможного снижения налоговых ставок, и тема повышения у многих вызывает психологический шок.

Многие демократы заявили, что надо снизить план дополнительных налоговых доходов раза в четыре – до величины в 0,5 трлн долл. А также выбрать пока для повышения ставки лишь один из налогов. К настоящему времени почти все сконцентрировались на корпоративном налоге. Его ставку предлагается повысить с 21 до 28%.

Многих смущают риски такого повышения. С учётом других налогов, которые американские корпорации уплачивают в бюджеты федерального правительства и штатов, средняя налоговая нагрузка, по оценке экспертов, должна составить 32,34%. Это будет самый высокий уровень налоговой нагрузки не только в Группе семи (G-7), но и в ОЭСР. Предлагаемое повышение корпоративного налога может окончательно убить конкурентоспособность США. В долгосрочной перспективе это приведёт к снижению ВВП на 0,8 процента, сокращению 159 000 рабочих мест и снижению заработной платы на 0,7 процента.

Многих в Америке пугает возможный уход крупного американского бизнеса в другие юрисдикции, где налоговые ставки ниже. Речь не идёт об офшорных юрисдикциях типа Багамских островов, где почти нулевые ставки. Такими налоговыми уклонистами в США серьёзно занимаются Налоговая служба, Финансовая разведка и другие ведомства. Речь идёт о других государствах, где корпоративный налог ниже американского на несколько процентных пунктов. Скажем, 15%. Это может оказаться достаточным стимулом для перемещения бизнеса в такую страну. Да, такие государства не являются офшорами, но они не могут избежать искушения удержать свои корпорации и привлечь иностранные с помощью более «комфортных» ставок налогов. Что, по мнению Джанет Йеллен, наносит ущерб мировой экономике.

Поэтому Минфин США предлагает провести унификацию налоговых ставок во всех странах мира. И начать с налога на прибыль корпораций. Предлагаемая Вашингтоном система предполагает, что транснациональная корпорация должна платить корпоративный налог в каждой стране своих операций по единой ставке с учётом объёмов продаж (выручки, валовой прибыли) в соответствующей стране. Речь идет не о буквальной унификации налогов, а об установлении минимальной ставки на корпоративный налог. Вашингтон предлагает заключить соглашение о единой минимальной ставке. Он не отказывается от своих планов повышения ставки корпоративного налога с 21 до 28%, но для всего мира предлагает единую минимальную ставку в 21%.

Правительство США уже направило предложение о переговорах по единой минимальной ставке налога 135 странам, в том числе в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая является основной международной площадкой по обсуждению изменений в международной налоговой системе. Руководитель налогового департамента ОЭСР Паскаль Сен-Аман энергично поддержал идею Вашингтона.

Было проведено совещание в режиме онлайн министров финансов и руководителей центробанков G20. Они также поддержали идею о едином минимальном налоге для бизнеса. Участники «финансовой двадцатки» заявили, что намерены «достичь глобального и основанного на консенсусе решения» по минимальному порогу налога для бизнеса к середине 2021 года.

Инициативу Джанет Йеллен поддержала главный экономист МВФ Гита Гопинат. Оказывается, МВФ давно выступал за введение налогового минимума в мире с целью оживить мировую экономику.

По поводу предложения о едином налоговом минимуме высказались уже некоторые министры финансов. Глава Минфина Ирландии Пашал Донохо заявил, что налоговый минимум не должен быть единым для всех, он должен учитывать размер экономики страны. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что власти готовы поднять ставку выше 12,5%. Представитель Государственного секретариата Швейцарии по международным финансам заявил, что любая минимальная международная налоговая ставка должна быть «умеренной». Впрочем, со стороны ведущих стран Запада с их достаточно высокими налогами не должно быть возражений против минимальной ставки в 21%. По данным Tax Foundation, средняя ставка в группе стран G7 – 24%.

Эксперты утверждают, что сильной оппозиции американскому предложению со стороны большинства государств быть не должно. Ведь Вашингтон не предлагает стягивать всю прибыль, создаваемую американскими ТНК, в казну США. Отчисления от прибыли, создаваемой такими корпорациями в других странах, будут поступать в бюджеты этих стран. Можно предположить, что, если в мире будет внедрена новая система налогообложения, соглашения об исключении двойного налогообложения станут анахронизмом. Ведь новая система, наоборот, предусматривает множественное налогообложение.

Тем не менее риски введения единого минимального корпоративного налога в мире очень серьёзны и о них почти не говорят. Судя по всему, администрация Байдена планирует возвести тему налогов в ранг вопросов национальной безопасности США. В обсуждение налоговой инициативы включились Государственный департамент США и Советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Последний написал в «Твиттере»: «США полны решимости положить конец гонке за снижение ставок корпоративного налога и не допустить, чтобы корпорации переводили рабочие места за границу. Ключевым элементом нашей стратегии национальной безопасности является национальная конкурентоспособность: создание рабочих мест и повышение заработной платы дома, а не создание налоговых убежищ».

Майкл Эвери (Michael Every) из Rabobank комментирует подобные заявления: «Поскольку теперь это (налоговые ставки во всём мире. – В.К.) относится к «национальной безопасности США», не стоит сбрасывать со счетов риск использования дипломатии канонерок для ее достижения». И добавляет: «Это только ускорит продолжающуюся глобальную гонку вооружений наверху, которая соответствует глобальной налоговой гонке внизу».

Кстати, международная нивелировка налоговых ставок, даже если Вашингтону удастся довести её до конца, может не обеспечить американской экономике необходимую конкурентоспособность. Ведь она зависит и от многих других факторов: стоимости рабочей силы (уровня оплаты труда), процентных ставок по кредитам, уровня инфляции, курса национальной валюты, государственной поддержки.

Почему бы Вашингтону не выступить с предложением об унификации ключевой ставки центральных банков в разных странах? Ведь ФРС установила её на уровне 0-0,25%. А вот в Турции она составляет 8,25%, в Мексике – 5,00%, в Российской Федерации – 4,25%. С точки зрения Турции, Мексики, России и большинства других стран США занижают ключевую ставку, делают деньги очень дешёвыми, подыгрывая своему бизнесу.

Не стоит радоваться налоговой инициативе Вашингтона – за ней маячит план всеобщей глобализации. Одно тянет за собой другое. Вслед за унификацией налогов можно ожидать унификации ключевых ставок. Или, например, введение мировых правил о недопустимости повышать конкурентоспособность экономики путём понижения валютного курса национальной денежной единицы. А если такое предложение будет поддержано и оформлено как международное соглашение, на горизонте обозначится создание единого мирового Центробанка с единой валютой. Алгоритмы действий хозяев денег, стремящихся стать хозяевами мира, известны. На исполнение их планов в Америке поставлен Джо Байден. Предложение по международной унификации ставок корпоративного налога – лишь звено в длинной цепи «инициатив» по захвату хозяевами денег мировой власти. И любая инициатива будет подкрепляться дипломатией канонерок.

Источник: https://katehon.com