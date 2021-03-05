ЖИДЫ СНОВА УСТРОИЛИ ХОЛОКОСТ ЕВРЕЯМ, чтобы теперь уже получить власть над всем миром

Те из вас, кто изучал историю т.н. холокоста (жертвоприношения) евреев во время ВОВ, те прекрасно знают, что геноцид евреев организовали сами жиды, которые на еврейских костях выстроили свою политику, позволившую им после окончания войны получить себе государство Израиль.

И вот теперь жиды снова пустили „под нож” евреев, устроив им уже теперь публичный прививочный холокост, чтобы в этот раз уже получить власть над всем миром во главе со своим антихристом. Израиль показывает пример всему миру, как нужно бороться с коронавирусом, внедряя поголовную вакцинацию и „зеленые” паспорта.

Наши знакомые православные евреи, проживающие в Израиле, сообщают, что отказаться от прививок просто невозможно, т.к. в этом случае нельзя будет ни работать, ни перемещаться, ни в магазин сходить. Одна наша знакомая, имеющая сильнейшую аллергию, нам сообщила, что на работе ей пока разрешили не делать прививку, но обязали каждые три дня делать тест на Ковид за свой счет. А так как тест не дешевый, то работа просто теряет всякий смысл, т.к. все деньги будут уходить на тесты.

ЖИДЫ СНОВА УСТРОИЛИ ХОЛОКОСТ ЕВРЕЕВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЛАСТЬ НАД ВСЕМ МИРОМ…

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что быстрая и эффективная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции позволила его стране стать первым в мире государством, победившим COVID-19.

Об этом израильский премьер рассказал в четверг, 4 марта, в ходе интервью американскому телеканалу Fox News, пишет издание The Times Of Israel.

Нетаньяху описал систему «зелёных паспортов» — Green Pass — позволяющую полностью вакцинированным или переболевшим COVID-19 гражданам посещать различные общественные места и мероприятия. Речь шла о документе, который в феврале был представлен властями Израиля и начал выдаваться привитым и перенёсшим заболевание.

«Израиль — первая страна в мире, вышедшая из „короны“. С этим „зелёным паспортом“ вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим», — удовлетворённо констатировал глава израильского правительства.

Впрочем, он оговорился, что пока даже израильское общество «не выходит полностью» и «придётся какое-то время носить маску, но мы на пороге этого (окончания эпидемии — прим. РВ)».

Нетаньяху также отметил, что теперь Израиль можно называть нацией вакцинации, которая устанавливает модель для мира. По плану властей страны, кампания по иммунизации населения будет завершена в марте, а уже в апреле границы страны будут полностью открыты.

«Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С этого момента она будет называться также нацией вакцинации. Мы устанавливаем модель для мира, мы очень ею гордимся», — подчеркнул израильский премьер-министр.

По последним данным израильского Минздрава, первой дозой вакцины были привиты 4 859 948 граждан, 3 576 379 из них уже получили вторую дозу препарата. Население Израиля составляет чуть более 9 миллионов.

Источник: https://3rm.info

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki