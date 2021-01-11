ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ВОЙНЫ… Митрополит Морфский Неофит о 2021 годе

Митрополит Морфский Неофит рассказал, что по его мнению ждет человечество в новом 2021 году.

Митрополит Морфский Кипрской Православной Церкви Неофит предсказал, что новый год ознаменуется природными катаклизмами и гражданскими войнами, сообщает издание «Ромфея».

Митрополит Морфский считает, что в 2021 году «произойдут геофизические явления и гражданские войны», которые, по его словам, «уже начались в Америке и других странах».

Геофизические опасные процессы и явления – события геофизического происхождения или результат процессов в литосфере, гидросфере, атмосфере Земли, возникающих под действием различных геофизических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на население, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

Ранее СПЖ писал, что по мнению митрополита Морфского Неофита, новому мировому порядку нужны антихристианские государства.

Источник: https://3rm.info