Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе

Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти ДНР считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.

Президент России Владимир Путин в сегодняшнем телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, и подчеркнул необходимость выполнения Украиной Минских соглашений, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с ДНР и ЛНР и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Источник: https://ria.ru