Заявление: «Настоящие характеры не поддадутся принудительной вакцинации и чипизации»

Аналитик Юрий Рошка продолжает свои размышления в новом выпуске видеорубрики «Исповедь христианского оптимиста».

Сегодня я не буду прямо затрагивать актуальную тему, взбудоражившую весь мир с марта этого года. Те, кто понял, уже осознали, каковы ставки этой спецоперации глобального масштаба, прикрытой медицинскими предлогами. А те, кто принял всю эту историю о так называемой пандемии, боюсь, могут не выйти из своей летаргии. Я буду говорить в дальнейшем об основных причинах, которые определили эффективность манипулирования и контроля над целыми народами в глобальном масштабе. Речь идет о потере корней, отрыве от естественной среды, дезориентации мира в пользу индустриализации, продуктивности, концентрации и скоплении раскрестьяненных и пролетаризированных в новых городских агломерациях. Вся экономическая история предыдущих веков, связанная с современной эпохой, означала не только ликвидацию традиционной сельской цивилизации, но и уничтожение продовольственной независимости, а также веры и всей аксиологической системы деревенской вселенной.

Попутно следует отметить, что и коммунистические режимы, и либеральные на Западе сумели привить всеобщее презрение к положению крестьянина и в то же время безоговорочное восхищение всем, что связано с городом со всей его прерогативой так называемой высшей цивилизации. Бегство из деревень в города распространилось по всему миру. Так появился феномен ненависти к себе (в разнообразном обличье), отрицания собственной социальной, культурной и религиозной идентичности, навязчивой идеи отказаться от сельского прошлого в пользу городского будущего. Коллективный менталитет на всех меридианах глубоко отмечен восприятием деревни как неполноценной, отсталой, архаичной и потому отвратительной по сравнению с городом. «Религия прогресса» и притягательность города безвозвратно соблазняют иллюзией восхождения на более высокий социальный уровень, обеспечивающий преувеличенную «самооценку» (самоуважение) и более легкую жизнь.

Так шаг за шагом, десятилетие за десятилетием из народов с собственной идентичностью мы превратились в обезличенные массы. А собранные в большие городские массы, мы стали маневренным материалом для теневых манипуляторов, хозяев денег, тех, кто в настоящее время готовит нас к окончательному заключению в глобальном концентрационном лагере под режимом технократической диктатуры.

Эти мысли пришли мне в голову, когда я читал книгу французского философа Жан-Клода Миши «Двоемыслие. Возвращаясь к либеральному вопросу» (2008). Это непримиримый критик всех эксцессов культурного, политического и экономического либерализма, то есть той идеологической упаковки, которая исходит из капиталистической системы. Название навеяно термином Джорджа Оруэлла «doublethink», использованным в его знаменитом антиутопическом романе «1984», и переводится как «двоемыслие».

Я извлек из этой книги лишь несколько строк из примечаний, которые я посчитал наиболее подходящими для характеристики критического периода, в котором мы живем. Если бы мы могли осознать весь апокалиптический смысл сегодняшнего дня и ужасные испытания, которые ждут нас, мы бы бежали со всех ног, не оглядываясь назад, из этих свободных тюрем, которыми являются города, в деревни, когда-то покинутые нами или нашими родителями.

Итак, вот примечание из этой книги:

«Этот век (то есть 21 век – прим. наше) будет веком тотальной чрезмерной урбанизации (в смысле тотальной коммодификации, тотальной компьютеризации, тотального лишения корней…). Города были относительно жизнеспособными с человеческой, исторической и интеллектуальной точек зрения, пока они зависели от деревень и окружающей их природы. Однако чрезмерная урбанизация имеет тенденцию концентрировать население, отрезая его от их прежних баз (пищевых, биологических, социальных, исторических, культурных, духовных…). Можно назвать это общим отрывом от земли. (…) Вы хорошо знаете, что у меня нет волшебных рецептов, тем более точных программ, но согласитесь, что нужно обязательно искать и исследовать некоторые пути (…). Для начала для того, чтобы защитить все, что еще не было уничтожено, обезображено, отравлено, искоренено… Давайте подумаем об определенном отвоевании (что тоже будет фантастическим приключением), начиная с местного уровня, с его географии, с его истории. Будущее принадлежит деревням, а не мегаполисам и спальным поселкам (то есть пригородам, куда горожане возвращаются в конце рабочего дня – прим. наше). Отвоевание, которое неизбежно проходит через дезурбанизацию, не столько для возвращения прежнего значения городов (многие из которых когда-то были красивыми и свободными) и деревень, а для восстановления разрушенных пространств и экосистем» (стр.188).

Это цитата взята из статьи другого автора по имени Жан-Пьер Курти.

В заключение я предлагаю вам подумать над следующим. Положение дел в мире просто катастрофическое. Все вот-вот рухнет в обобщенный и хорошо продуманный хаос. Мир движется к полному экономическому коллапсу, который вызовет массовую безработицу, голод и насилие как со стороны государственных террористических сил, так и со стороны преступных группировок, которые всегда появляются в тяжелые времена. Серьезный продовольственный кризис неизбежен. А это означает голод. И только наивные до сих пор живут вчерашней иллюзией, что нынешний кризис будет временным и обратимым и что все более или менее вернется на круги своя. Но любая глубокая теологическая интерпретация (она преобладает в любых обстоятельствах!), геополитическая, политическая или экономическая безоговорочно рассеивает такие заблуждения.

Нас ждут великие страдания и гонения, катаклизмы и всевозможные бедствия. Вот почему у тех, кто хочет сопротивляться, бороться за себя и свои семьи, чтобы выжить, нет другого шанса, кроме как согласиться с положением выживающего. Не ради глупых игр или для того, чтобы рисоваться, а для того, чтобы отвергнуть положение скота, которого глобалистская мафия и ее (анти) национальные правительства ведет на бойню.

Поэтому девиз каждого здравомыслящего человека должен быть: «НАЗАД, В ДЕРЕВНЮ!»

Настоящие мятежники, настоящие нонконформисты, настоящие характеры не будут растоптаны и загнаны на принудительную вакцинацию и чипизацию.

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Источник:https://noi.md