Юрий Рошка: «Вряд ли стоит ждать чистки силовых структур от прихвостней прошлой власти»

Сегодня, как одно из самых поддерживаемых в молдавском обществе, нередко высказывается мнение, что новой власти следует решительно очищать от «наследия Плахотнюка» в первую очередь молдавские органы правопорядка. Именно там, по мнению многих, за минувшие годы предельной концентрации достигла специфическая «атмосфера», мешающая стране развиваться по нормальному, цивилизованному пути.

Мы попросили известного молдавского политика Юрия Рошку, который в своё время, хоть и не долго, курировал силовой блок в правительстве, специально для eNews поделиться мнением: что следует предпринять нынешним силовикам, дабы избавить ведомства от пресловутого «наследия»

«Простите, но я не думаю, что нынешние власти в состоянии воспринять чьи-нибудь советы, если они не исходят от их прямых покровителей, спонсоров или координаторов. Для того чтобы услышать совет, сначала человек должен допустить саму мысль, что он чего-то не знает. Но ведь наши правители все знают и без посторонних подсказок. Судя по их вялым, нерешительным и непрофессиональным действиям, вряд ли стоит ждать чистки силовых структур от прихвостней и подельников прошлой власти. Нет среди них ни сильных духом, ни умом. Так что не будем заниматься самообманом. Конечно, их полумеры лучше, чем решительные действия прошлой бандитской власти. Но все у них как-то выходит, как у плохих танцоров…», – утверждает господин Рошка.

Источник: https://enews.md