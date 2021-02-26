Юрий Рошка объясняет миф о глобальном потеплении и его цели

Журналист Юрий Рошка в своей передаче «Исповедь христианского оптимиста» рассказывает о понятии климатизма, о том, что он влечет за собой, и какие цели преследуют «пропагандисты культа парникового эффекта».

Речь идет о явлении, которое стало частью того, что в западном обществе называют новой тенденцией экорелигии, объясняет Рошка в новой статье.

„Я возвращаюсь к теме, которую я затронул в прошлом и которая заслуживает более внимательного изучения. Речь идет о том, что западные авторы, не подчиненные господствующему дискурсу, определяют термином «климатизм». Вот определение, взятое с сайта, который я считаю чрезвычайно успешным. Климатизм – это вера в то, что глобальное потепление и его апокалиптические эффекты будут антропогенными (следовательно, вызванными деятельностью человека), и это без обращения к рациональному мышлению или полному изучению научных данных. Это явление является частью того, что было названо новой тенденцией экорелигии в западном обществе, где наука игнорируется, но научные слова используются в качестве прикрытия как части системы убеждений. Химик Джеймс Лавлок, знаменитый «зеленый гуру», следовательно, апостол защиты окружающей среды, утверждал в этом смысле, что в настоящее время зеленая религия приходит на смену христианской религии. Чтобы лучше понять это явление и цели, которые преследуют пропагандисты культа парникового эффекта, воспользуемся статьей известного американского автора, поселившегося в Германии, Фредерика Уильяма Энгдала «Великий преступный заговор с нулевым выбросом углерода», опубликованной несколько дней назад», – сказал Рошка.

Всемирный экономический форум глобалистов в Давосе провозглашает необходимость достижения глобальной цели «нулевой углеродной чистоты» к 2050 году. Многим это кажется чем-то очень далеким будущим и в значительной степени игнорируется от Германии до Соединенных Штатов, поскольку в бесчисленном множестве других экономик готовится сцена для создания того, что в 1970-е годы называлось Новым международным экономическим порядком. На самом деле, речь идёт о плане, который проецирует тоталитарный технологический корпоративизм в глобальном масштабе, сулящий огромный рост безработицы, деиндустриализацию и преднамеренный экономический коллапс. В связи с этим, предлагаю вам рассмотреть серию информации, которая приведена в статье Уильяма Энгдала.

Вся причина перехода на альтернативные источники энергии, такие как солнечная или ветряная, и отказ от углеродных источников энергии, заключается в их заявлении о том, что CO2 – это парниковый газ, который каким-то образом поднимается в атмосферу, где образует одеяло, которое должно нагреть Землю, и это будет, по их мнению, глобальным потеплением. По данным Агентства по охране окружающей среды США, выбросы парниковых газов в основном связаны с CO2. Отсюда упор на «углеродный след».

Но почти никогда не говорится о том, что CO2 не может быть выброшен в атмосферу из выхлопных газов автомобилей, угля или других искусственных источников. Углекислый газ – это не углерод или сажа. Это невидимый газ без запаха, необходимый для фотосинтеза и для всех форм жизни на Земле, включая нас, людей. CO2 имеет молекулярную массу чуть более 44, в то время как воздух (в основном кислород и азот) имеет молекулярную массу всего 29. Удельный вес CO2 примерно в 1,5 раза больше, чем у воздуха. Это говорит о том, что выбросы CO2 от транспортных средств или электростанций не поднимаются в атмосферу на высоте примерно 12 миль или более, чтобы сформировать ужасный парниковый эффект», – говорится в статье.

Автор также говорит, что те, кто продвигает повестку дня с нулевым выбросом углерода, хотят деиндустриализации наиболее передовых экономик, стратегии, рассчитанной на десятилетия, чтобы вызвать крах индустриальных цивилизаций

. «Возвращение нынешней глобальной индустриальной экономики к антиутопии сжигания древесины и ветряных мельниц, где сбои становятся нормой, как сейчас в Калифорнии, является ключевой частью трансформации, называемой Великой перезагрузкой, под эгидой Повестки дня на период до 2030 года: Всемирный пакт ООН по устойчивому развитию.

Советник г-жи Меркель по изменению климата Иоахим Шнеллнхубер, атеист, представил в 2015 году радикальную зеленую повестку дня Папы Франциска, энциклическое письмо Лаудато Си, в качестве лица, назначенного Франциском в Папскую академию наук. Он также является тем, кто консультирует ЕС по вопросу зеленой повестки дня. В интервью в 2015 году Шнеллнхубер сказал, что в настоящее время «наука» установила, что максимальное количество «устойчивой» человеческой популяции примерно на шесть миллиардов человек меньше: «Выражаясь цинично, это триумф науки, потому что мы, наконец, кое-что стабилизировали, а именно, оценки пропускной способности планеты, которая составляет менее миллиарда человек». А чтобы добиться этого, необходимо разрушить индустриальный мир. Кристиана Фигерес, участник повестки Всемирного экономического форума и бывший исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обнародовала истинную цель климатической повестки дня ООН на пресс-конференции в Брюсселе в феврале 2015 года, где она сказала следующее: «Впервые в истории человечества мы ставим перед собой задачу намеренно изменить модель экономического развития, которая царила после промышленной революции», – говорится в статье.

Источник: https://noi.md

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