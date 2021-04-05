„Янки провалятся”: китайцы оценили готовность США поддержать Украину

Китайцы внимательно следят за событиями на Украине. Запад выразил готовность поддержать Украину, если Россия продолжит «провокации». Читатели не оставляют ему никаких шансов. «Русские хороши, и США провалятся в яму, как только протянут руку помощи», — заявил один из них.

B последнее время возобновились конфликты на востоке Украины, и отношения между Россией и Украиной остаются напряженными. После того, как последняя попросила НАТО усилить боевую готовность в данной местности и ​​заявила, что Соединенные Штаты могут оказать помощь в будущей войне, Россия предупредила, что будет рассматривать размещение западных войск на Украине как «серьезную провокацию».

Пресс-служба Минобороны Украины 2 апреля заявила, что после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином Соединенные Штаты пообещали предоставить Украине военную помощь, если конфликт в Донбассе обострится. В заявлении Минобороны Украины указано, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».

Как сообщается, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на эти действия Украины заявил, что, если США разместят войска на Украине, Россия примет «все необходимые меры» для обеспечения собственной региональной безопасности. Песков подчеркнул, что Россия не является конфликтующей (с Украиной) стороной и не может обеспечить полное прекращение огня в Донбассе, но она будет использовать свое влияние для выполнения соглашения.

Комментарии китайских читателей

Aries: Русские хороши, и Соединенные Штаты провалятся в яму, как только протянут «руку помощи». Если они не будут действовать, то продемонстрируют всем свою слабость, и тогда младшие братья даже голову не осмелятся высунуть. Соединенные Штаты заставляют отправиться на Украину, на Тайване они встретили два фактора, ограничивающих их силы, а в будущем на Ближнем Востоке для них вообще возникнет ситуация, при которой они не смогут что-либо сделать. Все это заставляет американскую стратегию работать вхолостую, и она превращается в обыкновенного бумажного змея.

h: Русские задали ритм, в котором хотят действовать, янки же все еще собираются работать по старому образцу: начать драку — купить оружие — заработать денег. Пусть посылают войска, все равно у США нет шансов, да и, конечно, они не осмелятся.

Прилив в Цзянтане в ответ h: В следующей битве США точно не посмеют воевать с Россией напрямую. Если в самом деле начнется война, восток Украины присоединится к России, и даже большая часть этой территории будет поглощена РФ. Россия как-то сказала, что, если война начнется, за 5 дней она завоюет 8 стран НАТО, а также возможно применение ядерного оружия.

Остров_EDM: Если Соединенные Штаты осмелятся отправить войска, результат будет следующим: Восточная Украина станет территорией России, сама Украина превратится в следующую Сирию, и повсюду будут разрушения и руины.

SchwarzerPanda в ответ Остров_EDM: Если США все же отправят войска, Украина обязательно станет географическим термином. Кому все нужно хорошо взвесить, так это Польше — не обнаружит ли она впоследствии на реке Бург несколько десятков дивизий?

Друзья, переходите на Weibo в ответ Остров_EDM: Но американцам же все равно: исчезнет Украина или нет, нам без разницы. Она же в 10 тысячах километров от наших США. Пока мы можем противостоять России, потеря одной шахматной фигуры — это мелочь!

Даже воротилам на Украине уже все равно: они давно иммигрировали в Европейский Союз или США.

Брат Цзайцзай: В этот раз мы просто пришли поглазеть на шумиху?

Дин Инь в ответ Брату Цзайцзай: Разве вы не развлекаете себя представлением на Суэцком канале? Что ж, мы туда точно пришли просто поглазеть.

Чэн Гун в ответ Брат Цзайцзай: Чего вы хотите от простой обертки?

Маленькая рыбка Ланьцзяна: Китаю, как товарищу, может, нужно помочь Украине, сделать ей переливание крови?

В мыслях отказался в ответ Маленькой рыбке Ланьцзяна: Переливание крови?! Украина собирается конфисковать китайские компании.

Бедный 13 в ответ Маленькой рыбке Ланьцзяна: Вы слишком много думаете, у Китая с Украиной чисто деловые отношения, а не дружба.

guan_16102720441834 в ответ Маленькой рыбке Ланьцзяна: Зачем Китаю делать переливание крови Украине? У Китая, вроде как, хорошие отношения с Россией, не так ли? Это как если бы Китай присоединил Тайвань, а Россия сделала б Тайваню переливание крови!

У бега действительно много плюсов в ответ Маленькой рыбке Ланьцзяна: Вы неправильно написали одно слово в своем предложении, надо было вместо «Китаю» написать «США», тогда все было бы верно. А употребление «Китаю» здесь в корне неправильное.

Дхарма: Китай проткнул раскрашенную шкуру американского бумажного тигра в Анкоридже. Похоже, что Россия также увидела слабость Соединенных Штатов. Она явно действует смелее, уже не боится поднять руку или ступить ногой, как это было прежде. Если Россия действительно отправит войска, тогда США и правда будет очень нелегко все это уладить: послать войска они не осмелятся, а санкции уже устарели. Соединенные Штаты, босс преступного мира, становятся все менее хладнокровными.

Дундун любит тебя: Зададимся вопросом: осмелятся ли США? Если осмелятся, то заплатят за это, так будут ли претворять в жизнь?

guan_15851021342992: Что вы имеете в виду?

Чэнь Пинъань в ответ guan_15851021342992: Желаю Байдену крепкого здоровья.

Исчез на неделю: Иран только что подписал 25-летнее соглашение с Китаем. Нужно ли ему еще подписывать соглашение с США? Вы по-прежнему хотите, чтобы Китай выполнил свое обещание?

Квантовая эпоха в ответ Исчез на неделю: Если США пойдут на подписание соглашения с Ираном в это время, тогда люди будут думать, что США пошли на уступки Ирану под давлением Китая. В будущем этим маленьким странам придется разыграть китайскую карту против США!

guan_15851021342992: Позвольте вмешаться: Если начнется война, Украина проиграет в одно мгновение, а за нею встряхнутся три балтийские страны. Как только эти страны охватят волнения, старая Европа определенно не сможет больше сидеть на месте, кто знает, может быть, и НАТО придется распасться. Но на что они действительно осмеливаются и на что у них есть силы? А как насчет Азии? Возвышение Китая также им всем ужасно страшно, это катастрофа, ужасная катастрофа для них!

Байден действительно выжил из ума. С его нынешней силой он все еще хочет «играть на обе стороны» и сорвать куш. Оцените его последний шаг: искать выход, чтобы подписать соглашение с Ираном, а затем устроить небольшие трения на Украине, чтобы построить из себя невесть что, и вот так пройдут все четыре года.

Генерал-губернатор Лицзяо Ли Жусун: Прискорбно то, что всего несколько десятилетий назад Украина все еще была хлебным амбаром и военным центром Советского Союза. Не так много времени прошло, а она превратилась в нож НАТО, который направлен на Россию.

gghhhjjj в ответ Генерал-губернатору Лицзяо Ли Жусуну: Поэтому распад стран — это огромная катастрофа для людей, особенно для жителей больших стран.

Душа указывает на юг: Так близко к воротам России США не осмелятся действовать лично, они просто найдут очередное пушечное мясо.

guan_15846846351256: Россия решает украинский вопрос, а Китай — тайваньский.

Источник: https://inosmi.ru