Всё зло сегодня происходит от неверия. Святой Паисий Святогорец

– Геронда, я обратила внимание, что у некоторых людей, которые не верят в Бога, есть сильное желание увидеть мир, страсть к путешествиям, развлечениям.

– Когда человек не верит в иную жизнь, то он стремится увидеть мир, насладиться в этой жизни тем, другим, а в конечном итоге что получается? В нём постоянно присутствует пустота. Но если он уверует в Бога, познает Бога, то и сам будет познан Богом, и у него явится чувство полноты.

– Если бы люди думали о том, что эта жизнь преходяща неужели они бы не изменились?

– Смотря кто. Если скажем, к примеру, пришёл конец света – то человек неверующий станет ещё более дерзким, чем обычно, предастся злу и греху. А человек верующий, наоборот, сдержит себя. „Зачем я буду тратить время на пустое, – скажет он. Лучше позабочусь о душе, постараюсь жить духовно, творить милостыню”.

Всё зло сегодня происходит от неверия. Раньше люди верили, и у самых равнодушных в душе жила вера, хотя люди были простые и даже не понимали ничего из того, что слышали в церкви. Некоторые не знали даже, что Евангелий всего четыре, думали, что их двенадцать. Но какую веру имели люди, какое благоговение! А какое мужество было у медсестёр! Сколько из них ушли на войну добровольцами! У них была вера и жертвенность, как они помогали людям! А сегодня? Кто-то мне рассказал, как один больной читал „Верую”, а медсестра, услышав, стала его бить – думала, что хочет её сглазить! Люди не знают даже Символа веры! До чего мы дошли! Спрашиваешь молодых: „Во что ты веришь?” „Не знаю, я пока не решил”, – отвечает. „Какую веру исповедуют твои мать и отец?” – „Не знаю, я их не спрашивал”. Он даже не потрудился узнать, во что верят его родители! Если у человека такое безразличие, чем ему можно помочь?

– Геронда, а ведь в странах, где существовал тоталитарный режим, Положение ещё хуже.

– Да, но сколько мучеников явится из числа тех, кто сохранил свою веру при тоталитарном режиме! Один русский, живя на чужбине, наконец побывал в России, и он мне рассказывал: „Ко мне подошла одна бабушка, которая знала меня давно, и спросила: „В этом пальто ты ездишь на Афон?” „В этом”, – ответил я. У неё на глазах появились слёзы, она взяла пальто и стала, бедная, его целовать, чтобы получить благословение”. Видишь, вера, чем больше её угнетают, тем она сильней. Она как пружина чем сильнее её сжимают, тем сильнее она выстреливает, когда разжимается. Приходит время, когда тому, кто давит, делается тяжело давить на пружину, он её отпускает, и пружина выстреливает.

Источник: https://3rm.info

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