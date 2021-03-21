Источник: французский CGTN-комментарий общественного телевидения Китая.

После того, как Байден прочитал сценарий, в котором президент России Владимир Путин назван «убийцей» и угрожает местью России за ее предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США (где большая часть Европы, Израиля и Совета сотрудничества стран Персидского залива продемонстрировали вопиющее вмешательство), вот и бедные. Госсекретарь Энтони Блинкен в неподходящее время атакует Китай во время первой китайско-американской встречи с момента назначения новой администрации США. Эта администрация, выбранная глубинным государством для гарантии возврата к бизнесу, то есть войны за прибыль, питает очень опасные иллюзии и все еще верит в себя во времена 1992-1995 годов после окончания холодной войны 1.

Разочарование может шокировать не одного в Вашингтоне.

Злобная Северная Корея, которая считает Байдена и его клику «бешеной собаки», не только отказалась признать Джо Байдена новым арендатором Белого дома, но и сознательно проигнорировала попытки контактов с США (через новый канал – Йоркис), если Вашингтон не прекратит свои враждебные и снисходительные отношения. политика в отношении Пхеньяна.

В России президент Владимир Путин вызвал скандал между детьми по поводу нападения на Байдена, подчеркнув, что в целом ребенок, обвиняющий других, только проектирует свои собственные недостатки. В итоге Путин пожелал Байдену крепкого [психического] здоровья и надеялся на теледебаты с ним на глазах у всего мира. История немножко посмеяться.

Иран продолжает открывать свои подземные баллистические города и подтверждает, что эта страна накопила довольно внушительное количество ракет, в то время как его внутреннее мнение, подвергающееся международному эмбарго исключительной строгости, призывает к ядерному варианту, несмотря на «религиозный запрет».

Мир изменился. История никогда не была жесткой и жесткой рамкой, но некоторые режимы к середине 2021 года отскочили на 30 лет назад. Опьяненные собственной идеологией и пропагандой, поджигатели войны в Вашингтоне, похоже, не подозревают, что 90-е прошли. чтобы найти более серьезное развлечение, чтобы заставить нас забыть о крахе Империи.

Источник: https://strategika51.org

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