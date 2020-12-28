Впервые в Израиле: мужчина получил вакцину, пришел домой и скончался

70-летний житель Бейт-Шеана скончался спустя несколько часов после вакцинации. Как сообщает издание Srugim, мужчина получил утром прививку в больничной кассе и отправился домой, где умер из-за проблем с сердцем.

В Министерстве здравоохранения Израиля начали проверку произошедшего. В ведомстве пока не делали официального заявления по поводу смерти мужчины.

На данный момент в Израиле вакцинировано более трехсот тысяч человек. До этого случая никаких проблем у прошедших вакцинирование не было. В том числе и у сотрудника больничной кассы, которому вкололи сразу шесть доз.

Источник: https://www.9tv.co.il