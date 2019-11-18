Вон из Мавзолея! 10 причин навсегда распрощаться с культом Ленина

Ленин умер, КПСС распущена, СССР развален: что вождь мирового пролетариата делает на Красной площади?

На дворе XXI столетие. Ульянов (Ленин) уже почти сто лет назад как умер. В прошлом, XX веке.

Он был фанатичным последователем марксистских идей XIX столетия. Его детище, коммунистическая партия, в условиях абсолютной монополии на власть действовала практически с самого Октябрьского переворота до 1990 года (Закон СССР от 14.03.1990 № 1360-I «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР), когда последний генсек КПСС отменил эту политическую привилегию. Время показать, на что были способны коммунисты, было предостаточно, с избытком.

При Горбачёве партия и комсомол насчитывали примерно 60 млн членов. И никто не стал на излёте перестройки защищать умирающее дело Ленина. Ни сама партия с комсомолом, ни КГБ, ни армия, ни народ. Все дружно и молчаливо отказали в своей поддержке коммунизму Ульянова (Ленина).

Это было настоящим концом СССР, поражением в Холодной войне и финалом партийной диктатуры. То, что произошло потом, в 1991 году, было уже лишь конвульсиями умирающего организма, отягчившими дальнейшее положение русского народа потерей огромных отеческих территорий.

Ленин мёртв, но его имя продолжает быть везде

Прошло почти тридцать лет. Имя Ульянова (Ленина) продолжает находиться на улицах наших городов. Более двух десятков тысяч памятников и бюстов, десятки тысяч улиц, переулков, площадей носят имя этого революционного лидера марксистов.

В своё время, придя к власти, коммунисты снесли почти все памятники, которые были построены в Российской Империи. Сейчас же их политические наследники выступают против того, чтобы убрать их партийные мемориалы.

Когда советский период отошёл в небытие, то из нашего гражданского сознания были убраны многие его знаки. Вместо советского герба был принят герб с имперским Двуглавым орлом. И его заменяли на фронтонах старых домов. Вместо красного знамени был введён национальный триколор. Из гимна России были убраны слова о Ленине. Городу на Неве, городу Октябрьской революции, после ношения имени Ленина вернули историческое название Санкт-Петербург.

К величайшему сожалению, в нашей стране вообще очень мало памятников русским историческим деятелям. Императору Петру I существует от силы десятка два памятников по всей стране, по нескольку — другим Государям и другим государственным деятелям.

Почему же Ленину на просторах нашей уже некоммунистической страны стоит до двух десятков тысяч памятников и бюстов? Такое же положение дел с именами улиц и площадей в наших городах. Неужели разрушитель государства в тысячу раз важнее для нас, чем все остальные правители-созидатели вместе взятые? Да нет, конечно. Это печальное наследие коммунистической монументальной агитации, которое не убрано до сих пор.

Мёртвый Ленин живёт в названиях нашей топонимики только при отсутствии властной воли убрать его тёмное политическое имя с наших домов и скверов.

Цивилизационная оценка деятельности Ульянова (Ленина)

Я хотел бы предложить десять основных пунктов, которые явно свидетельствуют, что Ульянов (Ленин) не является деятелем, заслуживающим уважения и мемориализации в нашей исторической памяти.

1.Ульянов (Ленин) был одним из упорнейших подготовителей революции («беззакония») в нашей стране. Как и другим марксистам, ему был свойственен своеобразный цивилизационный идиотизм, нечувствование ценности Русского мира, против которого они боролись.

Ленин ненавидел Российскую Империю не просто как республиканец ненавидит монархию или социалист — буржуазию. Он ненавидел Российскую Империю ещё и с оттенком личной ненависти и горделивого европейского пренебрежения. В начале Первой мировой войны Ленин писал: «Не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма» (ПСС Т. 49, стр. 14).

2.Ульянов (Ленин) был идейным и организационным вдохновителем массовых антирелигиозных гонений. Длинная череда убиенных Новомучеников Российских началась в его правление. Он — виновник зверского убийства Царской Семьи и его царственных родственников. Его ненависть к Богу стала соблазном для многих, которых он вовлёк в богоборчество.

Эта революционная вина соблазнения им наших дедов и прадедов искупается нашим народом уже третье или четвёртое поколение, как и сказано в Священном Писании: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Втор.5:9-10).

3.Правительство, возглавляемое Ульяновым (Лениным), было первым в человеческой истории, которое законодательно ввело государственный террор в отношении инакомыслящих граждан своей страны. Постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 5 сентября 1918 года «О Красном терроре»: «обеспечение тыла путём террора является прямой необходимостью», «необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам».

На закате своей жизни, в 1922 году, Ленин уже требовал государственного обоснования террора. В письме наркому юстиции Курскому он писал: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого» (ПСС. Т. 45. С. 190–191).

4.Ульянов (Ленин) — первый человек (если, конечно, не считать деятельность Лжедмитриев), который осознанно проповедовал гражданскую войну, а затем и осуществил её в России. «Долой поповски-сентиментальные и глупенькие воздыхания о «мире во что бы то ни стало»! Поднимем знамя гражданской войны!» (С. 41. Положение и задачи социалистического интернационала. «Социал-Демократ» № 33, 1 ноября 1914 г.).

Не менее откровенно он высказывался и в работе «Социализм и война»: «Мы вполне признаём законность, прогрессивность и необходимость гражданских войн» (С. 311. ПСС. Т. 26).

5.Ульянов (Ленин) подвёл марксистскую базу под идею предательства Отечества и во время Первой мировой войны активно выступал за поражение России, входя в коллаборационистские сношения с врагом. Ульянов (Ленин) настаивал, что «нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, как желая поражения во всякой войне царизму» (С. 108–109. Война и российская социал-демократия. Т. 26).

Также в письме к товарищу по партии А. Г. Шляпникову он исступлённо пишет: «Неверен лозунг «мира» — лозунгом должно бытьпревращение национальной войны в гражданскую войну… Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это — обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война» (Письмо А. Г. Шляпникову 17.10.1914. ПСС, Т. 49. С. 13).

В этом письме особенно наглядно видно, что Ильич прекрасно отдавал себе отчёт в том, что Первая мировая война была войной именно национальной, оборонительной для России. Он сам называет войну «национальной».

6.Ульянов (Ленин) — первый в человеческой истории глава государства, который ввёл государственную систему массовых абортов. С постановления Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции правительства Ульянова (Ленина) от 16 ноября 1920 года «Об искусственном прерывании беременности» началась демографическая трагедия русского народа. Ульянов (Ленин) выступал за преступное право убийства неродившихся младенцев ещё до революции.

В 1913 году он требовал: «Безусловной отмены всех законов, преследующих аборт или за распространение медицинских сочинений о предохранительных мерах и т. п.». Он считал необходимым для большевиков встать на охрану «азбучных демократических прав гражданина и гражданки» («Рабочий класс и неомальтузианство» ПСС. Т. 23).

За годы СССР были убиты во чреве матерей примерно 200 млн неродившихся детей.

7.Ульянов (Ленин) стремился сделать Россию интернациональной базой для развития глобалистского проекта мировой революции и построения МССР (Мировой Советской Социалистической Республики). Ленинское понимание Советского Союза высказал Сталин в основном докладе на I Съезде Советов СССР, где учреждали новую федерацию. Сталин сказал: «Союз Советских Социалистических Республик, прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики» (Об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Доклад 30 декабря 1922 г.).

8.Ульянов (Ленин) считал русских, «великороссов» угнетателями всех остальных наций, проживавших в России. Он начал создавать систему, по которой русские все годы коммунистического правления были классово-национальными донорами для других народов в экономическом и культурном плане.

Ульянов (Ленин) писал о том, что нужна «беспощадная и безусловная борьба с великорусским и царско-монархическим шовинизмом…», и утверждал как большевистскую аксиому, что для него «наименьшим злом было бы поражение царской монархии и её войск, угнетающих Польшу, Украину и целый ряд народов России и разжигающих национальную вражду для усиления гнёта великорусов над другими национальностями и для укрепления реакционного и варварского правительства царской монархии» (С. 6. Задача революционной борьбы социал-демократии в Европейской войне. Т. 26. Написано в августе 1914 года).

В другом месте Ульянов (Ленин) вопрошал: «Может великорусский марксист принять лозунг национальной, великорусской культуры? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов. Наше дело — бороться с господствующей, черносотенной и буржуазной национальной культурой великоруссов» (В. И. Ленин. ПСС. Т. 24. С. 122.).

9.Ульянов (Ленин) стоял у истоков сначала государственного распада русской государственности и появления массы национальных образований на её территории. А затем — федерализации России, уничтожения единства русского народа и создания выдуманных наций (украинцев и белорусов), а также создания сепаратистских очагов на её территории. Он заложил территориально-племенную бомбу под здание СССР, которая расчленила единое государство на пятнадцать различных государств-осколков после вызревания национальных элит на окраинах.

10.Ульянов (Ленин) как марксист стремился к уничтожению государства как социального института и не был никаким продолжателем русской государственной традиции. Он писал: «Все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а её надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве» (Государство и революция. ПСС. Т.33. С. 28).

Почему надо вынести тело Ленина из Мавзолея?

К Красной площади примыкает величественный Кремль, объект многовекового творчества русских Государей. На Красной площади стоит Покровский собор в честь взятия Казани царём Иоанном Грозным. На Красной площади стоит памятник Минину и князю Пожарскому, победившим поляков и Смуту XVII столетия. Часовня Иверской иконы Божией Матери, Казанский собор, другие исторические здания. Что делает труп Ленина на Красной площади?

Ленинское тело, да и сам Мавзолей задумывались в советском прошлом как часть наглядной политической агитации. Они являлись составной частью культа поклонения вождям, который создавал бывший семинарист Сталин. Культа противоцерковного, противоестественного.

Культ отошёл в прошлое. Осталась только сама личность Ульянова (Ленина), в которой мы имеем ярчайший образец антитрадиционного, антирусского государственного деятеля. Ленин в русской истории имеет положительное значение не большее, чем его имели Батый, Мамай, Тохтамыш, Лжедмитрий, Наполеон или Гитлер. То, что он родился в России, не сделало его русским политиком. Ульянов (Ленин) пришёл к власти как атеист-богоборец и марксист-интернационалист. Он был абсолютно чужой для России человек, оттого и столько бед он принёс стране, когда стал ею править.

Ленин не был не только великим русским государственным деятелем, но он не был и просто русским политиком. Он был безнациональным глобалистом, приверженцем радикальной западнической идеи коммунизма и мировой революции.

Ульянов (Ленин) мерил Россию своим маниакальным прокрустовым взглядом. И Россия в ленинских глазах всегда оказывалась не такой, как бы ему хотелось. У него не было никакой сыновьей ответственности перед Родиной. Не говоря уже о какой-либо любви к ней. Он абсолютно не чувствовал исторической, реальной страны. Голова у него была наполнена западными схемами, каждая из которых при реализации приносила страдание, кровь и разруху.

Памятники революционерам всегда готовят новые революции. Потому тело Ленина нужно вынести и захоронить, как вариант, на Волковском кладбище, где могила его матери и сестёр.

Памятники же великим национальным деятелям подготавливают новые великие национальные времена. А потому на месте Мавзолея необходимо воздвигнуть величественный Собор Новомученикам Российским, всем жертвам трагедии XX столетия. Собор будет являть памятную антитезу Мавзолею и телу Ленина.

Нас часто пугают в связи с выносом тела Ленина некими волнениями в обществе. Это левые страшилки. В реальности вынос тела не создаст никаких социальных проблем. Однажды из Мавзолея уже выносили одно тело. Вынесли тело Сталина, главнокомандующего Красной армии, взявшей Берлин. И даже это не вызвало никаких волнений. Опыт со Сталиным говорит о том, что в Мавзолей можно как вносить тела, так и беспрепятственно выносить обратно.

Нам пора прощаться с ленинским прошлым, не принёсшим никакого светлого будущего, а только бесполезно потратившим по пути следования в коммунистическое никуда десятки миллионов русских жизней. Пора констатировать: Ленин умер для России окончательно, навсегда.

Источник: https://rusorel.info