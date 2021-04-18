Военное происхождение Facebook

Растущая роль Facebook в государственном надзоре за национальной безопасностью и в аппарате «до преступления» требует нового изучения происхождения компании и ее продуктов в связи с противоречивой бывшей программой наблюдения, проводимой DARPA, которая была аналогична тому, что в настоящее время является крупнейшей социальной программой. сеть в мире.

В середине февраля большое жюри Флориды предъявило обвинение Дэниелу Бейкеру, ветерану США, которого СМИ называли «анти-Трампом, антиправительственным сторонником, сторонником превосходства белой расы и антиполиции», по двум пунктам обвинения. общение в межгосударственной торговле, содержащее угрозу похищения или травмы „.

Обсуждаемое сообщение было размещено Бейкером в Facebook, где он создал страницу мероприятия для проведения вооруженного контр-митинга против запланированного сторонниками Дональда Трампа в столице Флориды Таллахасси 6 января. «Если ты боишься умереть, сражаясь с врагом, то оставайся в постели и живи. Позови всех друзей и вставай! « Написал Бейкер на своей странице в Facebook.

Дело Бейкера примечательно тем, что это один из первых арестов «до преступления», полностью основанный на сообщениях в социальных сетях – логическое завершение попытки администрации Трампа, а теперь и администрации Байдена стандартизировать аресты людей за обмен сообщениями в Интернете. чтобы предотвратить насильственные действия до того, как они произойдут. От растущей сложности программ прогнозирования полицейской деятельности от американского предпринимателя Палантира, специалиста по разведке и военному делу, до официального объявления о программе Министерства юстиции по срыву и раннему вмешательству в 2019 году, до первого бюджета Байдена, который содержит 111 миллионов долларов на судебное преследование и управление Начиная с «увеличения числа внутренних дел о терроризме», после 11 сентября во всех президентских администрациях заметно неуклонное продвижение к «войне с внутренним терроризмом» с упором на докриминацию.

Эта новая война с национальным терроризмом породила множество таких сообщений в Facebook. И хотя Facebook уже давно стремился представить себя как „общественное место” для общения людей со всего мира, более пристальный взгляд на его, казалось бы, военное происхождение и текущие военные связи показывает, что крупнейшая в мире социальная сеть. World всегда предназначалась для служат инструментом мониторинга для выявления и пресечения инакомыслия внутри страны.

Первая часть этой серии из двух частей на Facebook и американского штате национальной безопасности исследует происхождение социальной сети и времени и характер его возникновения в отношении спорной военной программы , которая была остановлена на тот же день запуска Facebook. Эта программа, известная как LifeLog, была одной из нескольких спорных программ слежки, введенных после 11 сентября 2001 года Агентством Пентагона по перспективным оборонным исследовательским проектам (DARPA), которые угрожали нарушить неприкосновенность частной жизни и гражданские свободы в Соединенных Штатах, пытаясь собирать данные для создания «очеловеченного» искусственного интеллекта.

Как показано в этом отчете, Facebook – не единственный гигант Кремниевой долины, происхождение которого близко совпадает с той же серией инициатив DARPA и чья текущая деятельность обеспечивает двигатель и топливо для высокотехнологичной войны с внутренним инакомыслием.

Интеллектуальный анализ данных DARPA для „национальной безопасности” и „гуманизации” ИИ

После терактов 11 сентября DARPA в тесном сотрудничестве с американскими спецслужбами (в частности, с ЦРУ) начало разрабатывать «предкриминальный» подход к борьбе с терроризмом, известный как Total. Целью TIA было создание «повсеместного» военного аппарата наблюдения. Официальная логика TIA заключалась в том, что инвазивное наблюдение за всем американским населением было необходимо для предотвращения террористических атак, биотеррористических событий и даже природных эпидемий.

Создателем TIA и человеком, который руководил им за время его относительно недолгого существования, был Джон Пойндекстер , наиболее известный тем, что работал советником Рональда Рейгана по национальной безопасности во время дела Иран-Контрас и был осужден за пять преступлений в связи с этот скандал. Менее известной деятельностью фигур в деле Иран-Контра, таких как Пойндекстер и Оливер Норт, была разработка базы данных Main Core, предназначенной для использования в протоколах «непрерывности государственного управления». Основное ядро ​​использовалось для составления списка американских диссидентов и «потенциальных нарушителей спокойствия», с которыми можно было разобраться, если будут задействованы протоколы COG. Эти протоколы могут быть вызваны по целому ряду причин, включая широко распространенное общественное неприятие военной интервенции США за рубежом, широко распространенное внутреннее несогласие или нечетко определенный момент «национального кризиса» или «периода паники». Американцы не были проинформированы о том, было ли их имя внесено в список, и человек мог быть добавлен в список просто за участие в акции протеста в прошлом, за неуплату налогов или за другое поведение, «часто несущественное», считающееся ” недружелюбный »со стороны его архитекторов в администрации Рейгана.

В этом контексте Уильям Сэфайр , обозреватель New York Times , без преувеличения отметил , что с помощью программы TIA «Пойндекстер реализует свою двадцатилетнюю мечту: получить власть, чтобы копаться в мире». каждого публичного и частного поступка каждого американца ».

TIA вызвало значительное возмущение граждан после того, как было обнародовано в начале 2003 года. Среди критиков TIA был Союз гражданских свобод США, который утверждал, что усилия по слежке «уничтожат конфиденциальность штатов. United», потому что «каждый аспект нашей жизни будет каталогизирован », в то время как несколько основных средств массовой информации предупреждали, что TIA« боролась с террором, запугивая американских граждан ». Из-за давления DARPA изменило название программы на Terrorist Information Awareness, чтобы она меньше походила на паноптикум национальной безопасности и была более конкретно нацелена на террористов в эпоху после 11 сентября.

Однако от планов TIA не отказались, большинство из них было передано в секретные портфели Пентагона и спецслужб США. Некоторые из них финансировались спецслужбами и управлялись компаниями частного сектора, такими как Palantir Питера Тиля , а другие появились спустя годы под предлогом борьбы с кризисом COVID-19.

Вскоре после запуска TIA аналогичная программа DARPA начала формироваться под руководством близкого друга Пойндекстера, директора программы DARPA Дугласа Гейджа. Проект Гейджа, LifeLog, был направлен на «создание базы данных, отслеживающей все существование человека», включая его отношения и общение (телефонные звонки, почта и т. Д.), Их привычки потребления медиа, их покупки и многое другое, чтобы быть цифровой записью. « всего, что человек говорит, видит или делает ». Затем LifeLog будет брать эти неструктурированные данные и организовывать их в « отдельные эпизоды » или моментальные снимки, «отображая отношения, воспоминания, события и опыт».

По словам Гейджа и сторонников программы, LifeLog создаст постоянный, доступный для поиска электронный журнал всей жизни человека, который, по словам DARPA, можно использовать для создания «цифровых помощников» следующего поколения и предоставить пользователям «почти идеальную цифровую память». Гейдж настаивал , даже после того, как программа была закрыта, что люди имели бы «полный контроль над своими собственными усилиями по сбору данных», поскольку они могли «решать, когда включать или выключать датчики, и решать, кто будет делиться данными». В последующие годы гиганты Кремниевой долины давали аналогичные обещания контролировать пользователей, прежде чем неоднократно нарушать их ради прибыли и питание устройства домашнего наблюдения правительства.

Информация, полученная LifeLog в результате взаимодействия каждого человека с технологией, была объединена с информацией, полученной от передатчика GPS, который отслеживал и документировал местоположение человека, аудиовизуальных датчиков, записывающих, что человек делал, видел и говорил, а также биомедицинских мониторов, которые оценил здоровье человека. Как и TIA, LifeLog рекламируется DARPA как способный поддерживать «медицинские исследования и раннее обнаружение возникающей эпидемии».

Критики в основных средствах массовой информации и в других местах не преминули указать, что программа неизбежно будет использоваться для профилирования диссидентов и подозреваемых в терроризме. В сочетании с многоуровневым мониторингом людей, осуществляемым TIA, LifeLog идет еще дальше, «добавляя физическую информацию (например, то, что мы чувствуем) и мультимедийные данные (например, то, что мы читаем) к этим транзакционным данным». Рецензент Ли Тьен из Electronic Frontier Foundation предупредил в то время, что программы, реализуемые DARPA, включая LifeLog, «имеют очевидные и простые пути к развертыванию внутренней безопасности».

В то время DARPA публично настаивало на том, что LifeLog и TIA не связаны между собой, несмотря на их очевидные параллели, и что LifeLog не будет использоваться для «скрытого наблюдения». Тем не менее, документация DARPA по LifeLog указывает, что проект «сможет вывести процедуры, привычки и отношения пользователя с другими людьми, организациями, местами и объектами и использовать эти модели для облегчения своей задачи», что признает его потенциальное использование в качестве инструмент для массовой слежки.

Помимо способности выявлять потенциальных врагов государства, LifeLog преследовал еще одну цель, которая, возможно, была более важной для Государства национальной безопасности и его академических партнеров: «гуманизация» и развитие государства – искусственный интеллект. В конце 2002 года, за несколько месяцев до объявления о существовании LifeLog, DARPA опубликовало стратегический документ, в котором подробно описывается развитие искусственного интеллекта путем подачи на него огромных потоков данных, поступающих из различных источников.

Проекты военного наблюдения после 11 сентября – LifeLog и TIA – лишь два из них – предложили объемы данных, которые ранее было немыслимо получить и которые потенциально могут содержать ключ к достижению гипотетической «технологической сингулярности». Документ DARPA 2002 года даже намекает на усилия DARPA по созданию интерфейса мозг-машина, который напрямую передает машинам мысли людей для развития ИИ, постоянно наводняя его свежими извлеченными данными.

Один из проектов, описанных DARPA, «Инициатива когнитивных вычислений», была направлена ​​на разработку сложного искусственного интеллекта путем создания «устойчивого персонализированного когнитивного помощника», позже названного Perceptive Assistant that Learns , или PAL. С самого начала PAL был связан с LifeLog, который изначально был предназначен для того, чтобы позволить «помощнику» ИИ приобретать человеческие навыки принятия решений , и понимания путем преобразования массы неструктурированных данных в повествовательный формат.

Основные потенциальные исследователи проекта LifeLog также отражают конечную цель программы – создание гуманизированного ИИ. Например, Говард Шроб из лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института и его команда должны были в то время активно участвовать в проекте LifeLog. Говард Shrobe ранее работал в DARPA на «эволюционное проектировании сложного программного обеспечения» , прежде чем стать заместителем директора MIT Artificial Intelligence Lab и посвящен его долгая карьера в создании «когнитивного стиля ИИ». Спустя годы после закрытия LifeLog он снова работал в DARPA, а также в исследовательских проектах ИИ, связанных с разведывательным сообществом. Кроме того, лаборатория искусственного интеллекта Массачусетского технологического института была тесно связана с субподрядчиком DARPA 1980-х годов под названием Thinking Machines , который был основан и / или нанял многих выдающихся людей в лаборатории, включая Дэнни Хиллиса, Марвина Мински и Эрика Ландера, которые стремились создать Суперкомпьютеры с искусственным интеллектом, которые могут мыслить как люди. Оказалось из впоследствии все трое были близкими соратниками и / или спонсировались педофилом, связанным с разведкой, Джеффри Эпштейном, который также делал щедрые пожертвования MIT как учреждению и был одним из основных спонсоров и защитников научных исследований, связанных с трансгуманизмом.

Вскоре после закрытия программы LifeLog критики опасались, что она, как и TIA, продолжит свое существование под другим названием. Например, Ли Тьен из Electronic Frontier Foundation, отменяя LifeLog , сказал в VICE : «Я не удивлюсь, если узнаю, что правительство продолжало финансировать исследования, которые продвинули эту область, не называя это LifeLog».

Как и его противники, один из начинающих исследователей, работающих над LifeLog, Дэвид Каргер из Массачусетского технологического института, также был уверен, что проект DARPA будет продолжен в переработанной форме. Он сказал , чтобы Wired : «Я уверен , что такие исследования продолжают финансироваться под другим названием …». Я не могу представить, чтобы DARPA отказалось от такой важной области исследований ».

Ответ на это предположение, похоже, лежит в компании, которая была запущена в тот же день, когда Пентагон закрыл LifeLog: Facebook.

Информационная осведомленность Тиля

После значительных споров и критики в конце 2003 года TIA была закрыта и завершена Конгрессом всего через несколько месяцев после ее запуска. Только позже выяснилось, что TIA на самом деле никогда не закрывалось , его различные программы были тайно разделены между военными и разведывательными агентствами, составляющими государство национальной безопасности Соединенных Штатов. Некоторые из этих программ приватизированы.

В том же месяце, когда TIA была вынуждена сменить название из-за растущей негативной реакции, Питер Тиль создал Palantir, которая фактически разрабатывала программное обеспечение паноптикум, которое TIA надеялась использовать. Вскоре после регистрации Palantir в 2003 году Ричард Перл, печально известный неоконсерватор администраций Рейгана и Буша и архитектор войны в Ираке, позвонил Пойндекстеру из TIA и сказал ему, что хочет познакомить его с Тилем и его партнером Алексом Карпом, ныне генеральным директором компании. Палантир. Согласно сообщению в New York MagazineПойндекстер «был именно тем человеком», с которым Тиль и Карп хотели встретиться, главным образом потому, что «их новая компания имела амбиции, аналогичные той, которую Пойндекстер пытался создать в Пентагоне», то есть TIA. Во время этой встречи Тиль и Карп стремились «исследовать мозг человека, который сейчас считается крестным отцом современной слежки».

Вскоре после регистрации Palantir, хотя точные сроки и детали инвестиций остаются скрытыми от общественности, In-Q-Tel из ЦРУ стал основным спонсором компании, помимо самого Тиля, даже предоставив ей ориентировочную сумму в 2 миллиона долларов. О доле In-Q-Tel в Palantir не сообщалось до середины 2006 года .

Деньги, безусловно, пригодились. Кроме того, Алекс Карп сказал в New York Times в октябре 2020 года , что «реальная стоимость инвестиций In-Q-Tel было то, что он дал Palantir доступ к аналитикам ЦРУ , которые были его предполагаемые клиентами.». Ключевой фигурой в осуществлении инвестиций In-Q-Tel в течение этого времени, в том числе инвестиции в Palantir, был ЦРУ директор по информационным технологиям Алан Уэйд, который был фронтменом разведывательного сообщества для Total Information Awareness. Ранее Уэйд был соучредителем Chiliad, компания по разработке программного обеспечения для внутренней безопасности после 11 сентября, вместе с Кристин Максвелл, сестрой Гислен Максвелл и дочерью Роберта Максвелла, иранского скандального деятеля, агента разведки и медиа-барона.

После инвестиций In-Q-Tel ЦРУ будет единственным клиентом Palantir до 2008 года. В течение этого периода два основных инженера Palantir – Аки Джайн и Стивен Коэн – посещали каждые две недели. в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Джайн вспоминает, что в период с 2005 по 2009 год он совершил не менее двухсот поездок в штаб-квартиру ЦРУ. Во время этих регулярных визитов аналитики ЦРУ «тестировали [программное обеспечение Palantir] и высказывали свое мнение, а затем Коэн и Джейн приезжали домой в Калифорнию, чтобы уточнить его». Как и в случае с решением In-Q-Tel инвестировать в Palantir, главный информационный директор ЦРУ в то время оставался одним из архитекторов TIA. Алан Уэйд сыграл ключевую роль во многих из этих встреч, а впоследствии и в «доводке» продуктов Palantir.

Сегодня продукты Palantir используются для массового наблюдения, прогнозирования и других загадочных политик государственной безопасности США. Ярким примером является активное участие Palantir в новой программе мониторинга сточных вод, проводимой медицинскими и социальными службами, которая постепенно распространяется по Соединенным Штатам. Как отмечалось в предыдущем отчете Unlimited Hangout , эта система является возрождением TIA под названием «Биомониторинг». Он передает все свои данные в платформу данных HHS Protect, управляемую Palantir и хранящуюся в секрете. Однако решение превратить спорные программы под руководством DARPA в частные компании не ограничивается Palantir de Thiel.

Расцвет Facebook

Прекращение работы TIA в DARPA повлияло на несколько связанных программ, которые также были свернуты после возмущения общественности программами DARPA после 11 сентября. Одной из таких программ был LifeLog. Когда слух о программе распространился через СМИ, многие откровенные критики, атаковавшие TIA, атаковали LifeLog с таким же рвением, причем Стивен Афтергуд из Федерации американских ученых сообщил Wired в то время. что «LifeLog может стать чем-то вроде Enhanced TIA». Тот факт, что LifeLog рассматривался как нечто, оказавшееся даже хуже, чем недавно отмененная TIA, оказал очевидное влияние на DARPA, которое только что привело к отмене TIA и другой связанной программы после значительной негативной реакции со стороны общественности и сообщества.

Шквал критики в адрес LifeLog застал его программного директора Дуга Гейджа врасплох, и Гейдж продолжал утверждать, что критики программы «полностью исказили» цели и амбиции проекта. Несмотря на протесты со стороны Gage и тех потенциальных исследователей Lifelog и других сторонников, проект был публично отказался от 4 февраля 2004 года DARPA никогда не дает объяснение его тихого решения о закрытии Lifelog, -speak того , только сказал , что это было связано к «смене приоритетов» для агентства. По поводу решения директора DARPA Тони Тетера убить LifeLog Гейдж заявил перед VICE. : «Я думаю, что он был настолько ошарашен TIA, что не хотел иметь дело с еще одним спором с LifeLog. Смерть LifeLog стала сопутствующим ущербом, связанным со смертью TIA ».

К счастью для тех, кто поддерживал цели и амбиции LifeLog, в тот самый день, когда было объявлено об отмене LifeLog, родилась компания, которая оказалась его аналогом в частном секторе. 4 февраля 2004 года то, что сегодня является крупнейшей социальной сетью в мире, Facebook, запустило свой веб-сайт и быстро поднялось на вершину рейтинга социальных сетей, оставив другие компании социальных сетей в пыли.

Через несколько месяцев после запуска Facebook, в июне 2004 года, его соучредители Марк Цукерберг и Дастин Московиц привели Шона Паркера в команду менеджеров Facebook. Паркер, ранее известный как соучредитель Napster, затем связал Facebook со своим первым внешним инвестором Питером Тилем. Как мы видели, Тиль в это время в координации с ЦРУ активно пытался реанимировать вызывающие споры программы DARPA, которые были свернуты в прошлом году. Примечательно, что Шон Паркер, который стал первым президентом Facebook, также имел опыт работы в ЦРУ, которое его завербовало. в возрасте шестнадцати лет вскоре после ареста ФБР за взлом корпоративных и военных баз данных. Благодаря Паркеру в сентябре 2004 года Тиль официально приобрел акции Facebook на 500 000 долларов и вошел в его совет директоров. Паркер поддерживал тесные связи с Facebook, а также с Тилем, будучи нанятым управляющим партнером фонда Thiel’s Founders Fund в 2006 году.

Тиль и Мосоквиц, соучредители Facebook, начали работать за пределами социальной сети спустя долгое время после появления Facebook , и в 2012 году фонд Thiel’s Founders Fund стал крупным инвестором Asana, компании Московица.

Давние симбиотические отношения Тиля с соучредителями Facebook распространяются и на его компанию Palantir, поскольку данные, которые пользователи Facebook публикуют, неизменно попадают в базы данных Palantir и помогают поддерживать систему мониторинга, которую Palantir использует для нескольких правоохранительных органов США, военных , и спецслужбы.

В случае скандала с данными Facebook и Cambridge Analytica Palantir также участвовал в использовании данных Facebook в президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Сегодня, как показывают недавние аресты, такие как арест Дэниела Бейкера, данные Facebook предназначены для разжигания грядущей «войны с внутренним терроризмом», поскольку информация, размещенная на платформе, используется для сбора информации. Американские граждане, прежде чем они совершат преступление, в стране . В свете вышеизложенного полезно остановиться на том факте, что усилия Тиля по возрождению ключевых аспектов TIA как частной компании совпали с тем, что он стал первым внешним инвестором. В том, что по сути было аналогом другой программы DARPA, глубоко связанной с TIA. .

Facebook, фасад

Из-за совпадения запуска Facebook в тот же день, когда LifeLog закрылся, недавно было высказано предположение, что Цукерберг запустил проект вместе с Московицем, Саверином и другими через некую закулисную координацию с DARPA. Или другим государственным органом национального значения. безопасность. Хотя прямых доказательств этого точного утверждения нет, раннее участие Паркера и Тиля в проекте, особенно с учетом сроков других действий Тиля, показывает, что Государство национальной безопасности участвовало в подъеме Facebook. Сомнительно, планировал ли Facebook с самого начала быть аналогом LifeLog или же он оказался проектом социальных сетей, который соответствовал проекту после его запуска. Последняя гипотеза кажется более вероятной, Friendster .

Важным моментом, связывающим Facebook и LifeLog, является последующее отождествление Facebook с LifeLog самим его архитектором. В 2015 году Гейдж заявил на VICE, что «Facebook – настоящее лицо псевдо-LifeLog на данном этапе». Он добавил показательно: «В конце концов, мы предоставили такую ​​же подробную личную информацию рекламодателям и брокерам данных, не вызвав сопротивления, которое спровоцировал LifeLog».

Пользователи Facebook и других крупных социальных сетей до сих пор позволяли этим платформам продавать свои личные данные, пока они действуют публично как частные компании. Оппозиция по-настоящему возникла только тогда, когда эти действия были публично связаны с правительством США и, в частности, с вооруженными силами США, хотя Facebook и другие технологические гиганты регулярно делятся данными своих пользователей с государством, национальной безопасностью. На практике разница между государственными и частными организациями невелика.

Эдвард Сноуден, информатор АНБ, в 2019 году особо предупредил, что Facebook так же ненадежен, как и американские спецслужбы, заявив, что «внутренняя цель Facebook, независимо от того, заявляют они об этом публично или нет, – максимально собрать точные записи о частной жизни. своих способностей, а затем использовать это для собственного корпоративного обогащения. И к черту последствия ».

Сноуден также сказал в том же интервью, что «чем больше Google и Facebook знают о вас, тем больше они могут создавать постоянные записи о частной жизни, тем больше у них влияния и власти над нами». Это подчеркивает, как Facebook и связанный с разведкой Google выполнили большую часть того, что намеревался сделать LifeLog, но в гораздо большем масштабе, чем первоначально предполагалось DARPA.

Реальность такова, что большинство сегодняшних крупных компаний в Кремниевой долине были тесно связаны с созданием государства национальной безопасности с момента своего создания. Помимо Facebook и Palantir, яркими примерами являются Google и Oracle . Сегодня эти компании более открыто сотрудничают с военными спецслужбами, которые изначально руководили их разработкой и / или финансировали их, поскольку они используются для предоставления данных, необходимых для разжигания недавно объявленной национальной войны с террором, и алгоритмов, которые ее сопровождают.

Неслучайно кто-то вроде Питера Тиля, который создал Palantir с ЦРУ и помог развитию Facebook, также активно участвует в слежке и правоохранительных мероприятиях, основанных на ЦРУ, больших данных и искусственном интеллекте, через Palantir и другие его инвестиции . TIA, LifeLog и связанные с ними государственные и частные программы и учреждения, запущенные после 11 сентября, всегда предназначались для использования против американского общества в войне с инакомыслием. Это отметили их недоброжелатели в 2003-2004 гг. И те, кто исследовал происхождение основы «внутренней безопасности» в Соединенных Штатах и ​​ее связь с бывшими «контртеррористическими» программами ЦРУ во Вьетнаме и Латинской Америке.

В конечном итоге иллюзия, что Facebook и связанные с ним компании независимы от Государства национальной безопасности США, помешала признанию реальности платформ социальных сетей и их давно предполагаемого скрытого использования, что мы начинаем видеть в свете событий 6 января. . Теперь, когда миллиарды людей привыкли использовать Facebook и социальные сети как часть своей повседневной жизни, возникает вопрос: если эта иллюзия будет безвозвратно разрушена сегодня, Будет ли это иметь значение для пользователей Facebook? Или население настолько привыкло отдавать свои личные данные в обмен на подпитываемые дофамином петли социальной проверки, что личность держателя данных больше не имеет значения?

Во второй части этой серии, посвященной Facebook, мы рассмотрим, как платформа социальных сетей превратилась в гораздо больший гигант, чем первоначально предполагали представители программы LifeLog. Наряду с военными подрядчиками и бывшими должностными лицами DARPA, Facebook последние несколько лет занимался двумя важными делами: (1) готовился к гораздо большей роли в слежке и интеллектуальном анализе данных, чем в настоящее время; и (2) содействие развитию «гуманизированного» ИИ, что является основной целью LifeLog.

Уитни Уэбб

Источник: https://strategika51.org

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