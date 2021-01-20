Вместо WhatsApp: бывший основатель мессенджера создал другую сеть. Что такое Signal

Мобильное приложение Signal существует уже более шести лет. Но именно теперь, возглавляемое одним из основателей WhatsApp и бывшими сотрудниками Google и Twitter, у новой соцсети появился шанс завоевать мир

Никогда прежде приложение для обмена сообщениями Signal не было столь популярным. На прошлой неделе руководство мессенджера даже заявило, что не справляется с нагрузкой, вызванной наплывом новых пользователей. Мобильное приложение, основанное группой разработчиков, бросивших вызов технологическим гигантам, вызывает интерес широкой общественности не впервые. Всякий раз в момент очередного кризиса доверия по отношению к крупнейшим технокомпаниям Signal взлетает на вершину пользовательского интереса, а затем благополучно его теряет. На сей раз, полагают эксперты, все может быть иначе. Об этом стало известно в понедельник, 18 января, экономическому изданию „Калькалист”.

Signal был разработан программистами некоммерческой организации Open Whisper Systems (OWS), финансовую основу которой составляют пожертвования и гранты. В 2018 году к OWS присоединился один из основателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон, и сервис получил название Signal Foundation. Этот шаг был расценен, как выпад против Facebook, приобретшего в 2014 году детище Эктона за 19 млрд долларов. Эктон был возмущен намерением технологического гиганта использовать персональные данные пользователей WhatsApp.

Брайан Эктон со скандалом покинул WhatsApp. Он публично поддержал идею расформирования компании и пожертвовал 50 млн долларов организации, владеющей приложением Signal. Эта сумма и составляет сегодня финансовую основу мессенджера. Эктон стал председателем некоммерческой организации, а место ее директора занял известный криптограф и хакер Мокси Марлинспайк.

В 2010 году Марлинспайк создал компанию по кибербезопасности Whisper Systems, где и была разработана технология приложения Signal. Через год он продал Whisper Systems компании Twitter, заняв в ней пост главы отдела кибербезопасности. В 2013 году Марлинспайк ушел из Twitter и вернулся к работе над созданным им открытым кодом.

У третьей ключевой фигуры в Open Whisper Systems также за плечами травматические воспоминания о работе в крупнейшей технологической компании. Речь идет об известной исследовательнице в сфере компьютерных наук Мередит Уитакер, в прошлом занимавшей важную позицию в компании Google. В 2018 году Уитакер вместе с другой сотрудницей корпорации организовала акцию протеста против замалчивания руководством случаев сексуальных домогательств. Именно это, по ее словам, стало позднее причиной ухода из Google. Уитакер создала исследовательский институт Al Now, а также занимается наукой в Нью-Йоркском университете.

Рекомендация Сноудена

В своем нынешнем виде Signal представляет сочетание двух ранее разработанных организацией продуктов: RedPhone – мобильного приложения для зашифрованных голосовых сообщений, и TextSecure – мессенджера для Android, позволяющего безопасно передавать любую информацию. Signal в гораздо большей степени, чем другие приложения, обеспечивает анонимность своих пользователей. Сервис не только позволяет шифровать файлы, он также не сохраняет в памяти персональные данные авторов сообщений, их место нахождения, время и дату использования сервиса. Этим он отличатся от WhatsApp

, который сохраняет данные клиентов, анализирует их и использует в работе с рекламодателями.

Возможно, никто не узнал бы о существовании мессенджера Signal, если бы сервис не получил неожиданное продвижение. Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности, который в 2013 году передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб за гражданами США и других стран, написал у себя в твиттере, что ежедневно пользуется приложением Signal. Это произошло в 2015 году, в тот самый день, когда Signal представил широкой публики свое новое приложение для Android.

Руководству сервиса очень скоро стало ясно, что шифрования сообщений и разных технологических новшеств явно недостаточно для того, чтобы конкурировать на рынке социальных сетей. Уже в 2015 году шифрование пользовательской информации стало стандартом и предлагалось почти любым мобильным мессенджером. Даже фейсбук выбрал код TextSecure для своего приложения в Android.

Наиболее сложной задачей предсказуемо оказалось привлечение пользователей. Хотя мессенджер и предоставляет свои услуги бесплатно, за исключением ряда отдельных событий, когда участники активно использовали приложение (волнения BLM в США и антикитайские протесты в Гонконге), до недавнего времени широкая публика оставалась равнодушной к этой плафтформе.

Однако сейчас, когда разразился новый кризис в отношениях между пользователями и технологическими гигантами, у Signal появился реальный шанс на успех.

Предложить выбор

Возникший в последнее время беспрецедентный интерес к приложению Signal – результат ряда процессов. Во-первых, как говорилось выше, произошел очередной виток кризиса доверия между немалой частью сетевой публики и гигантскими соцсетями, которых пользователи обвиняют в цензуре и нарушении свободы слова. Среди последних событий, переполнивших чашу терпения, можно назвать штурм здания Конгресса сторонниками Трампа и нарушение приватности пользователей в разгар эпидемиологического и экономического кризиса. Когда в начале месяца WhatsApp сообщил о новом условии использования приложения – передаче данных в фейсбук, это вызвало бурю возмущения. Многие пользователи стали искать замену популярному мессенджеру.

По данным аналитической компании Sensor Tower, за вторую неделю января приложение Signal установили у себя 7,5 млн пользователей – самое большое количество новых клиентов с момента создания сервиса. Разумеется, это капля в море в сравнении с двумя миллиардами человек, пользующимися WhatsApp. Кроме того, те, кто скачали на свои мобильные телефоны Signal, вовсе не обязательно удалили WhatsApp. И все-таки нынешняя общественная реакция во многом отличается от того, что было прежде. Это почувствовали и сами технологические гиганты. Фейсбук поспешил выступить с клятвенными заверениями, что он тщательно соблюдает приватность пользователей и не читает их личные сообщения.

В интервью, которое Брайан Эктон дал в середине января сайту TechCrunch, он честно признал, что не рассчитывает на то, что пользователи Signal оставят WhatsApp, предоставляющий ряд услуг, которые Signal дать не может. „Я не хочу повторять все то, что делает WhatsApp, – подчеркнул Эктон. – Я просто хочу предоставить людям возможность выбирать, иначе им не выбраться из той ловушки, в которой они оказались. Я хочу предложить им альтернативу”.

Источник: https://www.vesty.co.il

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