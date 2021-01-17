ВЛАСТИ СТРАН СЛУЖАТ ДЬЯВОЛУ… Не соглашайтесь на эксперименты смертельно опасной вакцинации

На фоне массовых отказов от антиковидных прививок (в том числе среди врачей) по всему миру мировая олигархия, сделавшая своим оружием биг фарму, начала, как по команде, глобальную войну за то, чтобы превратить весь мир в подопытных кроликов. Хотя официально власти большинства стран успокаивают свое население тем, что прививки будут добровольными, в реальности повсеместно наблюдается шантаж и принуждение.

Всеобщей властной вакцинофилии не препятствует ни открытая, со скандалами, дележка рынка между корпорациями — производителями зелья, ни многотысячные митинги протеста, ни тем более заявления ученых, требующих остановить этот беспрецедентный эксперимент над человечеством. Россия, увы, тут не исключение.

Если в прошлом году на фоне многотысячных митингов протеста в Германии и Великобритании власти большинства стран повторяли, как мантру, обещания, что прививки от ротшильдовских, гейтсовских и прочих корпораций будут добровольными, то теперь об этом уже особо никто не вспоминает.

Напротив, европейцы и американцы обсуждают введение прививочных паспортов (кови-пассов, генетических паспортов и др.), без которых мировая олигархия намерена ограничить свободу передвижений по миру, а затем и все остальные виды свободы — вплоть до возможности работать, учиться, пользоваться транспортом, заходить в магазин и др.

При этом вопрос «А зачем вообще прививаться не пойми чем от нового не изученного вируса, который постоянно мутирует?» в СМИ практически не обсуждается, а любое независимое мнение специалистов в интернете тут же блокируется.

Тем более блокируется информация, которая может посеять сомнения у подопытных: о том, что производители вакцин снимают с себя ответственность за возможные последствия вакцинации (среди которых могут быть и бесплодие и смерть); о том, что в ряде вакцин, в т.ч. в российской, используются клетки печени убитых при аборте младенцев; о том, наконец, что сами вакцинаторы типа Moderna не скрывают, что их продукт совсем не похож на традиционные вакцины, использующие живые или мёртвые, естественные или сконструированные части РНК-вируса, предназначенные для того, чтобы вызвать иммунный ответ и сформировать в организме антитела (по сути дела, препарат «мРНК-1273» есть не что иное, как искусственный биопрограммный вирус, который кодирует белок» — см. материал на публичном сайте https://www.modernatx.com).

Не удивительно, что во всем мире, а не только в России миллионы людей выступают против вакцинации от ковида, причем любыми вакцинами, вне зависимости от производителя. Среди отказников намело врачей и даже пациентов домов престарелых, в связи с чем немецкий министр здравоохранения уже в открытую заявляет о необходимости принудительных прививок.

Большинство его коллег о принуждении открыто не говорят, но делают. Так, Евросоюз вводит вакцинные паспорта, жестко привязывая к ним выдачу шенгенских виз. Рассчитывать на визу в ЕС смогут только те граждане иностранных государств, включая Россию, которые продемонстрируют ковид-паспорта с отметкой о вакцинировании препаратами, сертифицированными в Европе, то есть Moderna и Pfizer. Спутник-V и Вектор в категорию сертифицированных ЕС не входят, а значит, желающим получить визу в Европу придется сделать себе несколько разных уколов. Что будет при этом с их здоровьем (равно как и со здоровьем людей, которые рискнут сделать себе любую прививку, уже будучи больными) — неизвестно: ведь когда власти ставят дело на поток, тут уже не до мелочей и не до изучения истории болезни каждого подопытного.

В России ситуация с принуждением к вакцинации ничуть не лучше, чем в Европе. Из множества регионов поступают жалобы на принуждение со стороны работодателей — в частности от учителей, врачей и военнослужащих.

Фронтмен партии коронавируса Сергей Собянин лишил права льготного проезда московских пенсионеров, которые не желают прививаться от короны.

За прививку с абортивными материалами «топят» даже некоторые «особо одаренные» церковные иерархи. Депутаты и правительственные чиновники обсуждают введение «паспортов вакцинированного» (не их ли будет распознавать собянинский искусственный интеллект, собирающий информацию обо всех москвичах и гостях столицы, чтобы со временем маркировать всех не имеющих ковидного «аусвайса» как неблагонадежных и не пускать, например, в метро?).

Наконец, высказался и президент Путин, который заявил сегодня, что нужно (кому нужно — Биллу Гейтсу с Джорджем Соросом, Грефу, Ротшильдам?) переходить «от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19 со следующей недели», несмотря на снижение темпов распространения коронавируса в стране.

В общем, наступает время, когда здравомыслящие люди должны не просто объединяться и обмениваться информаций, но и активно сопротивляться творящемуся беспределу любыми средствами. Единственный способ не стать объектом в чужой мутной игре — это сохранять голову на плечах и не поддаваться на шантаж.

Если здравомыслящих людей, которых мировые «элиты» не смогут запугать, окажется достаточно много — цифровая система «мирового правительства» просто не заработает. А что до вакцинации, то закон пока на нашей стороне, и в интернете хватает инструкций, как не стать жертвой сомнительного эксперимента.

Источник: https://3rm.info

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