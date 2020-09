Virusul ticăloșiei

Starea de urgență introdusă absolut ilegal și cu complicitatea tuturor forțelor politice din țară nu a redus numărul infectărilor, ci, din contră, le-a mărit. Așa-zisele „stări de relaxare” au fost prelungiri la fel de ilegale ale stării de urgență. În momentul în care te obligă să porți ceva (masca), în momentul în care ți se interzice să mergi undeva (de ex. restaurante), să faci ceva (de ex. să te asociezi, să faci o petrecere, etc.) sau când asupra ta se exercită nejustificat o presiune (vezi imensa propagandă, amenzile, statul polițienesc instaurat), ei bine, atunci ți se încalcă drepturile fundamentale. Asta este starea în care ne aflăm acum: cea de încălcare a drepturilor fundamentale, adică starea de teroare. Cea în care un oligofren alături de gașca sa de bandiți a instaurat o dictatură în toată regula.

Privind retrospectiv nu poți remarca modul în care ticăloșia a fost promovată. Dacă mai țineți minte, în timpul stării de urgență, Rafila se plângea că străzile nu sunt dezinfectate corespunzător, că nu se spală și străzile mici dintre blocuri, aleile mărunte pe care nu circulau decât câinii când mergeau să marcheze teritoriul. Ați uitat că a existat directiva de spălare a străzilor? Ați uitat că a existat obligativitatea instalării de dozatoare de dezinfectant în scările blocurilor? Cine-a vândut substanțele dezinfectante? Dar dozatoarele? Ah, am uitat. Erați preocupați să vă dați cu dezinfectanți pe mâini.

În acea perioadă o amică îmi spunea că-și dezinfectează copiii de cel puțin patru ori pe zi. Ca dovadă, mi-a arătat degețelele arse ale unuia dintre ei. Am întrebat-o dacă nu se simte vinovată și mi-a spus cu lacrimi în ochi că-și face datoria de mamă. „Dar copiii ies pe-afară, se joacă în țărână?” – am întrebat-o. Nicidecum. Nu mai văzuseră lumina zilei de cel puțin o lună de zile. Stăteau doar în casă, omorând consola. I-am explicat c-ar trebui să se simtă vinovată că-și distruge copiii cu bună știință, că îi împinge spre sedentarism, depresie și însingurare. S-a supărat pe mine o perioadă. După care i-a venit mintea la cap. Sper ca ecoul cuvintelor mele s-o fi făcut să nu-și mai chinuiască copiii. Iată starea de demență pe care au cunoscut-o oamenii de lângă noi. Unii sunt în aceeași stare chiar și-acum. De altfel, cu cât ești mai precar mental, cu atât îți persistă mai mult idioțenia. Iar cei precari mintali sunt bazinul electoral al guvernanților.

Revenind la măsurile de-atunci, v-aș întreba dacă ați constatat vreo îmbunătățire a situației după ce-au fost scoase tulumbele pe străzi, după ce scările blocurilor au fost inundate de substanțe dezinfectante dubioase. Ați văzut ceva îmbunătățiri? Aiurea. Virusul pur și simplu s-a pișat pe tot ce-au spus specialiștii lu’ tovarășu’ Pește Rafila, văzându-și de creșterea sa geometrică. Au apărut brusc focare acolo unde luni întregi nu existase niciun caz, s-au stins focare acolo unde mâncătorii de căcat din media prevesteau Armaghedonul. Totul s-a dezvoltat în ciuda măsurilor impuse de imbecilii care conduc actuala dictatură medicală. Crește COVIDU’ mai ceva ca Făt Frumos!

E interesant cum văd acum situațiunea instrumentele sistemului. Se știe că s-a dat ordin pe unitate că trebuie să se voteze. Ați mai văzut pe undeva asta? Ați văzut-o dacă n-aveți mintea scurtă! Chiar anul ăsta, în plină isterie pandemistă, Macron a organizat alegeri locale. Ah, am uitat, situația e aproape identică cu cea de la noi. La fel, limbricul francez împreună cu ciracii sistemului de-acolo au băgat-o p-aia cu democrația care trebuie să-și urmeze cursul s.a.m.d. Păi cum, bre, nu mai e cu isterie, cu târât de cur pe jos, cu scos maimuțele la isterizare în masă, cu ‘telectualii care să se îngrijoreze prin studiourile TV? Ei, canci.

Ce credeți că spune acum Rafila? Că nu-i nicio problemă, că oamenii bolnavi pot să voteze în cabine separate. Să mori tu, bă! Păi până acum mai aveați puțin și spuneați că virusul se transmite telepatic și că trebuie să ne punem staniol pe creier ca să-l ecranăm. Pe bietul Pimen l-ați îngropat cu cosmonauți de parcă fusese ucis de vreun virus extraterestru. Nu vă e rușine, imbecililor? N-aveți pic de bun simț. Pozați în oameni de știință în timp ce sunteți doar niște ticăloși ambulanți, niște jeguri uman care îmbolnăviți cu bună știință oamenii.

Ce e COVD-ul? E virus sau e isterie? E boală fizică sau psihică? E boala noastră sau a lor, a celor care, prin mișcări dubioase, nu fac altceva decât să manipuleze în vedera impunerii unor măsuri dubioase? Măsuri pe care turma a ajuns să le ceară.

I-aș întreba pe bravii noștri specialiști care-au fost efectele măsurilor aberante pe care l-au luat? Evident, nimic. Zero, nada, canci! De fapt am ajuns pe locul întâi în ceea ce privește mortalitatea în rândul persoanelor infectate cu COVID-19. E o performanță! S-au cheltuit bani? Cu sacul! Ne-a sărit gradul de îndatorare de 40%! Nu s-au mai tăvălit cîții sau dumitrii și după ei toți stivănii serviciilor străine. Nu s-a mai prăvălit ieconomia peste noi. Nu s-a mai întâmplat nimic remarcabil din punct de vedere mediatic. Și nici Isărescu împreună cu târla lui de „esperți beneriști” n-a mai dat semne de îngrijorare isterică. Asta în timp ce: prețurile au explodat, delicvența cu instrumente de plată e în creștere, blocajul economic se vede cu ochiul liber, iar cursul stă să spargă 5 lei. Asta după ce ani la rând tovarășul Manole l-a ținut pe loc prin împrumuturi, în beneficiul unei oligarhii nelegitime.

Aveți ochi să priviți lumea așa cum e sau ochii voștri sunt proștii care inundă ecranele? Vedeți prin ioniți, radutudori, orești și alte lighioane dubioase? Atunci nu mai aveți scăpare!

Dan DIACONU, Trenduri economice