Răspicat și fără menajamente

Vaccinarea prin testare?

Doctorul american RASHID BUTTAR: Mi se cere într-una dacă recomand sau nu vaccinarea contra Covid-19. Nu pot recomanda vaccinarea AntiCovid-19, care este cu totul altceva. Într-un alt video, mai târziu, voi aborda informații mai precise, primite de la diferiți medici, informații reale despre ce se ascunde în spatele așa zisei ”vaccinări Anti-covid-19”. Aici sunt două probleme. Problema vaccinurilor e una, iar problema testelor PCR e alta. Mai întâi voi lămuri ce se ascunde în spatele testelor PCR.

Unul dintre aspectele cele mai bizare ale mascaradei Covid-19, este că rata mortalității a rămas constantă, cam din vara lui 2020. Totuși, de aproape un an, numărul testelor pozitive a crescut întruna. Publicul nu înțelege că numărul tot mai mare de teste pozitive, în ciuda constanței ratei mortalității, indică ceva lipsit de orice importanță. Coroborat cu rata mortalității constantă, numărul foarte mare de teste pozitive arată că această problemă est lipsită de orice importanță.

În momentul de față, rata de supraviețuire după contactul cu virusul Covid-19 este de aproximativ 99,9%. Vom vorbi însă despre testul PCR și de implicațiile sistemului convențional de testare Covid-19. Mai întâi, testul PCR este un fel foarte violent și invadant de a efectua o prelevare nazală chiar la extremitatea cavității nazale, procedură jenantă, dureroasă, periculoasă, ce prezintă anumite implicații. Care sunt aceste implicații? Le vom vedea. Când testăm prezența virusului Covid-19, speculul este înfipt până în partea posterioară extremăă (1,40 ) a cavității nazale. Operatorul împinge speculul cât mai departe posibil, acolo unde se zice că virusul trebuie prelevat. De ce acolo și nu pur și simplu în salivă? Problema este alta.

Motivul pentru care unii recomandă botnița este că putem tuși, strănuta, scuipa, deci infecta pe cineva… Dacă așa stau lucrurile, de ce nu se face testarea prin simpla scuipare într-un recipient, prin punerea speculului în contact cu saliva scuipată sau chiar cu saliva din gură, ceea ce ar fi rapid, ușor, fără violență? De ce trebuie înfipt speculul cât mai la extremitatea posterioară a cavității nazale? Din punctul de vedere al detectării prezenței virusulu Covid-19, procedura PCR de testare este absurdă, lipsită de sens. Privnd anatomia zonei respective, (2,18) ne dăm seama unde este împins speculul, înțelegem că lama osoasă respectivă este în zona foarte poroasă a nervilor olfactivi. Speculul este împins până la extremitatea posterioară a cavității nazale, adică foarte aproape de creier. Apoi urmează răsucirea lui puternică, în contact cu extremitatea cavității nazale. Recent, un prieten, medic el însuși, mi-a spus următoarele: ”Îmi amintesc de un medic, cu câțiva ani în urmă, care a retras implanturile CIA ce modificau zonele cerebrale implicate în gândire, provocând demența celor în cauză”. De natură microscopică, implanturile fuseseră plasate la baza creierului, implantate cu ajutorul unor lungi instrumente împinse foarte profund. Până unde? Până la extremitatea cavității sinuzale, unde instrumentul sau speculul, prevăzut cu un tampon în vîrf, era răsucit cu putere, în ambele sensuri. Aceasta este procedura utilizată în cadrul testării PCR. Pentru a vedea că ceea ce spun nu este imaginar, iată o serie de articole publicate în diverse reviste. Ultimul dintre s-a publicat către jumătatea lui 2019, de revista LIVESCIENCE. Este vorba de un foarte serios articol, despre chestiuni ce interesează guvernul, de exemplu crearea de arme de control asupra minții. Publicat la 23 mai 2019, articolul explică modul cum DARPA (Institutul de cercetare al Pentagonului) plătește savanții ce inventează mijloace de citire instantanee a gândurilor, a minții soldaților, utilizând instrumente ca genetica, raze infraroșii, creierul omenesc, nanotehnologia și altele, obiectivul fiind construirea de arme controlate prin intermediul gândirii.

Iată alt articol, publicat acum 14 ani, la 12 decembrie 2007, și care tratează foarte secreta dezvoltare a nano-tehnologiilor militare. Nu voi intra în detaliile acestui tablou controversat. Voi prezenta câteva fapte (4,32), în fond foarte simple. Iată un exemplu: am primit aceste câteva teste Covid-19 (4,38), din partea unui prieten. După cum se vede și se știe, testul Covid pretinde că vârful sau capușonul speculului este format din fibre tradiționale. Între aceste fibre, presupuse a fi de bumbac, vedem însă unele argintii, care strălucesc, dar vedem și altele, într-adevăr normale, din bumbac (4,59 – 5,01). Iată o tijă cu capușon pentru Testul Covid-19, test legal, utilizat în lumea întreagă (5,07). Am răsfirat capușonul din vârful tijei (speculul), pentru a pune mai bine în evidență ceea ce s-a dovedit a fi nano-particole vii, care se mișcă (5,12 – 5,46). Nu toate fibrele respective sunt din bumbac, detaliu important pentru că este vorba despre testul PCR-Covid-19. Puse alături, unele de celelalte, se vede că fibrele de bumbac sunt albe, celelalte fiind argintii, strălucitoare. Diferența se vede cu ușurință (5,51 – 5,54). Unele fibre sunt gri-argintii și strălucitoare, altele sunt pur și simplu albe, din bumbac. Cele gri-argintii și strălucitoare conțin nano-particole, despre a căror prezență și al căror scop nimeni nu spune nimic. Concluzie: e bine să nu ne atingem de aceste tampoane suspecte, pentru nimic în lume; să nu permitem ca ele sau altele asemenea să ne fie introduse în nas, gură sau anus, cum se obișnuiește în ultima vreme. Tampoanele respective nu sunt făcute pentru prelevarea de substanțe, ci pentru depunerea nano-particolelor în interiorul craniului, în imediata vecinătate a creierului. Iată (6,23 – 6,24): capușonul tijei testului Covid-19 nu este din bumbac, cum pare, ci din altceva. Fibrele respective se mișcă singure. De aceea se introduc în craniul nefericiților imprudenți, care sunt supuși unor experimente nemărturisite, ce nu pot fi decât criminale. Testul PCR este efectuat astfel încât nano-particulele respective ajung în vecinătatea creierului nefericiților cobai umani. Ceea ce vedeți (6,40) este exact ce se petrece în vecinătatea creierului, invadat de nano-particolele respective. Acesta este scopul nemărturisit al testului Covid-19, pentru care unui fals savant englez, și veritabil savant-bandit i s-a acordat banditescul, de acum, Premiul Nobel. Să fie clar: Premiului Nobel, mai ales cel pentru Pace, a devenit un tot mai suspect ANTI-PREMIU, în anii de după Războiul mondial. De acum, legat de Premiul Nobel putem vorbi de Banditismul mondialist Nobel!

Imaginile 6,44 – 7,10 arată că nano-particulele se mișcă în mdo autonom, se ”bat” între ele, ca spermatozoizii, care dintre ele să ajungă prima la ținta diabolică a savanților demenți. Secunde în șir, sub microscop, privim așa-numitul test PCR Covid-19, prin intermediul căruia sute de milioane de oameni au fost infectați cu nu se știe încă ce anume! Vom vedea: de fapt, au fost ”vaccinați”, ceea ce e tot infectare, căci orice vaccinare înseamnă infectarea deliberată a vaccinatului. Priviți! Incredibil! Nu-mi vine să cred că milioane și milioane de omeni au acceptat ”testul PCR”, ba unii au și plătit pentru el, au stat la coadă. Normal: inteligența omenească e relativă. Prostia însă, mai ales grefată pe frică, nu are limite, fiind absolută. Inconștienți și bovinizați, pretinși medici și behăitoare medicale au introdus și introduc astfel de blestemății în craniul victimelor săltate de pe stradă, ridicate din casele lor, obligate să se ”testeze”, de către polițiștii criminali, securiștii superiori sau alți șefi criminali… Vreme de un întreg minut, pe videoclip, înainte de 7,00 până după 8,00, vedem nano-particulele introduse criminal în craniile celor deveniți cobai fără să știe. Se vede: nano-particolele se bat între ele, iar fibrele din bumbac rămân nemișcate. Alte videoclipuri prezintă și ele această nemaivăzută, inimaginabilă escrocherie medicală. Nu uitați: ceea ce vedeți timp de peste două minute, ceea ce vedeți în continuare, acum către minutul 9,00, sunt nano-particolele ”războinice”, plantate în craniile păcăliților cobai neștiutori, ai medicinei criminale de astăzi. Sub ochii noștri, războiul nano-particolelor continuă. Odată ajunse în creier, se înțelege, ele vor provoca nevroze peste nevroze, inclusiv demența celor în cauză. Cele trei minute, de la 6,00 la 9,00 au arătat destul de bine ce fac nano-particolele în vecinătatea creierului. Dispunând de mobilitatea și puterea de penetrare necesară, ele invadează creierul.

Să fim conștienți: nano-tehnologia, utilizarea acesteia de către demenții experți ai Ministerului de Război și CIA, se practică de mai mulți ani, în jur de cincisprezece. De asemenea, cunoaștem modul cum s-au introdus aceste nanoparticole și alți compozanți, cu ajutorul unui specul cu capușon de bumbac și fibre gri-argintii, impregnate cu nano-particole despre care nu știm aproape nimic. Tamponul cu capușon impregnat de nano-particole necunoscute a fost uneori răsucit cu atâta violență în cavitatea nazală, încât unii dintre cobaii testați au fost anesteziați în cursul operațiunii, altfel ar fi leșinat de durere (…)

Doctorul BUTTAR declară: ”Nu am participat la așa ceva. Acestea le-am aflat din lecturi și din mărturiile unor colegi medici. Către aprilie-mai 2020 repetarea insistentă și continua agravare a acestor lucruri m-au pus pe gânduri. Dacă, într-adevăr, chestiunea virusului Covid-19 ne-ar interesa, n-ar avea rost să obligăm oamenii să poarte botniță. Testarea s-ar putea face prin analiza salivei. De ce se insistă pe violentarea și invadarea cavității nazale? De ce sunt chinuiții oamenii-cobai, cu tijele rigide ce li se introduc în fundul nasului? De ce nu se testează un simplu eșantion de salivă? De ce se introduce un ”levier” de 6-7 centimetri, până la câțiva milimetri de creier? Explorarea extremității cavității nazale nu este utilă, din punctul de vedere al testului pentru virusul Covid-19, care ori există, ori nu există! Dacă există, el poate fi descoperit în secrețiile nazale ușor accesibile, fără suspecta și periculoasa apropiere de creier, voită de programul diabolic DARPA-CIA, de peste 15 ani, înainte de falsa pandemie Covid-19 care, de altfel, încă nu a fost proclamată oficial!

Legat de acestea, pe același videoclip, iată interviuul doctoriței LORRAINE DAY (Israeli News NILE):

Ziarista JANA BENNUN: Considerați că Vaccinul ARNm poate modifica corpul omenesc, din punct de vedere genetic?

Doctorița LORRAINE DAY: Da. Vaccinul ARNm face acest lucru. El decupează o secvență din ADN-ul vaccinatului, și o înlocuiește cu o secvență sintetică. Decuparea-înlocuirea se poate produce oriunde în organismul celui supus experimentului. E clar: cei supuși experimentului sunt modificați genetic și devin ”brevetabili” din perspectiva modificării genetice. Prin această modificare genetică vaccinatul devine ”posedat”, posesiune sau ”bun” mobil al firmei ce a produs vaccinul. Știți foarte bine: experimentul se desfășoară de multă vreme. Prima vaccinare a fost testul PCR, făcut de unii sau alții. Iată articolul, chiar în fața mea (11,15 – 11,16).

Da, suntem ”vaccinați” prin opereațiunea de prelevare nazală (Yes, THEY CAN VACCINATE US THROUGH NASAL TEST SWABS AND TARGET THE BRAIN – BIOHACKING P.1). Ca medic, pot spune câteva cuvinte despre botnița ce acoperă zona buco-nazală. Dacă ați purta botnița doar pe nas, nu vi s-ar permite accesul în magazine. Ea trebuie purtată pe gură, ca orice botniță. Botnița vine de la ”bot”. Virusul este în saliva fiecăruia, deci este suficient un eșantion salivar, ca pentru orice test ADN. De ce se folosește tija lungă, împinsă până în vârful sinusului nazal, aproape de creier? După atingerea peretelui ce apără creierul, de ce tija este sucită/răsucită cu violență? Pentru chinuirea cobaiului, sau pentru a fi siguri că nano-particolele din vârful capușonului sunt solid depuse pe osul poros respectiv?

Iată ce se petrece: Tija vaccinatoare atinge fina placă osoasă, ce apără creierul, în vecinătatea sinusului nazal. Placa osoasă este o lamă cu multe orificii, cunoscută de toți medicii. Ea are câteva deschideri, traversate de nervii olfactivi, ce ajung astfel în creier. Lama osoasă este foarte poroasă, iar substanțele mirositoare o străbat fără probleme. Când tija cu capușon este împinsă până la osul ce adăpostește creierul, cel ce efectuează, chipurile, un test, în realitate depune acolo substanța conținută de capușonul din vârful tijei. Bineînțeles, ”testatul”, de fapt vaccinatul abuziv, nu poate vedea și nu își imaginează ce se petrece în mijlocul craniului său. Capușonul din vârful tijei conține nano-particule, ce sunt depuse pe lama osoasă ce apără creierul. Odată depuse acolo, nano-particolele ajung în creier prin propriile lor mijloace, ca orice alte particole de acest gen și chiar ca orice micro-organism. Particolele respective pătrund în creier, putând fi conectate și urmărite cu aparatura de rigoare.

Ziarista JANA BENNUN: Așadar, testul PCR este vaccinare?

Doctorița LORRAINE DAY: Da! Testarea este simplă mascaradă. Nu se testează nimic. Este vorba de o vaccinare discretă, mascată. Testul PCR este începutul vaccinării. Ulterior, după câtva timp, cel în cauză este revaccinat prin nano-particulele ce i-au fost implantate, sau prin altele, fără să își dea consimțământul, fără să știe nici să bănuiască ce l-ar putea aștepta.

Ziarista JANA BENNUN: Procedura pare atât de drăcoasă și sofisticată, încât numai psihopații sau demenții ar fi putut imagina așa ceva.

Nota redacției: Cei mai sceptici vor spune că ațele se mișcă singure din cauza electricității statice, dar asta nu oferă o explicație întrebării “de ce nu testează saliva, dacă tot ne pune să purtăm botnițe, n-ar fi mai simplu să iei un scuipat și să vezi dacă-i contaminat sau ba? De ce trebuie să-ți bage un drod în creier?” Oricare ar fi explicația, testele sunt de evitat.

Sursa: https://www.incorectpolitic.com.

Titlul original: Testul Criminal, Covido-Escrocheria și Vaccinarea Mascată – S-au descoperit nanoparticule în testele PCR

Materialul este publicat cu anumite prescurtări.

