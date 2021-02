Profesorul Didier Raoult: Vaccinul AstraZeneca nu este eficient, testele PCR sunt teste NETESTATE de nimeni, care dau erori, iar Covid NU E SFÂRȘITUL LUMII

Într-un interviu exclusiv difuzat de spitalul IHU Méditerranée Infection, al cărui director este, profesorul francez Didier Raoult a vorbit despre mutațiile virusului, vaccinuri și isteria creată de pandemie.

Profesorul francez Didier Raoult consideră că Europa a „gestionat foarte rău criza” și este sceptic cu privire la eficacitatea vaccinului AstraZeneca, în special în fața variantei sud-africane, potrivit entreprendre.fr.

Cum s-au comportat Franța și Europa în fața epidemiei

„În general, Europa a gestionat greșit problema. Pentru toate deciziile strategice care au fost luate cu privire la virus, am fost întotdeauna ultimii! Am fost ultimii care au făcut teste sistematice și a fost nevoie de luni de zile pentru a ne pune la curent. A apărut o problemă cu întârzierea testului, există o problemă cu spitalizări întârziate, tratament întârziat …

A existat o întârziere și în utilizarea tehnologiilor care pot detecta când oamenii nu mai sunt bolnavi. A existat o întârziere în testarea genomilor care permit descoperirea variantelor care pot fi rezistente la terapie și vaccinuri. Europa crede prea mult în magie și crede că găsește întotdeauna o nouă soluție tehnică sau științifică. Cu toate acestea, există o problemă de îngrijire medicală. Îngrijirea medicală este esențială, nu există baghetă magică.”

Teste care nu au fost testate … de nimeni

„Când vedem cum a fost gestionată această criză și erorile care s-au comis, este absolut incredibil … Am trecut de la o restricție absolută a numărului de teste la o generație de teste care au fost făcute în panică. Nu am evaluat testele PCR. Există teste fals pozitive. Dintre testele pe care le-am reevaluat, 20-40% au fost false. Testele recomandate pe piață nu au fost testate de nimeni. Am constatat că testele de salivă sunt aproape 30% negative!

Vom vedea ce va face vaccinul, poate ajuta la reducerea numărului de cazuri, mai ales atunci când virusurile care circulă sunt cele vizate de vaccin, dar asta nu va opri lucrurile peste noapte. Prin urmare, va trebui să ne întoarcem pe pământ și să ne ocupăm de oameni”.

Eficacitatea relativă a vaccinului AstraZeneca

„Pentru gripă, schimbăm compoziția vaccinului în fiecare an, deoarece există noi mutanți. Imunitatea împotriva mutanților vechi nu este la fel de bună ca cea împotriva mutanților noi. Probabil că acest lucru se întâmplă în Africa de Sud cu vaccinul AstraZeneca împotriva spike din perioadă AstraZeneca, denumit RO. Acest vaccin nu este la fel de eficient împotriva mutantului din Africa de Sud.

Acesta din urmă a ajuns în Franța. O vedem destul de des pentru că a venit din Comore, insule care au același virus ca și sud-africanii. Deoarece există mulțidin Comore în Marsilia, care au trecut prin Maghreb și în special prin Tunisia, acum în Franța avem peste 500 de mutanți.

Sper că Olivier Veran, ministrul sănătății, care tocmai a fost vaccinat, nu va veni în districtele de nord ale Marsiliei, deoarece riscă să prindă noul mutant! Este posibil să nu fie protejat împotriva acestui lucru. Armele pe care le avem împotriva acestor virusuri vii sunt relative, nu sunt arme de distrugere în masă. În această panică, s-au făcut prostii internaționale, pentru că am vrut să venim cu inovații într-o situație de criză, pe lucruri care nu au fost niciodată testate până acum. ”

Covid nu este sfârșitul lumii

„Covid-19 este o boală importantă care trebuie tratată, dar trebuie să privim lucururile în perspectivă: nu este sfârșitul lumii! Nu trebuie să ruinăm țara și să-i înnebunim pe oameni, deoarece există un grad de mortalitate în rândul persoanelor peste 75 de ani. Trebuie să gestionezi situația pragmatic și fără a intra în panică. Poate că totul se va opri peste noapte. Nu știm. Nimeni nu poate prezice”.



Sursa: https://www.activenews.ro

