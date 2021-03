Fața nevăzută a stăpânilor noștri

Iată un citat din cartea lui Eustace Mullins ”The World Order. Our Secret Roullers”, capitolul VIII, ”Fundațiile”, care merită reținut, dezghiocat și însușit.

”Ne-am putea întreba, dacă Ordinea Mondială deține controlul, de ce ar mai fi nevoie de un ”Institut pentru Ordinea Mondială” (Instutute for World Order, finanțat de Fundația Rockefeller, -n.n.)? De ce ar mai fi nevoie de niște fundații pe post de gauleiteri ai controlului Ordinii(DEX: GÁULEITER, gauleiteri, s. m. Conducător al unui district din Germania nazistă sau al unui teritoriu ocupat de Germania nazistă. [Pr.: -lai-tăr] – Din germ. Gauleiter. – n.n.). Răspunsul e că Ordinea Mondială conduce anume pentru că își ascunde puterea sa; ea neagă că așa ceva ar exista. Și asta cu toate că puterea ei este evidentă oriunde, în guvern, în educație, în ordinele religioase, în războaie și în revoluții, și în foamete, care sunt planficate și executate cu atâta meticulozitate; Ordinea Mondială, asemeni Mafiei, refuză să-și recunoască propria existență. Subalternii ei vin și se duc, însă Ordinea rămâne constantă. Atunci când prea multă lume descoperă Consuliul pentru Relații Externe (the Council on Foreign Relations), puterea trece spre Clubul Bilberberg sau Comisia Trilaterală. Controlul exerciat de către Ordine rămâne constant.

New York Times nota la 29 aprilie 1984 că 1 400 de oficiali (americani – n.n.) au participat la reuniunea anuală a Consiliului Fundațiilor. În SUA existau 21 796 de fundații, care au distribuit în 1983 sume în valoare de 3 miliarde 400 milioane cu titlu de granturi. Aceste granturi le sunt acordate doar celor care implementează programul Ordinii Mondiale, al cărei scop este sclavia mondială”. (op. cit., pag. 193)

Cine are ochi de văzut, vede. Restul doar se uită.

