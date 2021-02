Ne aflăm în plin război mental, purtat prin ”neuro-arme”[1]

Autor: Eduardo Martinez de la Fe

Тextul de mai jos este de fapt o recenzie la o carte apărută recent în Spania. Autorul ei se axează asupra unui tip de război non-militar. Este vorba despre ceea ce se numeşte în literatura de specialtate război mental. O astfel de agresiune împotriva minţii umane se mai numeşte şi război psihologic, război civilizaţional, război cultural, război informaţional sau mediatic, război cognitiv, război spiritual. Este vorba despre o operaţiune discretă, desfăşurată de către elitele globaliste împotriva întregii populaţii planetare, care ţinteşte obţinerea unui control total asupra minţilor prin manipularea maselor şi prin reducerea acestora la nivelul unor fiinţe subumane.

Tema în general este cunoscută. Dar poate că, parcurând cu atenţie acest material, ne vom edifica asupra unei întrebări persistente, care se iscă din ce în ce mai des în ultimul an pe fundalul acestei plandemii. Întrebare e următoarea:

De ce atâta lipsă de reacţie din partea oamenilor în momentul în care se pune la cale înrobirea, sclavizarea lor, impunerea purtării măştilor, arestul la domiciliu, blocarea activităţilor economice, vaccinarea forţată, suprimarea tuturor drepturilor politice, nimicirea fizică a oamenilor, reducerea populaţiei, sterilizarea, redactarea genetică şi câte alte blestemăţii, care figurează deschis în agenda globaliştior?

După mine, unul dintre motivele principale, care explică lipsa de reacţie a majorităţii absolute a oamenilor la toate acestea şi acceptarea docilă a tuturor măsurilor impuse de sus constă în următoarele. Vorba e că, spre deosebire de totalitarismele din secolul XX, comunismul şi nazismul, totalitarismul tehnocratic sau dictatura ştiinţifico-tehnică nu recurge la violenţa fizică, ci la piratarea furtivă a minţii. Altfel zis, cel agresat nu mai resimte durerea pe propria sa piele. Obiectul ofensivei regimului ostil omului nu mai este corpul uman, ci creierul lui. Iar prostia nu doare. Adică, pentru a putea fi determinat să aibă un comportament contrar intereselor sale, omul mai întâi trebuia imbecilizat, prostit, anesteziat, amorţit sub aspect intlelectual. Iar dacă i-ai furat mintea, omului deja poţi să-i faci orice.

Iurie Roşca

Ne aflăm într-un război metal care trece neobservat: sunt dezvoltate niște puternice neuro-arme în vederea influențării creierului uman cu ajutorul unor tehnologii care au apărut inițial în scopuri medicale.

Fără a fi conștineți de asta, trăim într-un război mental ascuns, axat pe neocortex, regiunea creierului ce asigură niște funcții cognitive superioare.

Potrivit geostrategistului și specialistului în informații Pedro Baños[2], niște neuro-arme puternice sunt dezvoltate sau testate, urmărind să ne împiedice de a gândi în mod independent.

El adaugă că, datorită tehnologiei, specia noastră a atins o formă particulară de nemurire: ne-am depozitat sufletul în I-cloud, unde va rămâne pentru totdeauna, cu toate secretele și emoțiile noastre cele mai intime, cu gândurile și cu slăbiciunile noastre.

În aceeași ordine de idei, el avertizează că această realizare tehnologică s-a întâmplat într-un moment cu totul aparte pentru specia noastră: trăim într-o Matrice geopolitică în care realitatea pe care o percepem despre noi înșine și despre destinația noastră este o iluzie creată de elite în scopul consolidării puterii lor globale.

Astfel, iluziei nemuririi i se adaugă un alt miraj nu mai puțin tulburător: unul care ne face să credem că facem parte dintr-o civilizație organizată care merge la unison spre un progres comun și durabil, în care sufletul nostru nemuritor este în siguranță datorită norului de informații pe care îl partajăm. Însă nimic nu este mai departe de adevăr.

A pătrunde în încurcătură

Nu e deloc ușor să descoperim încurcătura mentală în care ne aflăm, deoarece aceasta e disimulată cu grijă în hățișurile minții noastre.

Singura facultate care ne face liberi[3] este amorțită de farmecele tehnologiei, care ne scufundă într-un spațiu de informare și de agrement perfect conceput pentru a ne face să gândim cât mai puțin posibil.

Cu toate acestea, Baños și-a asumat sarcina să analizeze și să dezvăluie ce se întâmplă în spatele scenei, documentând întreaga poveste ​​în trei cărți emblematice ce constituie un raport excepțional despre cele mai bine păstrate secrete ale lumii de astăzi.

Potrivit acestei cercetări, trăim de fapt într-o lume dominată de niște elite care au dobândit puterea de a crea o cultură de masă și care ascund, în spatele idealului umanist pe care majoritatea dintre noi îl împărtășim, adevăratul motor al istoriei noastre, care nu e altul decât setea de putere și de dominație mondială a unei minorități.

În primul rând, e vorba despre o minoritate de țări: cea mai importantă este Statele Unite, ale căror capacitate militară o depășește cu mult pe cea a celor doi rivali imediați: Rusia și China.

Apoi, despre o minoritate din aceste țări: multinaționale puternice și fonduri de investiții, care au dobândit capacitatea de a controla deciziile politice și s-au infiltrat în instituțiile democratice pentru a le perverti și a le face participante la ambiția lor.

Perversiunea technologică

A treia cheie a acestei realități ascunse este modul în care tehnologia, purtătoarea celor mai semnificative progrese realizate vreodată de umanitatea noastră, de asemenea, este pervertită de către aceste elite pentru a ne supune mintea la ceea ce autorul acestei cercetări numește „dictatura microcipului”.

Dacă în primele două lucrări, ”Așa este dominată lumea” (2017) și ”Dominația mondială” (2018), Baños a arătat clar că aceste puteri ascunse dezvoltă o geopolitică culturală pentru a influența societatea prin intermediul mass-media, rețelelor sociale, artă și cultură, în partea a treia a acestei trilogii, el aprofundează ceea ce numește ”Dominația mentală”.

În această a treia carte el dezvăluie latura ascunsă a tehnologiei: ceea ce se află în spatele revoluției aduse de disciplinele științifice, cum ar fi neuro-știința și tehnologiile conexe, care au apărut în scopuri medicale: acestea vizează în mod discret să ne facă să gândim potrivit schemelor culturale ce omogenizează gândirea și fac să dispară divergențele.

Latura sumbră a tehnologiei

În realitate, am devenit vasali digitali ai acestei lumi tehnologice subterane, în care Internetul obiectelor a deschis posibilitatea unui control total asupra vieții cetățenilor, spune Baños.

Tehnologia a devenit cea mai mare capcană împotriva democratizării sociale, deoarece permite o manipulare tot mai puternică a minții umane, impune gândirea unică și chiar a dobândit capacitatea de a direcționa votul, adaugă el.

Potrivit cercetărilor sale, mintea umană, care a devenit sfântul graal al manipulării, este gaura neagră ce cuprinde toate tehnologiile care încearcă să o zăpăcească: ea devine veriga slabă din cloud-ul digital în care sunt stocate gândurile și emoțiile oamenilor.

Muzeul groazei

Printre aceste tehnologii, pe partea întunecată, găsim monitorizarea și manipularea emoțiilor de către undele cerebrale, praful neuronal (un microcip implantat în corp care poate transmite informații biometrice către un computer), duplicarea creierului în scopul modelării luării deciziilor printr-o a doua voce din capul nostru. Acestea sunt doar câteva exemple.

Muzeul groazei, la fel de real precum epidemiile și dezastrele naturale pe care le trăim, este completat de transumanismul mental, care permite, printre altele, extinderea dominației culturale prin manipularea metabolismului, ceea ce DARPA[4] numește biorevoluție și neurostimulare, cel mai mare potențial de până acum de a manipula mintea în favoarea unor credințe religioase și sociale specifice.

O variabilă viitoare a perversiunii transumanismului este modificarea genetică a soldaților[5]: fiind imunizați de frică și de durere și lipsiți de orice sentiment, aceștia vor deveni mai devastatori decât armele nucleare, potrivit experților consultați de Baños.

Dincolo de…

Iar ceea ce este dincolo de tehnologie se concretizează prin experimente secrete care, potrivit lui Pedro Baños, sunt dezvoltate în domeniul neuro-armelor: acestea includ războiul sonor, hărțuirea electronică, utilizarea ultrasunetelor și a infrasunetelor pentru a perturba echilibrul natural al unei persoane și utilizarea substanțelor psiho-chimice (folosite în medicină) în scopul realizării unor schimbări de personalitate favorabile pentru anumite interese ascunse.

Pedro Baños arată, într-un mod bine documentat și riguros, că ne aflăm în plin război mental orientat spre neurocortex, regiunea creierului care definește noul context al războiului, bazat mai mult pe minte decât pe lumea fizică.

Acest context este bine ilustrat de un exemplu: comunitatea de informații cunoscută sub numele de „cei cinci ochi” (Five Eyes – n. trad.), formată din analiști din Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă. (și nimeni din UE), a creat o unitate cunoscută sub numele de „cibermagicieni” pentru a utiliza tehnici cerebrale de manipulare socială[6], după cum a dezvăluit cercetătorul Musa Khan Jalalzai, citat de Baños.

Adevărul e că nu ne aflăm intr-o ”Minunată lume nouă” de Huxley, nici într-un scenariu ce nu poate evolua dincolo de ceea ce am realizat astăzi, așa cum spune cultura că modelele induse în care suntem incluși ne-au fost impuse.

Potențialul uman este încă intact, iar noi putem și trebuie să găsim formule pentru a nu ceda presiunii războiului mental și pentru a ne menține activă capacitatea de a gândi pentru noi înșine, conchide Pedro Baños în ultima sa lucrare.

