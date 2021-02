FORUMUL ECONOMIC MONDIAL

Un videoclip despre viitorul paradisiac al omenirii

De ceva vreme pe internet circulă un videoclip promoțional al Forumului Economic Mondial de la Davos, ce sintetizează în doar minut și treizeci și trei de secunde cum va arăta viitorul nostru imediat sub bagheta magică a globaliștilor obsedați să ne fericească pe toți de-a valma și cât mai repede. Am găsit potrivit să traduc din engleză tezele respective ce codifică pe scurt planurile Ocultei Mondiale pentru a facilita înțelegerea vorbitorilor de limbă română a sensurilor ascunse ale acestui mesaj criptic, ce însumează întreaga agendă secretă a acesteia. Cine are ochi de văzut, va vedea.

Iurie Roșca

8 PROFEȚII PENTRU LUMEA DIN 2030



Nu vei avea nimic în proprietate și vei fi fericit.Tot ce vei dori, vei închiria și asta îți va fi livrat de către dronă.

SUA nu va mai fi supraputerea mondială conducătoare ; o mână de țări vor domina.

Nu vei muri în așteptatea unui donator de organe. Nu vom transplanta organele, vom imprima altele în schimb.

Vei mânca mult mai puțină carne. Un aliment ocazional, nu un element de bază. Pentru binele mediului și pentru sănătatea noastră.

Un miliard de oameni vor fi strămutați de către schimbările climatice. Va trebui să facem o treabă mai bună pentru a saluta și integra refugiații.

Poluatorii vor fi nevoiți să plătească pentru emisia dioxidului de carbon. Va exista un preț global la carbon. Asta ne va ajuta să facem din combustibilul fosil istorie.

Va trebui să fii gata să călătorești spre Martie. Savanții vor urma să aibă grijă cum să te mențină sănătos în spațiu. Un început al călătoriei pentru găsirea vieții extratereștrilor?

Valorie occidentale vor fi puse la încercare în punctele lor de ruptură. Controlul și echilirul pe care se țin democrațiile noastre nu trebuie date uitării.

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki