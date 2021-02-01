ВИДЕЛ АД И РАЙ… МЫТАРСТВА. Не берите сатанинские номера и документы – станете рабами антихриста. П.Кирилл и Папа Римский – предшественники антихриста. (ВИДЕО)

Прим.Ред. – Дорогие во Христе братья и сестры! В 2019 году в интернет появилось пятичасовое видео „Свидетельство р.Б.Александра”, пережившего клиническую смерть. Среди тем видео: сатанинские номера и документы, чипирование, п.Кирилл и папа Римский – предшественники антихриста, участь монастырей и священников, описание различных областей ада, некоторых мытарств.

Мы предлагаем вам прослушать это свидетельство. Не нужно придираться к тем или иным словам и выражениям р.Б. Александра, который пытается рассказать виденное за гранью земной жизни обычными словами, понятными людям. Ведь это очень сложно, т.к. наш понятийный аппарат и словарный запас очень скудны для этого.

Нужно из всего в нашей жизни стараться выбирать полезное для души и её спасения. Поэтому, чтобы не согрешить, не пускайтесь в оцеживание комара и скороспелое критиканство, придираясь к тем или иным словам и выражениям Александра. Если вам что-то непонятно или что-то смущает, то отложите это в сторону и просите вразумление от Бога. Помоги нам, Господи!

ВИДЕЛ АД И РАЙ… МЫТАРСТВА.

НЕ БЕРИТЕ САТАНИНСКИЕ НОМЕРА И ДОКУМЕНТЫ – СТАНЕТЕ РАБАМИ АНТИХРИСТА.

П.КИРИЛЛ И ПАПА РИМСКИЙ – ПРЕДШЕСТВЕННИКИ АНТИХРИСТА

Не берите сатанинские номера и документы – станете рабами антихриста. П.Кирилл и Папа Римский – предшественники антихриста (Свидетельство р.Б.Александра (2019 год).

Главная тема 1: Номера, биометрические паспорта, чипирование, печать антихриста

1:05:00 Нынешняя игуменья Серафимо-Дивеевского монастыря. Падший ангел: «Она – наша. Она – только по паспортам, а паспорта – это наших рук дело. Мы все это придумали для того, чтобы подмять весь мир под себя».

1.07:30 Старец Илий (Ноздрин). Падший ангел: «А он подписал уже с нами контракт». 1:10:50 Как только Илий благословил на новые паспорта, два падших ангела забрали его себе.

1:10:00 Новые /биометрические – прим./ паспорта. Падший ангел благословил на них, то ли Путина, то ли п. Кирилла, на внедрение новых паспортов.

1:12:15 О ЧИПИРОВАНИИ. Чипирование под кожу будет уже в ближайшее время.

1:22:15 Вместе с карточками введут новое богослужение. Сократят службу в православных храмах, будут вести ее на русском языке. Те, кто будут вести ее на церковно-славянском языке, будут считаться еретиками.

1:34:20 Семя лукавого практически выращено. Наступили последние времена. Уже начинается суд над каждым из нас. «Кто сможет сейчас удержаться от пластиковых карт, отказаться от того, всего земного, что разрушает наше духовное, тот и получит милость Бога – Царствие Небесное».

1:36:15 Не принимайте от мира никаких начертаний, никаких чисел. Показали р.Б. Александру, что каждый человек, который принимал это число, он тут же попадал в рабство сатаны, падших ангелов.

2:02:30 О паспортах. Господь дал р.Б. Александру талант укреплять людей в вере, чтобы не делали себе паспорта новые. После него человек попадает в ад.

2:12:40 Не надо брать новые паспорта. Не делайте себя рабами антихриста. Потому что от этой печати вы уже не избавитесь.

2:29:50 И вас будут гнать, если не примите печать. Но если не примите печать, и вас будут гнать, то вы уже с Богом. А если примите, а потом уже очнетесь, уже будет поздно.

2:57:25 О БУДУЩЕМ. Чипирование, Третья мировая война – все видел в огне. Китай нападет на Россию, Европа – на Беларусь и Украину. Последний царь будет править совсем недолго. Последние печати распечатываются.

Главная тема 2: Псевдопатриарх Кирилл и Папа Римский – предшественники антихриста

1:15:10 Демоны радовались, когда Кирилла избрали Патриархом.

1:16:25 Псевдопатриарх Кирилл – предшественник антихриста. Падшие ангелы о п. Кирилле, почему он все время смотрит из-под лба, в том числе, при причащении: «Это не он смотрит, это наш /сын Люция – антихрист/ смотрит через него».

1:22:00 Папа Римский и п. Кирилл – предшественники антихриста. Их задача – сломать истинную христианскую веру.

2:19:40 О ПСЕВДОПАТРИАРХЕ КИРИЛЛЕ

2:22:40 Он хочет уничтожить наши догматы.

2:27:50 Не слушайте патриарха Кирилла, не вспоминайте его пока нигде как Патриарха, потому что, вспоминая его как Патриарха, мы сами себя вгоняем в это ложе огненное.

2:28:10 Его лукавый сам поставил.

2:30:25 Патриарх Алексий II умер не своей смертью. Его отравили.

2:30:45 Псевдопатриарх Кирилл в Елоховском соборе помазывал как Патриарх, когда еще не был избран Патриархом. Вокруг него стояли бесы и радовались, потому что они знали, что он будет Патриархом, потому что это – их семя. Место освободили для него. Он и будет тем самым человеком, который будет до конца стараться уничтожить все наше святоотеческое предание.

2:37:30 Псевдопатриарх Кирилл накладывает не себя перевернутый крест.

Главная тема 3: Монастыри, священники

Монастыри

29:25 Монах – тот, кто уже в миру живет, относясь к людям с любовью.

55:40 МОНАСТЫРИ В ГОРОДАХ. Троице-Сергеева Лавра, Серафимо-Дивеевский монастырь. Падший ангел о монастырях: «Нет давно уже монастырей вашего Бога. Все, что было Им сотворено, все давно уже в нашей власти».

59:15 Потухшая Троице-Сергеева Лавра.

1:01:30 Три старца Троице-Сергеевой Лавры, плачущий о. Сергий, плачущая Богородица.

1:04:00 Гаснет свет у тех, кто приходит спасаться в монастырь.

1:05:00 Нынешняя игуменья Серафимо-Дивеевского монастыря. Падший ангел: «Она – наша. Она – только по паспортам, а паспорта – это наших рук дело. Мы все это придумали для того, чтобы подмять весь мир под себя».

1:17:40 Монахов, отказавшихся от чипирования, будут расстреливать без суда прилюдно.

Священники

51:50 Судьба священников, приехавших в большие города: Москву и т.д.: из ста приехавших – только один оставался в свете таким образом: он бежал оттуда.

57:20 СЕМИНАРИЯ

1:09:05 Люций объединяет все церкви в одну. Падший ангел: «Когда объединятся церкви в едино, тогда будет крах, полный крах».

1:45:55 Когда священник принял в дар машину, он уже не священник, он уже поклонился, он уже во власти антихриста и самого сатаны.

1:50:30 В Москве на данный момент /2019 год – прим./ нет ни одного настоящего молитвенника, все подкупились, все продались антихристу.

2:13:40 Каким должен быть священник.

2:32:00 СВЯЩЕННИКИ

2:33:00 Когда быстро читают Евангелие, молитвы, проповедь, демоны пляшут. Это – звено сатаны. При быстром чтении Евангелия бесы прямо на Престоле пляшут. Крестить людей надо от чистого сердца – как своих детей крестить, погружая в воду полностью.

2:34:30 Об общей исповеди.

2:37:10 Многие священники накладывают на себя не правильный крест.

2:38:00 Единственное, чего боятся бесы здесь на Земле – правильного наложения на наше тело креста. Они сразу убегают.

5:03:35 СВЯЩЕННИКИ. Из 100 священников один только будет настоящим, и то его попытаются всячески сломать.

Видео Свидетельства р.Б.Александра (другие темы видео)

36:10 СУД, МЫТАРСТВА

38:20 Ад – уже на земле.

40:20 Богородица.

44:20 В аду.

48:30 Города, полностью разрушенные духовно, опаленная Москва.

1:00:40 Раскрываются последние печати согласно Откровению Св. Апостола Иоанна Богослова.

1.11:20 Цель падших ангелов – разрушить храм души, разрушить тело.

1:14:20 Падшие ангелы – всегда вокруг нас.

1:18:05 Три года /три с половиной года правления антихриста – прим./ будут самыми страшными на земле, и потом наступит конец.

1:19:55 Поющие в других церквах – паписты, протестанты, баптисты, иеговисты, пятидесятники, адвентисты 7 дня и другие «церкви». Падшие ангелы: «Они нашего бога /Люцифера – прим./ прославляют».

1:21:50 Пастыри еретиков – предшественники антихриста. Их очень много.

1:22:40 Все другие церкви, кроме православной, славят Люцифера.

1:22:50 Сожженные города. Петербург. Падшие ангелы о нем: «Там – наше поле, там – наше гнездо. Все правители, которые вышли оттуда, они – наши».

1:24:45 КОЛЬЦА АДА

1:37:20 ДНО АДА

1:40:40 Нельзя потрошить людей, осквернять храм души (тело).

1:43:00 Каждому дается по 7 падших ангелов. Это – 7 страстей, которыми падшие ангелы подчиняют души людей.

2:07:30 Об отроке Вячеславе, который в раю. Он – последний новомученик. Он встречает там всех детей.

2:09:05 О ПОСТЕ

2:40:45 МОЛИТВА (как правильно молиться)

2:51:40 О католиках. Ни одного католика не видел в раю.

2:55:25 О царях и правителях.

3:00:50 МЫТАРСТВА

3:04:15 1-е МЫТАРСТВО СКВЕРНОСЛОВИЯ

3:10:20 Только помыслишь – это уже записывается.

3:11:20 Демоны боятся имени Иисуса Христа и креста.

3:11:40 2-е МЫТАРСТВО ЛЖИ

3:14:00 Любой жаргон, в т.ч. уголовный, анекдотов, шуток и др. – это сквернословие.

3:15:00 Ангел сказал: «Когда вы сквернословите, вы отгоняете нас от себя, но впускаете в себя падший легион. Проще блудному войти в Царствие Небесное, чем сквернословному».

3:15:30 Ругань – это уже сквернословие.

3:16:10 Анекдоты – это тоже сквернословие.

3:23:30 16-е МЫТАРСТВО БЛУДА И СОДОМСКОГО ГРЕХА

3:42:55 Борьба с блудом – постом и молитвой.

3:43:30 Блуд заключается не только в сексуальной похоти. Он заключается в чем угодно. В еде тоже можно блудить (чревобесие), можно блудить гортанобесием.

3:49:30 Лучший способ борьбы со всеми страстями – постоянное чтение Иисусовой молитвы.

3:59:00 19-е МЫТАРСТВО ГНЕВА

4:02:30 Любое недовольство – это уже малая часть гнева.

4:10:30 МЫТАРСТВО ЛЕНИ

4:18:30 ВЕРА И ФАНАТИЗМ

4:21:20 Причастие. Те, кто причащаются недостойно, не доходили даже до мытарств, они сразу попадали в ад.

4:32:20 Клирос.

4:34:55 Евхаристия.

4:36:05 Алтарь.

4:38:30 Клирос, пение за деньги.

4:42:55 Аборты.

4:45:20 Об отроке Вячеславе. Он – ангел, который встречает всех детей в раю.

4:50:00 Послушания в раю.

4:53:30 О зарождении душ.

4:57:30 Сказано в псалмах, что проклятие может передаваться из рода в род. Бывает и такое, что грехи родителей передаются детям, и дети начинают нести этот крест.

Источник: https://3rm.info

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