Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев

По словам Маттео Сальвини, спецслужбы установили, что группа граждан Украины готовила покушение.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев. Об этом политик рассказал во вторник журналистам в эфире новостного канала Rai News 24.

„Я получил одну из многочисленных угроз для жизни, какие мне поступают ежедневно. Спецслужбы идентифицировали группу украинцев, которые готовили покушение”, – сказал Сальвини. Он также уточнил, что его сигнал правоохранительным органам помог в обнаружении арсенала боевого оружия, который был конфискован у организаций крайне правого толка на севере Италии, включая одну управляемую ракету класса „воздух-воздух”.

„Я не думаю, что сделал что-то плохое украинцам, я не знаком ни с какими неонацистами и рад, что помог раскрыть боевой арсенал”, – заключил Сальвини.

Согласно распространенной ранее информации, арсенал оружия принадлежал группе правых экстремистов, которые состояли в контакте с наемниками, воюющими на юго-востоке Украины. Согласно полученной в ходе следствия информации, ракета французского производства 1980 года находилась на вооружении Катара. Полиция выясняет, как такое вооружение могло попасть на территорию Италии и есть ли еще такие экземпляры.

В рамках этого дела арестованы три человека, в отношении еще нескольких подозреваемых ведутся следственные действия. Как сообщил канал, владельцы ракеты предпринимали попытки ее продажи, в том числе связываясь с итальянскими наемниками на Украине. Адвокат одного из арестованного назвал его „простым коллекционером оружия”.

Источник: https://tass.ru