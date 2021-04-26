ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. Святой праведный Иоанн Кронштадтский о необходимости любви

Сегодня, возлюбленные братия, на утреннем богослужении читаны были три притчи: первая – о бесплодной смоковнице, вторая – об отце, имевшем два сына: один на просьбу отца: чадо, иди сегодня работай в винограднике моем, отвечал: не хочу, а потом одумался и пошел; другой на ту же просьбу сказал: иду, и не пошел; и, наконец, третья притча – о домовитом человеке, который, имея виноградник, обнес его оградой, ископал в нем точило, устроил башню, отдал его делателям и ушел, а потом, когда пришло время собрания плодов, послал рабов своих к делателям виноградника принять плоды. Делатели в ожесточении иных из рабов били, других убивали, и, наконец, убили и Сына Его Единородного (Мф 21,18-43).

Побеседуем в этот раз о первой притче. „Проведши ночь в селении Вифании, поутру Господь”, говорит евангелист Матфей, „возвращаясь в город Иерусалим, взалкал. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме листьев одних, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода во век. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это вдруг засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите”.

Бесплодная смоковница при дороге с одними листьями – это я, и вы, брат и сестра, возлюбленные. К нам с вами часто приходит и рано и поздно Насадитель жизни нашей, Господь Иисус Христос, алчущий нашего спасения, приходит, чтоб утолить голод души нашей, чтобы стать для нее хлебом жизни. И, увы, почти всегда находит в нас только заботы о житейском – одни листья; плодов же веры, всеусильного попечения о спасении душ наших нет как нет. Между тем, каждый из нас с тем и посажен на земле, чтобы приносить духовные плоды. Какие же это в частности плоды, которые должен приносить каждый человек, особенно христианин? На это святой Апостол отвечает так: плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера (Гал 5,22). Вот, брат и сестра, какие плоды должны мы непременно приносить Насадителю нашей жизни, Господу Иисусу Христу ежедневно.

Теперь смотри каждый: плодовитая ты смоковница или бесплодная? Если плодовитая, хорошо, подвигайся вперед; приноси Владыке больше и больше плодов, да пропитает Он ими тебя же самого в вечности; если – бесплодная: трепещи; тебе угрожает проклятие Владыки твоей жизни, и может быть, очень скоро Он скажет и тебе: да не будет же впредь от тебя плода во век. И ты тотчас засохнешь; заглохнут все твои духовные силы; вовсе иссякнет у тебя вера, надежда и любовь, а всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огнь вечный вметаемо (Мф 3,10).

Слова эти – истинны и ясны, как день. Они исполнятся непреложно: ибо небо и земля прейдет, как проходят мимо дни, месяцы, годы, а слова Господа не прейдут (Мк 13,31). Итак, брат и сестра, спроси себя: приносишь ли ты ежедневно Владыке живота твоего плоды добрых дел, и главное, имеешь ли царицу добродетелей – любовь, горячую любовь к твоему Создателю и любовь к ближнему, как к себе? Хочешь знать, какими делами оказывает себя любовь? Ответит тебе за меня святой апостол Павел: „любовь долготерпит, милосердствует; любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает”.

Любовь так необходима для христианина, что если он говорит на всех языках человеческих и ангельских, а любви не имеет; то он как медь звенящая при всем своем краснословии и многословии, или как кимвал звучащий. Если он имеет дар пророчества и знает все тайны и смысл всех писаний и даже, что всего удивительнее, если он имеет всю веру, так что от его слов будут переходить с места на место горы, а любви не имеет; то он ничто: напрасны все его познания, вей труды без любви” (1 Кор 13,1-8). Почему так необходима нам любовь? Потому что Сам Бог есть любовь (1 Ин 4,8), а мы по образу Его сотворены, и в человеке христианине Бог пребывает. Или не весте, яко Христос в вас, разве точию чим не искусны есте (2 Кор 13,5)? Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас (1 Кор 3,16)? Кто имеет горячую любовь к Богу и ближнему, тот имеет в душе своей и прочие плоды, исчисленные Апостолом, радость в Духе Святом, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру: ибо в любви, как в семени, заключаются все добродетели: ибо, где любовь, там Бог, всесовершенное совершенство, источная доброта, бесконечная благость, бесконечное всемогущество. Кто имеет горячую любовь к Богу, тот имеет и веру такую, что горы может переставлять, как сказал Господь: и все, чего ни попросит в молитве с верою, получит (Мф21,22). Итак, если не хотим сохнуть, как проклятая Господом смоковница, или как трава, и в огонь вечный быть брошенными, постараемся, возлюбленные братия, приносить Насадителю нашей жизни плоды добрых дел, пока имеем время, силы, средства, случай. Может быть, придет время, когда и хотели бы сделать добро, но это будет невозможно. Дондеже время имамы, да делаим благое ко всем, паче же к присным в вере (Гал 6,10). Аминь.

Источник: https://3rm.info

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