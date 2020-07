Valul 2 Covid – încă un atac asupra umanității de la Oculta Mondială

Oculta Mondiala / Mafia Internationala pregateste noi restrictii si abuzuri sub pretextul mincinos Valul 2 Covid.

Doar o organizatie suprastatala, globala, cu o conducere centralizata foarte organizata ar fi putut sa organizeze aceleasi masuri covid in sute de state de pe tot globul, simultan. Daca nici cu ocazia restrictiilor Covid19 impuse de autoritati LA FEL IN TOT GLOBUL nu se vede ca statele sunt conduse din umbra in baza aceluiasi plan, de aceeasi Oculta Mondiala anticrestina, ce alte dovezi mai vreti, oameni buni?

Se vede de la o posta ca totul a fost facut premeditat, implementat la fel de catre statele lumii (cu minuscule exceptii) care au pus in aplicare un plan venit de sus.

Unde s-au putut face abuzuri si mai mari asupra popoarelor, s-au facut si inca se fac (de exemplu in Romania) dar in rest, totul la fel.

PESTE TOT ACELASI PLAN pus in aplicare:

1. Panicarea populatiei prin mass media si autoritatile statului;

2. Cifre mincinoase cu infectati, decedati covid pe toate ecranele si in toate raportarile oficiale ale statelor;

3. Teste covid false care nu reflecta existenta vreunui virus in corp; totul se justifica pe baza cifrelor false date prin testele covid cu metoda RT-PCR despre care stim ca ies pozitive pe capre si in pulpa fructelor, la cei care si-au facut vaccin antigripal etc; inventatorul metodei RT-PCR a spus sa nu fie folosite teste RT-PCR pt diagnosticare caci nu sunt bune pentru asa ceva; laboratoare din SUA raporteaza 100% pozitivi pe toti cei testati (15 iul 2020);

4. Nicio baza nu poti avea in rezultatele testelor covid RT-PCR si totusi sunt folosite in toate tarile pentru a speria si panica popoarele cu aceste rezultate mincinoase ale testelor RT-PCR (si oamenii chiar cred in cifrele mincinoase de pe ecranele TV si din raportarile “oficiale”;

5. Organizarea unui “comitet adhoc de criza covid” la nivel national care chipurile analizeaza si decide el ceva (pacaleli pentru naivi) – planul e deja facut dinainte, venit de sus – autoritatile statelor doar implementeaza planul si ordinele primite;

6. Falsificarea certificatelor de deces ale mortilor CU SAU FARA test pozitiv de covid ca sa apara ca morti DE covid si sa ridice cifrele oficiale in mod artificial;

7. Intemnitarea oamenilor in propriile case, in spitale sau alte locuri de carantina/izolare;

8. Omorarea bolnavilor reali si batranilor cu probleme de sanatate reale (altele decat covid) prin NEACORDAREA ajutorului spitalicesc in spitalele care acum sunt rezervate strict pentru covid;

9. Impunerea de nenumarate restrictii de circulatie, de intalnire, inchiderea Bisericilor, amenzi si abuzuri asupra popoarelor, saracirea popoarelor si falimentarea firmelor mici ale bastinasilor;

10. Pacaleala cu spitale pline care nu fac fata pacientilor covid – LA TV, dar in realitate spitalele erau goale;

11. Declaratii de completat ca sa ai voie sa circuli, purtarea mastii (se stie si spun si doctori ca 99% dintre mastile purtate sunt complet ineficiente in a te proteja de vreun virus – deci o masura inepta din punct de vedere medical) si SCANAREA CORPULUI (momentan temperatura – alta cretinitate din punct de vedere medical) ca sa ai acces la hrana si servicii (exact ca in apocalipsa) etc etc etc.

Toate acestea s-au facut, la fel, in toata lumea. Niciodata nu se putea face asa ceva simultan fara o conducere din umbra care sa creeze si sa dicteze planul subalternilor (sclavilor de politicieni) de la nivelul statelor.

CE INVATAM de aici, macar acum dupa experienta covid:

1. Exista o Oculta Mondiala suprastatala care dicteaza mersul societatii umane la nivel planetar;

2. Componenta ocultei este necunoscuta miliardelor de locuitori ai planetei (românii au destule carti scrise de patriotii români despre aceasta Oculta Mondiala – doar sa vrea sa citeasca);

3. Planurile Ocultei sunt de subjugare, insclavizare, saracire, exploatare a popoarelor – mai e cineva naiv care crede ca restrictiile covid au vreo legatura cu binele medical al poporului? Mai e cineva care crede ca il bantuie pe la colturi nu stiu ce virus ucigas? Mai e cineva care nu vede cu ce se ocupa Statul asa zis Român in ultimii 30 de ani?

4. Politicienii Statelor lumii sunt sclavi obedienti ai acestei oculte care pun in aplicare planul/ordinele primite de la oculta fara sa carteasca, inclusiv impotriva poporului pe care teoretic ar trebui sa il slujeasca;

5. Statele sunt instrumente folosite de Oculta pentru a subjuga si exploata popoarele mai usor, mai rapid, mai bine organizat;

6. Mass Media este instrument al Ocultei pentru inselarea rapida si eficienta a popoarelor lumii;

7. In ciuda tuturor minciunilor si inselarilor flagrante din ultimii zeci de ani si din timpul fenomenului covid facute de Autoritatile Statului si de Mass Media, popoarele lumii sunt drogate in continuare si au in continuare incredere in autoritati si in mass media. Este ca si cum cineva ti-ar da in fiecare zi cu o bata in cap dar tie iti place si te duci din nou, in fiecare zi, sa-ti mai dea;

8. Unii s-au prins de pacaleala. Cei mai multi nu, pentru ca sunt inca dependenti de bata in cap (Radio, TV, Filme, Stiri – toate oferite prin trusturile si companiile alogenilor anticrestini);

9. Expunerea la inselarea mafiotilor planetari prin Radio, TV, Filme, Stiri, mentine panica si pacaleala in mintea si sufletul omului. Cine e intelept NU SE EXPUNE, NU URMARESTE ACESTE SURSE DE INTOXICARE MENTALA. Restul, raman drogati si inselati la TV.

10. Mase mari de oameni NU au cum sa se opuna sau sa se organizeze cumva impotriva acestor abuzuri ale mafiei globale, intrucat masele de oameni sunt inca mufate la TVul mafiei si la intoxicarea informationala a mafiotilor – deci oamenii nu pricep nimic din realitatea reala. Chiar daca ar iesi milioane de oameni in strada nu vor stii ce e de facut si nici care e sursa problemelor si nici care sunt patriotii autentici ca sa ii urmeze si nici disciplina nu au sa asculte de patriotii autentici daca i-ar recunoaste.

De baza pentru orice minima organizare de vreun fel raman românii crestini ortodocsi, departati de mijloacele de intoxicare ale mafiotilor, care demonstreaza de fiecare data ca ei sunt cei mai informati si inteleg cel mai bine (nu toti si nu complet) realitatea in care ne gasim (o noua demonstratie a acestui lucru a fost protestul din 12 iulie 2020).

Pe 12 iul 2020 a avut loc un protest in Bucuresti impotriva noii legi de subjugare sub pretext covid, pregatita de mafioti pentru a putea subjuga poporul român si mai usor, si mai “legal”, in Valul 2:

Ce s-a facut in timpul Covid Valul 1 si ce se face in prezent si ce se va mai face in Covid Valul 2 din toamna este premeditat si impus de Oculta Mondiala in toate statele lumii pe care le controleaza. Nu exista alta explicatie. Nu se poate face asa ceva la nivel mondial similar si simultan intr-un timp foarte scurt in sute de state fara ca acele state sa fie conduse de aceeasi organizatie centrala. Politicienii sunt doar sclavi obedienti care pun in aplicare ordinele primite de sus.

Despre conducerea centralizata, oculta, din umbra, a statelor lumii stiam deja – ne-au scris si patriotii români despre asta. Insa Fenomenul Covid a aratat lumii intregi, chiar si celor mai “orbi”, ca exista aceasta Oculta Mondiala care controleaza statele lumii.

Sunt unii care inca mai pun botul la pacalelile mafiotilor cu “astea sunt doar TEORII ale conspiratiei”. Eh uite ca, macar acum dupa fenomenul covid, logica bunului simt iti spune ca sunt chiar conspiratii pe bune, nu doar teorii. Iar pentru cine nu are logica bunului simt, sau logica lui e ametita de expunerea la canalele de intoxicare mentala detinute de mafioti (Radio, TV, Filme etc) are la indemana carti scrise de patriotii români despre Oculta Mondiala. Doar sa vrea sa inteleaga realitatea reala, nu cea de la TV.

Telespectatorii – abonatii fideli la intoxicarea mafiotilor, cei care stau sa fie prostiti la Radio, TV, Filmele si Stirile mafiotilor – nu au nicio sansa sa priceapa realitatea in care ne gasim. Singura lor sansa este sa NU SE MAI EXPUNA acestor instrumente de inselare detinute si folosite de mafioti impotriva noastra.

Valul 2 Covid

De la niste criminali de popoare te poti astepta la orice. Totul se intampla inspre o subjugare si mai puternica a popoarelor lumii. Orice e posibil in continuare – Valul 2, Valul 3, Valul 4, Vaccinare fortata, Izolare fortata, Intemnitare fortata, Separarea copiilor de parinti, Separarea batranilor de familie, Cip implantat sau marcat pe frunte sau pe mana pentru a putea circula sau cumpara etc etc etc.

De ce se intampla asta? Dumnezeu ingaduie sa ni se intample asta CA SA NE INDREPTAM VIATA, sa fim mai buni. Fiecare individual, in familia lui si in jurul lui SA SE PUNA IN ORDINE. Daca eram un popor exemplar din punct de vedere moral Dumnezeu probabil n-ar fi ingaduit sa ni se intample si noua asta. Dar lumea este atat de legata de pacate, patimi, vicii, griji lumesti si lucruri materiale incat avea nevoie de un dus rece. Cine s-a imbunatatit dupa dusul rece din Valul 1 Covid, felicitari! Ceilalti, care au revenit la obisnuita lor viata lumeasca, departe de Biserica si Dumnezeu, aproape de diavol, de placerile lumesti si inselarile mafiotilor, vor avea inca o ocazie sa se mai indrepte in Valul 2 Covid.

Cum se pot pregati românii pentru noile restrictii si abuzuri?

1. RUGACIUNE, apropiere de Biserica si Dumnezeu, punerea in ordine a propriei vieti duhovnicesti – SPOVEDANIE, IMPARTASANIE, pace in familie, impacarea cu toti, rugaciune pentru conducatorii tarii si pentru dusmani – sa le lumineze mintea Dumnezeu, mers la slujbe la Biserica, ajutorul semenilor etc etc etc. Avem duhovnici intelepti care ne-au spus ca solutii lumesti nu exista pentru aceste vremuri – doar Dumnezeu. De asemenea, Insusi Dumnezeu ne spune sa ne punem nadejdea in el si nu in oameni. Deci sa ne asiguram pe partea asta;

2. CASA LA TARA cu gradina de legume;

3. NEEXPUNEREA la intoxicarea mentala lansata de mafioti prin Radio, TV, Filme, Stiri.

Nadejdea in primul rand la Dumnezeu – El va rezolva astfel de probleme cum va stii mai bine, DACA NOI MERITAM.

Doamne, ajuta!

Emilian, 16 iul 2020, ceicunoi.wordpress.com

BONUS:

Un video recent relevant – de la oameni mai intelepti decat noi:

Sursa: https://ceicunoi.wordpress.com