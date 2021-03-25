ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОВИДА – ПРЕСТУПЛЕНИЕ… «Мы должны объяснить людям что вакцина от мутирующего вируса не может дать стойкого иммунитета». (ВИДЕО)

Д.м.н. Александр Редько: «Мы должны объяснить людям что вакцина от мутирующего вируса не может дать стойкого иммунитета» Навязчивая рекламная кампания по продвижению всеобщей вакцинации от Covid 19 получила дополнительный стимул: пресс-служба президента РФ активно пиарит обещание Путина пополнить число вакцинированных одним из российских препаратов. И это несмотря на то что ни одна вакцина от «короны», в т.ч. и российская, еще не прошла всех необходимых испытаний (например, у Спутника V третий этап испытаний на людях заканчивается в мае).

Большое и очень интересное интервью с бывшим председателем комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н., председателем Профессиональной медицинской ассоциации Санкт-Петербурга, академиком РАЕН Александром Редько.

Вы узнаете, чем отличается естественный иммунитет от искусственного, кому и когда нельзя прививаться ни в коем случае, есть ли (и в чем именно) разница между российскими и западными вакцинами, кто зарабатывает на биг фарме, каким образом ВОЗ осуществляет свою колониальную политику в разных странах, включая Россию, и какова роль биологического фактора в ведущейся против нашей страны гибридной войне.

Источник: https://3rm.info

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