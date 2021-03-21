Клинические испытания возможных вакцин против COVID-19, разработанные несколькими фармацевтическими группами по всему миру, превращаются в кошмар, а в двух случаях – ужас.

В сентябре 2019 года клинические испытания вакцины, разработанной AstraZeneca на добровольцах, были остановлены, когда у одного из них начало развиваться неизвестное и совершенно необъяснимое заболевание.

Медицинские источники, которые предпочли анонимность, без доказательств утверждают, что у добровольцев, на которых были протестированы новые экспериментальные вакцины, развиваются поразительные дегенеративные патологии, которые удивили большинство исследователей, участвующих в научной работе, направленной на разработку вакцины против COVID-19.

Американская фармацевтическая группа Johnson and Johnson также была вынуждена приостановить крупную программу клинических испытаний с участием 60 000 добровольцев из нескольких стран, в основном из Южной Америки и Южной Африки, после того, как у добровольца появились симптомы неизвестной патологии, которых раньше не было.

Новое заболевание было признано особенно серьезным, поэтому вся операция, профинансированная на сумму 1,45 миллиарда долларов США в рамках правительственной программы США «Warp Speed», была остановлена.

Поиск вакцины против COVID-19 в России, одной из немногих стран, объявивших о достижении этой цели, стоил бы жизни десяткам добровольцев, даже если бы не было достоверно известно, эффективна вакцина или нет. Наши самые надежные источники со своей стороны говорят, что ни в одной стране нет эффективной вакцины, и ставят под сомнение природу лечения с использованием CAS-9, который представляет собой бактериальный белок с противовирусными свойствами и ДНК-эндонуклеазой, управляемой РНК (разновидность фермента цепи ДНК). . Те же источники предупреждают о нежелательных эффектах любого поспешного экспериментального лечения, основанного на разработке генома человека. (Информация обновлена ​​13 октября 2020 г. в 1555Z)

Это безумное исследование приближает нас к сценарию, напоминающему «Остров доктора Моро», научно-фантастический роман, написанный Гербертом Уэллсом в 1896 году и затрагивающий вопросы деонтологии и биоэтики.

Обязательство пройти вакцинацию принудительными методами лучше проинформирует нас о конечной цели операции против COVID-19. Этот вариант яростно защищают лобби, но также и большое количество правительств. Сама по себе эта перспектива пугает. Является ли это атакой на фундаментальную целостность человека или очередное развитие вида?

Источник: https://strategika51.org

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