„Vaccinul” anti-covid este de fapt un modificator genetic, ce ar putea fi împrăștiat în aer. Măștile pregătesc terenul, provocând leziuni la plămâni

Ce se pregătește acum împotriva Covid-19 nu este un vaccin, ci este un modificator genetic, este o altă generație, nici măcar nu ar trebui să i se spună vaccin. Are în el o formă de ARN ce include și bucăți genetice prin care se poate insera în genomul uman, cam așa cum au făcut cu virusul HIV. HIV-ul a sărit în genomul uman și de aceea nu poate fi vindecat. Deci, lucrurile sunt foarte grave; principiul acestor metode se găsesc, dacă le căutați pe google, pentru Moderna (companie de biotehnologie americană care se ocupă cu descoperirea de medicamente și dezvoltarea de tehnologii de vaccinare bazate exclusiv pe ARN messager), din Boston și Inovio (companie americană de biotehnologie axată pe descoperirea, dezvoltarea și comercializarea produselor ADN sintetice) din Carolina de Nord. Ambele sunt finanțate acum de Bill Gates.

Moderna a început cu miliarde de dolari, ca fiind un start-up, fără niciun produs, în nicio fază avansată, încât să aibă investitori, dar ei erau interesați să promoveze așa ceva: modificarea genomului uman. Este foarte grav! Faptul că se numesc vaccinuri este un misnomer (termen impropriu). Nici grupul de medici care mai activează contra obligativității vaccinării, din țara noastră, nu știau de lucrurile acestea. Urma să fac o emisiune cu d-na Anca Nițulescu, să explicăm cât înțelegem din asta.

Date sunt relativ puține dar ce vă asigur este că acum trei ani, cercetarea aceasta era extrem de aproximativă, ambiguă, deci cu rezultate aleatoare… pentru roșii, era la nivel de „tomato research”. Eu am vorbit cu oameni de la Cornell, unde e un întreg institut de biotehnologie pe plante, iar tomato research a fost „the poster chart” – se fac experimente pe roșii dintotdeauna, iar aceștia lucrau și cu multe persoane din diferite instituții medicale din Boston. Boston este centrul de biotehnologie și farma din N-E comparabil cu cel din Carolina de N.

Problema este că Moderna, de cinci ani, nu a reușit să producă nimic, nimic relevant, nici măcar studii pe animale relevante, iar anul trecut era să dea faliment. Atunci a investit Bill Gates bani acolo și i-a și obligat să dea o parte din materialele de cercetare către Harvard Medical School și să-i atragă și pe ei acolo, căci le mai trebuia IQ în ecuația asta.

Și pe altă parte Inovio este și mai pervers, efectiv pentru că mai face o chestie… face electroforeză, în sensul că acolo unde vrea să administreze substanțele active din vaccin, aplică câmpuri electromagnetice/electrice, care fac efectiv găuri în membranele celulelor și atunci componentele active din așa zisele vaccinuri intră mai repede. Componentele active sunt pe același principiu de modificări, practic e mutilare genetică cu random effects (efecte aleatoare), deci din 8 miliarde de oameni pot să moară 6 miliarde, din cei care rămân pot să fie în proporție de 60% foarte bolnavi și poate 1-3% să fie viabili pe un termen de viață mai lung, deci am dat un exemplu, adică orice poate să iasă de aici. Și în momentul în care viețile oamenilor nu mai contează, cum e în momentul de față, lagărul nazisto-farma, România cu atât mai mult nu va conta.

Deci este foarte grav… Eu știu de Moderna cam de când a apărut fiindcă a fost pe coperta „Forbes”, prin martie-aprilie 2016 am văzut-o chiar în Boston de fapt și am și vorbit cu oameni de acolo și de la Cornell, fiindcă mi-am dat seama că e grav, iar genetico-remodified food (mâncarea modificată genetic), de fapt asta este genetically mutilating (mutilare genetică) în genomul uman nu numai ireversibil ci și generațional, adică terminated the blood lines (distruge liniile de sânge), în cazul acesta, grupul etnic specific desemnat, românii. E f grav ce se întâmplă…

Și aici mai este doar un aspect, și anume vaccinurile nu vin către om în forma ac și seringă, ca să-l sperie, să-i provoace frica instinctivă. Nicolae Cajal a perfecționat acum o sută de ani, chiar aici în Bucureștiul nostru, evident acesta era evreu, metoda vaccinării respiratorii, prin aerosoli. Altfel zis, aceleași substanțe active care se injectează pot fi și absorbite; ajung în plămâni, acolo unde va fi un mecanism prin care vor intra sânge, sau se lezează plămânii (măștile lezează foarte mult plămânii și căile respiratorii), iar substanțele active intră în sânge. Important este ca acestea să intre în sânge; în momentul în care au intrat în sânge, să zicem prin leziunile din gât, amplu generalizate acum la populație, din cauza purtării măștii exagerate, se fac leziuni oriunde iar aceste leziuni devin căi deschise pentru orice substanțe active din aer, aruncate ca aerosoli, evident fără știrea oamenilor, ca să între în sânge. După care, efectul lor este exact ca și a celor injectabile. E foarte simplu, este clasic, este meritul lui Nicolae Cajal. Și, evident, în ultima sută de ani metoda s-a perfecționat.

Eu cred că s-au administrat deja în țară și în alte locuri din lume, ilegal. Sunt acum nu numai drone invizibile radarului, care să zicem că survolează teritoriul unei țări, există și drone și avioane care pot să „screen out” (dezactiveze) semnalul radarului ca și cum ar fi invizibile, în sensul acesta. Deci, nu pot fi detectate, chiar dacă sunt aparate de zbor străine, inamice în acest caz, plus că există și drone mai mici, absolut silențioase, despre care nici măcar nu știi că zboară.

Problema cu ei este că acum și-au legalizat lucrurile acestea și când spun ei în mod ipocrit obligativitatea injectării, vaccinării, se referă la altceva, și anume se referă la obligativitate: toți primesc același tratament; deci ei când aruncă cu aerosoli, chiar dacă aruncă peste o suprafață mare, vor sa fie siguri că toți sunt tratați egal. Și atunci au băgat-o sub umbrela asta a obligativității; nu este vorba de obligativitate, ei doar vor să fie acoperiți făcând aceste experimente pe oameni.

Si vă mai zic ceva, nici măcar specialiștii din țară, nici cei din străinătate nu și-au dat seama de acest aspect: Industria, de vreo zece ani, vorbește sus și tare, se bate cu pumnul în piept, că ei vor personalized medicine (medicină personalizată); acesta este scopul lor corporatist în farma și biotech și este foarte real, este o misiune de bussiness, e scrisă peste tot, e scrisă peste tot în presă, a fost în mass media, este pe paginile lor, este în documentele lor, în rapoartele lor anuale, în lucrări de cercetare și evident în sateliții academici sau alte institute pe care le contractează pentru anumite cercetări. Ei bine, este de fapt totul o imensă înșelătorie. Deci, acesta este contextul cu obligativitatea vaccinurilor: de a trata pe toți egal când industria însăși merge în direcția personalizării actului medical, a geneticii moleculare, a tratamentelor bazate pe genetică fiecărui individ în parte.

Eu personal știu că institute întregi la Cornell, și au un centru medical Cornell Weill în New York unde numai asta se spune peste tot și în alte părți la fel – personalized medicine. Ei, atunci când impui obligativitate și uniformitate pe o populație largă, aceasta înseamnă un singur lucru: uniformitate în cercetarea medicală se face numai pe șobolani și alte animale de experiment, unde faci o statistică la reacțiile pe care le are acel tratament și atunci evident că nu contează să personalizezi, contează doar să obții o statistică relevantă, cu cât mai mulți cu atât mai bine. Deci însăși insistența pe această obligativitate și forțare a actului medical, același vaccin pentru toți, același tratament pentru toți, este contrar misiunii industriei. Către aici a tins întotdeauna industria iar de zece ani bate toate trâmbițele în acest sens. Deci, industria face o mare înșelătorie aici, nu există uniformitate decât pentru șobolani. Eventual aici se adaugă și faptul că la începutul pandemiei, Weill Cornell de exemplu, a anunțat, a scris în New York Times că și-a omorât toți șobolanii, 10.000 de șobolani, de cercetare în trecut și în viitor. Linii genetice, atent crescute, au zis că nu pot să-i hrănească. Îți dai seama, eu stau într-un hangar acolo, fie la ultimul etaj, fie în beciuri, cam așa își organizează ei. Eu nu am fost niciodată dar știu cum este pentru că cunosc oameni care cu asta se ocupau, era parte din cercetarea lor, săracii. Dar ei au distrus asta încă de prin martie… iar acesta este de fapt un semn că de acum înainte șobolanii nu mai contează, șobolanii sunt direct cobaii umani!

Apoi, orice nouă tehnică medicală, orice are nevoie de aprobarea FDA (Federal Drug Administrații) este trecută prin nenumărate faze: mai întâi este o fază de cercetare după care urmează studii pe animale, aici se aplică aceea uniformitate pentru a observa statistici relevante, după care se trece prin mai multe clinical trials (studii clinice), care se fac pe voluntari, iar voluntarii sunt dintre cei mai nenorociți oameni din societatea americană, de exemplu: de la deținuți, prostituate, debili mintali, pentru că ei nu sunt responsabili de ce semnează, iar deseori nici nu are cine să semneze pentru ei. Deci, automat această categorie de oameni sunt subiecți pentru astfel de experimente, copii ai nimănui, copii furați de le părinții lor, gen Simicală și Bodnariu, acestea sunt cazuri clasice de proceduri prin care își iau copii; în cazul Bodnariu au fost cinci copii. Astfel pot să facă experimentele și apoi urmăresc în timp. Știu că sună foarte dur, dar acesta este sistemul. Așa se făceau testele clinice, altfel zis puneau arcanul pe cine puteau.

Însă lucrurile acestea nu le prea convin pentru că nu sunt uniforme rasial, nu sunt uniforme genetic. Deci, să aleagă o țară întreagă pe care o să o aibă ei la dispoziție, să pună mâna pe absolut cine vor este… ce să mai, doctorii morții și IG Farben (mai multe companii farmaceutice germane care au produs gazul otrăvitor utilizat in lagărele de exterminare ale lui Hitler), ce lucrau în lagărele naziste, nici nu visau la așa ceva. Iată că acum este posibil, iar IG Farben s-a despărțit în Bayer, BASF și Hoechst (acum Sanofi). Deci, trei mari corporații ca să se diversifice, asta a fost marea lor pedeapsă (dată de aliați după al doilea război mondial).

Deci, lucrurile sunt complicate și cam asta este ordinea lor logică. Se merge spre personalizare, iar nouă în România ni se impune obligativitate, uniformitate, pe lângă toate celelalte abuzuri absolut counterintuitive (contraintuitiv), și este vorba despre o intuiție de bază; deci ce faci? limitezi cantitatea de oxigen a oamenilor, folosești niște cârpe pe față, ca să dispară figura umană, să traumatizezi generații de copii care se uită confuzi în jur, nu înțeleg ce sunt toți mascații aceștia din jurul lor…

Ce am văzut azi în metrou, în București, a fost un film de groază; au mai intrat și unii oameni cu copii mici, copiii nu poartă botniță, dar a fost cumplit crede-mă. Nu am putut să cred că s-a făcut așa un dresaj într-un oraș mare, în structura asta organizată cum e metrou-ul, care mai e bun din când în când. Acesta este contextul: complicat și minciuni la fiecare pas.

Deci, vaccinurile nu sunt vaccinuri. Medicina nu este uniformă și obligatorie, ea este personalizată, inclusiv în decizia fiecărui om privind ce face cu propriul lui corp.

