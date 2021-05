Vaccination et dictature sanitaire en Israël et en Occident

Une lecture religieuse et Anthropologique

Le 18 avril 2020, durant le premier confinement, nous publiions sur strategika.fr un texte analytique, « Coronavirus : accélérateur historique » , dans lequel j’expliquais que la pandémie était l’occasion pour l’oligarchie occidentale messianiste d’accélérer toute une série de processus engagés ces dernières décennies, notamment sur le plan économico-social.

Le présent dossier aborde un autre aspect : la crise civilisationnelle que le

Covid-19 a révélé mais que l’Occident traverse depuis de nombreuses

décennies. Nous avons constaté, à l’occasion de cette pandémie, la folie

collective s’étant saisi des élites occidentales qui, par leur politique mortifère, font bien plus de victimes que le virus du Covid-19 dont la létalité est extrêmement faible (inférieure à 1%, avec des variations en fonction des lieux). Cette folie collective a atteint également une partie des populations occidentales qui accepte d’être menée à l’abattoir économique, social et sanitaire.

Ce « monde d’après » ne peut être compris en profondeur sans une approche anthropologique, religieuse et historique de longue durée. C’est par ces outils des sciences sociales que l’on peut percer la réalité apparente et mettre à nue la réalité réelle.

Je vais élargir l’étude à Israël puisque l’oligarchie judéo-occidentale et ses relais politico-médiatiques ont décidé d’utiliser la population de l’État juif comme cobaye et modèle pour un occident déchristianisé revenu à un dangereux archaïsme sacrificiel. Nous verrons, données scientifiques à l’appui, que les dirigeants israéliens et occidentaux sont en train de sacrifier sciemment leurs populations.

Nous atteignons là les points nodaux de la crise actuelle, la convergence entre deux systèmes anthropologiques et religieux : celui de l’Occident (revenu à une forme de paganisme après la mort du christianisme) et celui du monde juif qui voit resurgir l’ombre de ses pratiques sacrificielles antiques.

Cette convergence israélo-occidentale n’a aucun rapport avec la pseudo civilisation « judéo-chrétienne ». Nous assistons plutôt à une convergence judéo-païenne mortifère résultant de la mort (peut-être temporaire) de la civilisation chrétienne.

PLAN :

Israël : laboratoire vaccinal et modèle pour l’humanité

Israël, laboratoire de la dictature sanitaire

Les effets secondaires du vaccin Pfizer

Citoyenneté à deux vitesses : les vaccinés et les non-vaccinés

Le peuple juif et ses maîtres : Prison théologico-légale,

instrumentation et sacrifices

Empêcher la conversion des juifs au christianisme

Permanence des lois raciales et séparatistes, de l’Antiquité à l’époque

moderne

moderne Le peuple juif sacrifié par ses maîtres

Sacrifice humain pour Yahvé au temps des Hébreux

Le modèle israélien imposé aux Européens

Propagande israélienne dans les média français

Les Européens sacrifiés sur l’autel de Big Pharma par l’Union

européenne

Religion et système sacrificiel : Un modèle explicatif de la

crise actuelle

Après la propagande israélienne, la propagande judaïque dans le

journal Le Monde

journal Le Monde La médecine dans la loi juive

Des dirigeants qui se prennent pour des messies et des prophètes

Sacrifice économique : des Aztèques à l’Occident libéral

Quand l’Occident sacrifie les jeunes et les enfants

Tournant civilisationnel : De la société de consommation à la société

de consumation

de consumation L’Occident déchristianisé revient-il au système sacrificiel païen ?

Médecine et sacrifice selon Jacques Attali

Conclusion

