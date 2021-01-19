Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! Никакие законы и правовые акты, принятые кем бы то ни было, не могут противоречить Конституции. Поэтому не слушайте этих путинских преступников развозжаевых, которые угрозами заставляют народ вакцинироваться. Мало того, это двойное преступление, т.к. путинская отрава Спутник-V даже не прошла третью стадию испытаний, и потому не может применяться при вакцинации. Только так и никак иначе!
В СЕВАСТОПОЛЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ МОГУТ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ
Севастопольцы имеют полное право отказаться от вакцинирования на основании зафиксированных в Конституции России свобод, но, кроме Основного закона, в стране есть и другие. Об этом напомнил пархатый главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, отвечая на вопрос СМИ.
«Согласно Конституции от вакцинации может отказаться любой человек. Но он должен понимать, что на работников определённых категорий, помимо конституционных прав, распространяются и другие нормативные документы РФ, такие как постановления Правительства РФ», — сообщил эпидемиолог.
Прим.Ред. – Лжёт путинский холуй Грыга! Нет и не может быть в стране противоречащих Конституции законов!
Сергей Грыга подчеркнул, что служащий, отказавшийся от вакцинации, должен понимать, что его могут отстранить от работы, если он не будет привит, — «потому что он обязан быть привит не только от коронавируса, но и от других инфекционных болезней».
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев анонсировал начало широкой вакцинации со следующей недели. По словам градоначальника, Севастополь получит около 18.000 доз вакцины от COVID-19 до конца февраля.
В данный же момент, уточнил Сергей Грыга, в Севастополь поступило 700 доз вакцины «Спутник V». В первую очередь она будет использована для вакцинации категорий граждан, чья деятельность непосредственно связана с активными контактами с населением. К таким категориям относятся, в том числе, педагоги, врачи и работники соцобеспечения.
Источник: https://3rm.info