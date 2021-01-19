В РОССИИ ВВЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ… Севастополь, как пример правового беспредела и чиновничьей лжи

Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! Никакие законы и правовые акты, принятые кем бы то ни было, не могут противоречить Конституции. Поэтому не слушайте этих путинских преступников развозжаевых, которые угрозами заставляют народ вакцинироваться. Мало того, это двойное преступление, т.к. путинская отрава Спутник-V даже не прошла третью стадию испытаний, и потому не может применяться при вакцинации. Только так и никак иначе!



В СЕВАСТОПОЛЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ МОГУТ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ

Севастопольцы имеют полное право отказаться от вакцинирования на основании зафиксированных в Конституции России свобод, но, кроме Основного закона, в стране есть и другие. Об этом напомнил пархатый главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, отвечая на вопрос СМИ.

«Согласно Конституции от вакцинации может отказаться любой человек. Но он должен понимать, что на работников определённых категорий, помимо конституционных прав, распространяются и другие нормативные документы РФ, такие как постановления Правительства РФ», — сообщил эпидемиолог.

Прим.Ред. – Лжёт путинский холуй Грыга! Нет и не может быть в стране противоречащих Конституции законов!