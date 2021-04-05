В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины от фракции „Оппозиционная платформа – За жизнь” Илья Кива заявил, что страна как никогда близка к началу широкомасштабной войны в Донбассе.
„Оценивая нынешнюю политику правового беспредела и действия по узурпации власти президента (Украины Владимира – ред.) Зеленского, могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе которая охватит всю Украину, а значит тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше”, – написал Кива в своем Telegram-канале в понедельник.
Он подчеркнул, что это готовится для „легализации неправомерных действий по отношению к оппозиционным политическим партиям, которых власть боится, как своих прямых конкурентов на предстоящих перевыборах в Верховную раду”.
„Решение о перевыборах давно уже созрело в офисе президента, но нужно только зачистить политическое поле. Начало войны – как ещё и возможность в любой момент ввести военное положение по всей Украине, а значит заменить недовольство населения властью, животным страхом за свои жизни”, – считает депутат.
Источник: https://ria.ru