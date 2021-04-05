В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе

„Решение о перевыборах давно уже созрело в офисе президента, но нужно только зачистить политическое поле. Начало войны – как ещё и возможность в любой момент ввести военное положение по всей Украине, а значит заменить недовольство населения властью, животным страхом за свои жизни”, – считает депутат.

Источник: https://ria.ru