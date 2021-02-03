В ПРЕДДВЕРИИ АНТИХРИСТА… Сокровенная битва последнего времени уже идёт. (ВИДЕО)

Эсхатологические ожидания, ожидания конца времён, в наши дни приобретают особо массовый характер. Многие СМИ в погоне за сенсациями постоянно будоражат свою публику назначая очередную дату осуществления событий Апокалипсиса. Но несмотря на такой повышенный интерес к этой теме, скорби последних дней и последнего жестокого гонения за имя Христово, грозят застать многих врасплох…

«Апокалипсис» отождествляется почти исключительно с внешними событиями: войнами и природными катаклизмами. Второе Пришествие Господа нашего Иисуса Христа, а соответственно и признаки, предваряющие это событие, находятся вне нашей власти…

Приведём перечень цитируемых святых: преподобный Феодор Студит, преподобный Максим Грек, преподобный Никодим Святогорец, преподобный Ефрем Сирин, преподобный Антоний Великий, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный Максим Исповедник, преподобный Петр Дамаскин, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Тихон Задонский, святитель Прокл Константинопольский, блаженный Августин Иппонийский.

Источник: https://3rm.info

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