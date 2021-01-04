В Петербурге планируют провести ЛГБТ-кинофестиваль

Министр культуры РФ Ольга Любимова взяла под свой контроль исполнение приказа о проведении ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге.

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о проведении международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок» в Санкт-Петербурге, сообщает издание Еadaily.com.

Согласно документу от 24 декабря 2020 года, под номером № 87 значится «Международный ЛГБТ-кинофестиваль. Разная любовь — равные права».

ЛГБТ-кинофестиваль пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 25 ноября, а проводить его собирается ООО «Международный кинофестиваль Бок о Бок» («БоБ»). Ольга Любимова подчеркнула, что «контроль за исполнением настоящего приказа» она оставляет за собой.

Партнерами кинофестиваля являются генконсульства США, Израиля, Канады, Швеции и Норвегии в Санкт-Петербурге, а также «Российская ЛГБТ-сеть», Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и другие организации, имеющие отношение к ЛГБТ.

Ранее СПЖ писал, что Путин заявил о необходимости общественного контроля за пропагандой ЛГБТ.