В Госдуме прокомментировали заявление Киева о „мощном форпосте НАТО”

„Кем Украина за последние 7 лет только ни была – и спасителем цивилизации, и оплотом свободы, и светочем демократии. Теперь и министр обороны взял слово – форпост НАТО. Конечно, куда уж альянсу без Украины, только пропадать. Ну или второй вариант – министр обороны четко намекает НАТО, мол, давайте свой мощнейший форпост на содержание возьмите, для вас же стараемся. Вот только в альянсе этого не услышат, там хорошо деньги считают и на „свой” мощный форпост, скорее всего, не дадут”, – сказал Бальбек РИА Новости.