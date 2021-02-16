В аэропортах вводят биометрический контроль

«Домодедово» и «Шереметьево» начали оснащаться биометрическими системами идентификации пассажиров
Аэропорт «Домодедово» планирует в ближайшее время внедрить контроль пассажиров по биометрии лица – дата начала использования технологии зависит от сроков подписания приказа Минтранса, который вводит возможность биометрической идентификации личности при проведении предполетного досмотра (сейчас документ проходит общественное обсуждение).
Уже установленные в «Домодедово» автоматизированные турникеты (eGate) в зоне таможенного контроля, галерее вылета международных рейсов и всех выходов на посадку в ближайшем будущем оснастят видеокамерами для распознавания лиц, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта. Также в «Домодедово» пассажир самостоятельно сможет вносить свои биометрические данные на стойках регистрации и в CUSS-киосках для регистрации багажа.
Система обработки биометрических данных позволит полностью автоматизировать прохождение предполетных процедур, с момента регистрации до посадки на самолет, минимизировав участие человека, считают представители «Домодедово». В результате путешественник, предоставив биометрические данные, будет проходить все предполетные процедуры без предъявления бумажных документов. Чтобы получить такую возможность, гражданину России необходимо будет сдать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) в одном из отделений банков, а также дать согласие на использование биометрии в конкретных целях.
Работы по внедрению биометрического контроля ведутся и в «Шереметьево». Технологии обработки биометрических данных в аэропорту уже используются в целях обеспечения транспортной и авиационной безопасности, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта. «Также проводятся подготовительные работы для того, чтобы после внесения изменений в федеральные авиационные правила в кратчайшие сроки предоставить услугу биометрической идентификации пассажирам», – заверили там.
Без изменения нормативно-правовых актов нет возможности реализовать ключевой кейс применения технологий искусственного интеллекта: возможность отказа от использования посадочного талона и паспорта в пользу применения технологий лицевой биометрии, подчеркнули в пресс-службе «Шереметьево». «Уровень безопасности при использовании биометрических данных существенно вырастет, но внедрение этих технологий требует и соответствующего развития государственных биометрических систем, являющихся неотъемлемой частью этого процесса», – считают в «Шереметьево».
Для идентификации клиентов с использованием ЕБС организации должны обеспечить безопасность персональных данных, а также соблюсти требования по информационной безопасности, устанавливаемые регулятором, отмечают в «Ростелекоме» (является оператором ЕБС). «Аэропорт должен подписать соглашение с «Ростелекомом» и подключиться к контуру этой системы с соблюдением всех норм информационной безопасности. После этого в здании аэропорта необходимо организовать точки контроля пассажиров: установить и настроить биометрические терминалы, а также обеспечить наличие согласия от пассажиров на получение услуги по биометрии», – объясняют в пресс-службе компании.
Согласно исследованиям SITA в ближайшие годы инвестировать в биометрические технологии планируют около 75% международных аэропортов. Безбумажные системы Self-Boarding уже активно внедряются, например, в аэропортах Хитроу (Великобритания), Караско (Уругвай), Гонконге, Дубае, Мексике и других странах. Авиакомпания Lufthansa в 2018 г. осуществила посадку 350 пассажиров за 20 мин с помощью своей биометрической системы в аэропорту Лос-Анджелеса. В Минцифры предполагают, что к 2030 г. доля пассажиров, обслуживаемых в российских аэропортах с использованием данных из ЕБС, достигнет 30%. Применение биометрической идентификации сделает прохождение всех процедур в аэропортах удобнее и исключит физический контакт сотрудников аэропортов и пассажиров с документами, заявили в министерстве.
Распознавание личности с использованием биометрических технологий должно стать в перспективе альтернативой использованию паспорта и других носителей на многих этапах прохождения и обслуживания в аэропорту, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Сегодня паспорт требуется от пассажира на регистрации, при прохождении предполетного досмотра, а также в ряде случаев при выходе на посадку.
Используя биометрические технологии, можно один раз идентифицировать пассажира, а дальше считывать данные и открывать гейты без вспомогательных носителей – посадочного талона и паспорта». Впрочем, представители силовых структур в разных странах считают уровень достоверности при идентификации по биометрии недостаточным, отмечает Пантелеев: «Поэтому там, где нужно идентифицировать личность надежно и достоверно, такой подход пока неприменим. Но с развитием технических средств можно будет обеспечить надежность и такого распознавания». Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев, напротив, считает, что «иногда люди не способны идентифицировать преступника по документу, тогда использование биометрии существенно облегчит задачу».
Безопасность сегодня – базовый функционал, на основе которого в перспективе можно реализовывать все новые опции для обеспечения комфорта пассажиров: анализировать предпочтения, подбирать рекламу, подсказывать специальные предложения в Duty Free, говорит Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ – разработчика решений в области биометрического контроля:
«Так аэропорт будет трансформироваться в дружелюбное цифровое пространство, где пассажирам комфортно, а аэропорты при этом получают грамотный инструмент для увеличения неавиационных доходов». Переход на защищенные и надежные биометрические методы идентификации – это действительно показатель по-настоящему зрелого подхода к вопросу обеспечения безопасности, считает генеральный директор Biosmart Александр Дремин: «Сегодня российские разработчики биометрических решений способны удовлетворить запрос со стороны государства и бизнеса. Внедрение биометрических систем представляется вполне реалистичным уже в краткосрочной перспективе. Некоторые из биометрических модальностей (например, по лицу или по венам ладони) дают возможность идентифицировать человека бесконтактно, что особенно важно в условиях пандемии».
Источник: https://www.vedomosti.ru