Un souvenir obsolète peut en évoquer d’autres…

“Et vers la fin, il exhiba de sa serviette ce qui sembla être un vieil artéfact, sombre dans la clarté une lumière artificielle générée par des led: un pistolet Luger P08 sorti tout droit du fond de l’histoire. Son costume estampillé Hugo Boss et sa haute posture altérée par une arthrose dorsale contrastait violemment avec la jungle de fils et de serveurs tapissant les murs à l’aspect métallique. Une douleur vague rayonnait là où devait être mon péricarde, une douleur ancienne datant de mes années de lycée, lorsque dans un vestiaire souterrain, un futur officier des pompiers m’asséna trois solides coups de poing au cœur avec la rage de l’ultime désespoir et toute la rancœur d’une rivalité cachée. Le géant brisé par l’arthrose pointa son arme vers moi et commença un monologue que je j’entendais plus. Était-ce le mépris? Et si ce n’était que le mépris? Pour lui je n’étais humain que lorsque je ne déclinais ni mon origine ni mon opinion. Une fois qu’il me classait dans sa tête suivant ses critères et ceux de l’organisation qu’il représentait et dont le logo était gravé stupidement sur le cadran de sa montre Luminox, la déshumanisation me rendait un objet aussi inerte qu’une cible en carton. Le logos n’existait plus dans ce cas, d’où son monologue avec lui même.

La sagesse populaire disait un peu partout que le respect se méritait et parfois s’arrachait par la force des choses. Mais le monde dans lequel on vit n’a jamais été sage. Que faire face à une personne qui vous tient au bout d’une arme, qui vous nie toute possibilité de dialogue et qui vous considère comme un objet à détruire? Un premier coup sec brisa la torpeur de l’air et une balle alla se loger à l’intérieur du plastique d’une unité centrale; le second coup sembla plus lourd et fouetta l’air d’un coup. Il ouvrit le feu mais pas sur moi: c’était les machines qu’ils ciblait.

Ces machines continuaient à traiter l’information comme si rien ne venait de se passer. L’incident était clos. On se retira tous les deux de cette salle à l’aspect futuriste totalement insonorisée. Je ne revis plus jamais cet adepte armé du monologue même si j’avais une idée précise sur son activité réelle. Ces gens-là apparaissent lorsqu’ils veulent vous utiliser pour une tache précise où lorsque vous pouvez servir à leur obtenir une promotion avant de disparaitre aussi mystérieusement. Aucune trace sur le Web, pas d’e-mail, pas de mobile, pas de profil, aucun compte en banque, aucune adresse…”

Texte dedié à mon grand père maternel et son fils de quatorze ans, mitraillés par des soudards de la Waffen-Grenadier-Brigade der SS “Charlemagne”, en application du principe de la responsabilité collective. Ces tueurs furent plus tard intégrés à des unités de l’armée française et presque tous envoyés en Algérie où ils ont commis des centaines d’exécutions extrajudiciaires, des massacres de civils et tellement d’exactions qu’ils ont compromis toute solution politique à une guerre coloniale atroce et sanglante.

Source: https://strategika51.org

