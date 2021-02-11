Un nouvel Holocauste ? Une radio locale rapporte que «beaucoup meurent» en Israël suite aux injections expérimentales d’ARNm du vaccin Pfizer

Mme Sharav est la fondatrice de l’ Alliance for Human Research Protection et est elle-même une survivante de l’holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Voir:
Vera Sharav Holocaust Survivor : L’Amérique est à la croisée des chemins – Défiez l’autorité ou devenez comme l’Allemagne nazie
Elle a rapporté:
LE 18 NOVEMBRE 2020, LES HAUTS RESPONSABLES DE LA SANTÉ ISRAÉLIENS ONT ÉTÉ PRIS AU DÉPOURVU LORSQUE PFIZER A ANNONCÉ QUE SON VACCIN ÉTAIT «EFFICACE À 90%» (RÉVISÉ À 95%) CONTRE COVID-19.
ILS AVAIENT COMMANDÉ DES MILLIONS DE DOSES DE VACCIN À MODERNA ET ASTRAZENECA MAIS AUCUNE POUR LE VACCIN PFIZER-BIONTECH.
COMMENT ALORS, ISRAËL A-T-IL ACHETÉ ENVIRON QUATRE À CINQ MILLIONS DE DOSES DU VACCIN PFIZER EN DÉCEMBRE 2020 – SUFFISAMMENT POUR VACCINER AU MOINS DEUX MILLIONS DE PERSONNES?
IL EST ÉTONNANT QUE LE GOUVERNEMENT D’ISRAËL AIT CONFIÉ LA SANTÉ DU PEUPLE À PFIZER; EN CONCLUANT UN CONTRAT SECRET QUI ENGAGEAIT LA POPULATION ISRAÉLIENNE À DEVENIR DES SUJETS DE RECHERCHE, À LEUR INSU OU SANS LEUR CONSENTEMENT.
DANS LE CADRE DU CONTRAT, REAL WORLD EPIDEMIOLOGICAL EVIDENCECOLLABORATION AGREEMENT , LE GOUVERNEMENT A SIGNÉ UN ENGAGEMENT À VACCINER LA TOTALITÉ DE LA POPULATION ADULTE DE SEPT MILLIONS D’ADULTES ET À FOURNIR DES DONNÉES HEBDOMADAIRES SUR SES CITOYENS AU COURS D’UNE ÉTUDE DE SUIVI DE SURVEILLANCE DE 24 MOIS.
LE GOUVERNEMENT N’A PAS TENU COMPTE DES RISQUES MÉDICAUX POTENTIELLEMENT GRAVES DU VACCIN EXPÉRIMENTAL ET DES RISQUES POUR LA VIE PRIVÉE.
ISRAËL EST CONSIDÉRÉ COMME UN ENDROIT IDÉAL POUR UNE VASTE ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE, ENGLOBANT 9,3 MILLIONS DE PERSONNES, EN RAISON DE SON SYSTÈME DE SANTÉ UNIVERSEL FINANCÉ PAR L’ÉTAT DANS LEQUEL LES ASSUREURS CONSERVENT 40 ANS DE DOSSIERS MÉDICAUX NUMÉRISÉS, Y COMPRIS LES DOSSIERS DE VACCINATION DE CHAQUE CITOYEN ISRAÉLIEN.
CE SYSTÈME CENTRALISÉ A AIDÉ ISRAËL À ADMINISTRER PLUS DE 2 MILLIONS DE DOSES DU VACCIN EN MOINS D’UN MOIS. EN ÉCHANGE, ISRAËL A REÇU EN PRIORITÉ DES MILLIONS DE DOSES DE VACCINS. ( ARTICLE COMPLET .)
Un homme résidant en Israël a rendu public une courte vidéo dans laquelle il joue une partie d’une émission de radio locale produite par Mordechai Sones sur IsraelNewsTalkRadio.com .
Mordechai commence son émission en lisant les noms de 28 personnes décédées suite aux injections expérimentales d’ARNm COVID de Pfizer. La liste commence par quelques rabbins âgés, mais comprend également des jeunes qui n’auraient pas eu de problèmes de santé et sont décédés subitement, y compris une femme de 25 ans.
Après avoir lu ces 28 noms, Mordechai déclare :
LA LISTE SE POURSUIT, MAIS NE PEUT ÊTRE PRÉSENTÉE ICI DANS SON INTÉGRALITÉ EN RAISON DES CONTRAINTES DE TEMPS.
Mordechai poursuit en déclarant:
APRÈS AVOIR RÉUSSI DIMANCHE À PROLONGER LE VERROUILLAGE ACTUEL, CETTE FOIS JUSQU’À VENDREDI, LE PREMIER MINISTRE BINYAMIN NETANYAHU A RÉPÉTÉ QUE NOUS UTILISERIONS CE TEMPS POUR VACCINER UN AUTRE MILLION D’ISRAÉLIENS.
L’Israélien qui a publié ceci sur YouTube déclare:
J’AI FAIT CETTE COURTE VIDÉO AVEC UNE ÉMISSION AUDIO DE MORDECHAI SONES; AFIN QUE JE PUISSE TRANSMETTRE L’INFORMATION SELON LAQUELLE DE NOMBREUSES PERSONNES ICI EN ISRAËL SONT EN TRAIN DE MOURIR APRÈS AVOIR REÇU LE VACCIN PFIZER COVID-19.
MAIS AUCUNE DE CES INFORMATIONS NE SEMBLE FAIRE PARTIE DES PRINCIPAUX MÉDIAS.
J’APPELLE TOUT LE MONDE À PRIER ET À CHERCHER LE SEIGNEUR POUR QUE CETTE MAUVAISE CHOSE CESSE IMMÉDIATEMENT.
Étant donné que cette vidéo récemment publiée sur YouTube est susceptible d’être bientôt supprimée, nous en avons publié une copie sur notre chaîne Rumble et notre chaîne Bitchute .
Source: https://cogiito.com