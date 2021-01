Un milion de susținători ai lui Trump vin la Washington DC la un MITING URIAȘ de susținere a integrității alegerilor. Congresul decide miercuri dacă certifică rezultatele voturilor Colegiului Electoral VIDEO

Peste un milion de susținători ai președintelui Trump sunt așteptați să se întâlnească la Washington, D.C., miercuri, pentru a manifesta în favoarea președintelui și în semn de sprijin pentru integritatea alegerilor, scrie LifesiteNews.

Evenimentele din această săptămână sunt considerate drept „cel mai mare miting din istorie” de către susținătorii lui Trump și pot dura câteva zile. Organizatorii au strâns deja peste 170.000 de dolari în avans.

Ambele camere ale Congresului se vor întruni miercuri, 6 ianuarie, pentru a decide dacă certifică sau nu rezultatele votului Colegiului Electoral din decembrie. Congresul SUA se reunește, miercuri, pentru a confirma victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale. Conform rezultatelor, Biden a reușit să adune 306 voturi, în timp ce Trump a obținut doar 232.

După o întâlnire din decembrie cu congresmanii republicani care intenționează să conteste voturile electorale, Trump a transmis pe Twitter că se așteaptă la un mare miting de protest în D.C. pe 6 ianuarie”, care „va fi sălbatic”.

Grupurile conservatoare au planificat mai multe mitinguri, care s-au unit acum într-un eveniment mai mare denumit March to Save America.

„Pe 6 ianuarie 2021, milioane de americani vor ajunge la Washington DC pentru a anunța instituția că vom lupta împotriva acestor alegeri frauduloase”, se spune pe pagina evenimentului.

„Luați poziție pentru președintele Trump și coaliția #StopTheSteal și fiți la Ellipse (Parcul președintelui) la 7 dimineața. De ea depinde soarta națiunii noastre ”, a scris March to Save America.

”Wild Protest”, un miting organizat cu Stop the Steal care s-a alăturat celor de la March to Save America, anticipează cel puțin 1 milion de participanți, potrivit Ali Alexander, șeful Stop the Steal.

„Prezența noastră în Washington D.C. îi va face pe membrii Congresului să știe că suntem alături de republicanul Mo Brooks și colegii săi din Camera Reprezentanților care vor obiecta cu curaj la certificarea voturilor Colegiului Electoral”, au spus organizatorii.



Sursa: https://www.activenews.ro