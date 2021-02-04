УКРАИНА… ВСЕ БЛИЖЕ К „ЦИВИЛИЗОВАННОМУ” ЕВРОСОДОМУ… В нищей стране минздрав потратит 10 млн. грн на соцопрос среди педерастов

Объявлен тендер Министерства здравоохранения на биоповеденческий опрос-исследование среди гомосексуалистов за деньги украинских налогоплательщиков.

Государственное учреждение «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Украины 1 февраля 2021 года объявило тендер на закупку услуг в сфере опросов по проведению биоповеденческого исследования среди мужчин-гомосексуалистов. На эти цели планируется выделить более 10 млн гривен из государственного бюджета Украины, говорится в тендерном объявлении в системе государственных закупок prozorro.

Опрос под названием «Биоповеденческое исследование среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году» должен состоять из 31-го этапа, за каждый из которых будет проводиться 100% оплата. Конечный срок подачи заявок от желающих провести исследование – 5 марта, сроки выполнения заказа – до 15 ноября.



Источник: https://3rm.info

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