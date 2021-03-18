УКРАИНА. ОФИЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: Вас покалечат или убьют, и никто за это не ответит

Правительство Украины подало в Верховную Зраду законопроект 5247, которым производители вакцин полностью освобождаются от ответственности за любые последствия вакцинации.

Прямая цитата: „освобождение от ответственности производителя и / или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников и других лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.”

Источник: https://3rm.info

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