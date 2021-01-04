«Учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем»

В наше время получило широкое развитие и распространение международное феминистическое движение с официально провозглашенной целью: борьба за права женщин.

Однако всякое явление как частной, так и общественной жизни православный христианин должен воспринимать через призму Евангельского учения, творений Святых Отцов. Рассмотрим же таким образом движение феминисток.

На первый взгляд, оно не затрагивает Православную Церковь и ее вероучение. Его борьба идет в основном в юридическом, правозащитном и социально-политическом поле. Но если внимательнее присмотреться к деятельности активисток феминизма, то четко обозначается религиозная составляющая данного явления.

В частности, идеология феминизма нарушает следующие положения Закона Божия и Церковного Предания:

1) 6-я заповедь Закона Божия гласит: Не убивай(Исх. 20, 13).

Последователи же феминизма отстаивают свободу абортов, т.е. детоубийства в материнской утробе. Они совершенно отвергают ясные свидетельства Священного Писания о том, что младенец в утробе матери – это уже человек, и его убийство является человекоубийством.

В 1-й главе Евангелия от Луки описывается встреча Пресвятой Богородицы с праведной Елисаветой – матерью святого Иоанна Предтечи. И хотя Господу Иисусу Христу не было еще и месяца с момента безсеменного зачатия, однако Святый Дух устами праведной Елисаветы уже называет Его Господом, а Пресвятую Богородицу – Матерью Господа. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? (Лк. 1, 41–43). Также и шестимесячного святого Иоанна Предтечу Слово Божие именует «младенцем во чреве». Все это подтверждает преступность и греховность абортов.

2) Ратование феминисток за права женщин-лесбиянок также идет в разрез с Православным вероучением. 7-я заповедь Закона Божия повелевает: Не прелюбодействуй(Исх. 20, 14).

Этой заповедью Господь запрещает всякий блуд, в том числе содомский. «Противоестественные грехи, например, содомский, – пишет блаженный Августин, – всегда и везде вызывали отвращение и считались заслуживающими наказания. Если бы все народы предавались ему, то подпали бы осуждению по Божественному закону за это преступление, потому что Бог создал людей не для такого общения друг с другом. Тут нарушается общение, которое должно быть у нас с Богом, потому что природа, которой Он создатель, оскверняется извращенной похотью» (Исповедь, кн. 3). А феминистки мало того, что сами грешат содомски, они еще добиваются и общественного признания сему богомерзкому пороку.

3) Господь учит: жена должна повиноваться своему мужу.

Хочу также, – пишет святой апостол Павел, – чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; ине муж создан для жены, ножена для мужа. Посему женаидолжна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов(1 Кор. 11, 3–10).

Феминистки выступают против этого учения Христа. Они переписали и издали свою богохульную феминистическую антибиблию, в которой имена Божии переделали так, чтобы мужской род в них был заменен на женский. Также с точностью до наоборот изменили все места Священного Писания, где говорится о необходимости женам повиноваться своим мужьям.

Словно обращаясь к ним, в XVIII веке святитель Георгий Конисский взывал: «Где найти целомудрие? Где домы, в коих жены повиновались бы мужам своим, как Апостол учит, покрывало имуще на главе Ангел ради(1 Кор. 11, 10)? Не нами с палками в руках, указующими точно власть их над мужами? Не превращение ли это света, что жена сидит в санях, а муж стоит на запятках; жена в креслах кушает, а муж, за креслом стоя, ждет, что она пожалует ему, и зевает ртом, если она посулит кусок? О, любострастия содомского! Какое студное пременение владычества в рабство, и женской кротости во владычество!» (Собр. соч. Ч. 1. С. 245–247. Слово в день св. пророка Илии).

4) Наконец, в своих поползновениях антихристианский феминизм посягнул на установленное Священным Писанием и Церковным Преданием исключительное право мужчин быть священнослужителями. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; – заповедует святой Апостол Павел, –а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием(1Тим.2:11-15).

Свт. Иоанн Златоуст, толкуя это место Священного Писания, пишет: «Закон Божественный удалил женщин от этого служения (священства. – А.М.), а они стараются вторгнуться в него; но так как сами по себе не имеют власти, то делают все через других, и такую присваивают себе силу, что и избирают, и отвергают священников по своему произволу. Пословица: „с ног на голову” сбывается здесь на деле. Начальниками управляют подначальные, и пусть бы мужчины, но – те, которым не позволено и учить. Что говорю – учить? Им блаженный Павел запретил и говорить в церкви (см.: 1 Кор. 14. 34). Я слышал от одного человека, будто их допустили до такой дерзости, что они даже делают выговоры предстоятелям церквей и обращаются с ними суровее, нежели господа со своими слугами».

70-е правило Шестого Вселенского Собора гласит: «Не позволительно женам во время Божественныя литургии глаголати, но, по слову Апостола Павла, да молчат. Не повелеся бо им глаголати, но повиноватися, якоже и закон глаголет. Если же чему научиться хотят: в дому своих мужей да вопрошают».

Толкование епископа Никодима Милоша:

«Свое предписание, что женщины должны молчать в церкви, правило это основывает на словах апостола Павла. Еще в древние времена Церкви бывали женщины, недовольные своим подчиненным положением и выступавшие явно с притязаниями занимать места, приличествовавшие только мужчинам, и учить даже в церквах. Эти притязания, однако, по свидетельству Тертуллиана, встречали всегда решительный отпор. По Вальсамону, в его толковании этого правила, как будто и во времена этого собора некоторые женщины делали то же самое, что и их предшественницы, против которых восставал Тертуллиан, стремились толковать дневные чтения из Священного Писания в храме и давать публично ответы по догматическим вопросам. Правило это восстает против подобных злоупотреблений и воспрещает решительно женщинам говорить во время святой Литургии, т.е. проповедовать и исполнять учительские обязанности, приличествующие только мужчинам. Правило должно было воспретить это женщинам тем более, что на этом же соборе, 64-м правилом, такая деятельность воспрещена была и мужчинам-мирянам. Однако, как не было воспрещено мужчинам-мирянам учительствовать вне церкви о вере и христианской нравственности, так не может быть запрещено это и благочестивым женщинам. На это заключение наводит нас самый текст этого правила, в котором говорится только, что женщинам воспрещается говорить „во время Божественныя Литургии”, а о каком-либо ином запрещении ничего не говорится. А что женщин не только не осуждали, но, наоборот, хвалили, когда некоторые из них поучали в вере и христианской нравственности свою семью и безпризорных детей, в своем ли доме, или же в общественных домах призрения, имеем свидетельство даже из времен Иоанна Златоуста. И то, что когда-то было и что это правило не осуждает, может быть ныне; Церковь с благодарностью примет благочестивых женщин, которые в своих семьях, в школах и в разных общественных установлениях пожелали бы исполнять свое учительское дело в духе церкви». О том же повелевает 44-е правило Лаодикийского Поместного Собора.

Кроме того, в VI веке существовала ересь коллиридиан. Согласно ее учению, Пресвятая Богородица имела божественную природу, а женщины – право священнодействовать. Свт. Епифаний Кипрский, обличая эту ересь, пишет, что от века никогда не священнодействовала женщина, даже и сама Ева<…> и ни в Ветхом, ни в Новом Завете об этом нет упоминаний. Даже диакониссам Церковь никогда не повелевала <…> быть «пресвитершами» или «священницами».

Все вышеозначенные искажения и отступления от Православного вероучения позволяют трактовать феминизм как ересь.

Игнорирование правил Святых Апостолов и Вселенских Соборов, а также учения Святых Отцов в еретическом англиканском сообществе привело к капитуляции его перед ересью феминизма и установлению в нем института женского «епископата» и «священства».

Феминистическая ересь, к сожалению, тревожит ныне и Православную Церковь. Проповедниками идей феминизма в Православии стали некая экуменическая «богословша» Элизабет Бер-Сижель и два идола современного модернизма – митрополиты Антоний (Блюм) и Каллист (Уэр), а также отдельные представители епископата1, духовенства и мирян2, которые не видят их заблуждений.

В целом же ересь феминизма подпадает под анафему Святых Отцов VI Вселенского Собора, законоположивших: «Кратко рекши, постановляем, да вера всех в Церкви Божией прославившихся мужей, которые были светилами в мире, содержа слово жизни, соблюдается твердою, и да пребывает до скончания века непоколебимою, вкупе с богопреданными их писаниями и догматами. Отметаем и анафематствуем всех, которых они отметали и анафематствовали, яко врагов истины, вотще скрежетавших на Бога, и усиливавшихся неправду на высоту вознести. Если же кто-либо из всех не содержит и не приемлет вышереченных догматов благочестия, и не тако мыслит и проповедует, но покушается идти противу оных: тот да будет анафема, по определению, прежде постановленному предупомянутыми Святыми и блаженными Отцами, и от сословия христианскаго, яко чуждый, да будет исключен и извержен. Ибо мы сообразно с тем, что определено прежде, совершенно решили, не прилагать что-либо, не убавлять, и не могли никоим образом» (1-е правило).

Итак, феминизм является антихристианской религиозно-политической сектой. Люди, придерживающиеся этих взглядов, не могут наследовать Жизнь Вечную и по смерти осуждаются на безконечные муки. Если же кто-то из православных христиан неосознанно разделяет те или иные положения данной ереси, – таким необходимо принести покаяние, чтобы наследовать Царство Небесное.

1. Учеником митрополита Каллиста (Уэра), в частности, является епископ Венский и Австрийский, нынешний митрополит Иларион (Алфеев).

2. К этой группе относятся последователи одного из основоположников иудео-христианской ереси священника еврейского происхождения Александра Меня, а также все, кто придерживается экуменических взглядов, хотя, возможно, некоторые не отдают себе в этом отчета.

Александр Монахов

Источник: https://3rm.info