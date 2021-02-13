«Ты не обязан вакцинироваться!»

В связи с пандемией коронавируса многие страны принимают решение об обязательной вакцинации людей. А некоторые идут еще дальше – вводят так называемые ковид-паспорта, без которого человек не может выехать за пределы страны. На самом деле эти нововведения не только существенно ограничивают права человека, прежде всего право на передвижение, но и входят в противоречие со многими международными документами. Из этих документов следует, что вводить себе вакцину или нет – должен решать только сам человек.

Международные документы, запрещающие обязательную вакцинацию

Нюрнбергский кодекс 1946 года

Первый шаг был сделан с принятием Нюрнбергского кодекса в 1946 году, который, среди прочего, запрещает эксперименты над населением, не говоря уже об их обязательном введении. После Второй мировой войны состоялась серия судебных процессов над нацистами, обвиняемыми во множестве военных преступлений. Процессы были одобрены президентом Гарри Трумэном 2 мая 1945 года, и их возглавляли Соединенные Штаты, Великобритания и Советский Союз. Они начались 20 ноября 1945 года в Нюрнберге, Германия, и были известны как Нюрнбергский процесс. В одном из процессов, получивших название «Дело врачей», судили немецких врачей, которые проводили бесчеловечные и неэтичные эксперименты над людьми в концентрационных лагерях, и тех, кто участвовал в более чем 3 500 000 стерилизаций граждан Германии, сообщает flux.md.

Некоторые из обвиняемых утверждали, что их эксперименты мало отличались от экспериментов, которые проводились до войны, и что не существовало закона, который проводил различие между законными и незаконными экспериментами. Это обеспокоило доктора Эндрю Айви и Лео Александера, которые работали с обвинением во время судебного процесса. В апреле 1947 года доктор Александер представил советнику Соединенных Штатов по военным преступлениям меморандум, в котором излагались шесть пунктов, определяющих законность медицинского исследования. Нюрнбергский кодекс, в котором говорилось, что для проведения экспериментов на людях требуется явное добровольное согласие пациентов, был составлен 9 августа 1947 года. 20 августа 1947 года судьи вынесли приговор Карлу Брандту и еще 22 подсудимым. В вердикте были повторены шесть пунктов меморандума и добавлены еще четыре. Эти десять пунктов стали известны как «Нюрнбергский кодекс», который включает такие принципы, как осознанное согласие и отсутствие принуждения; правильно сформулированные научные эксперименты; милосердие к участникам эксперимента. Считается, что кодекс основан главным образом на клятве Гиппократа, которая была интерпретирована как одобрение экспериментального подхода к медицине при одновременной защите пациента.

После публикации Нюрнбергского кодекса появились первые конкретные этические кодексы:

Женевская декларация (1948 г.)

Подробности судебного процесса над нацистскими врачами в Нюрнберге, который завершился в августе 1947 года, и разоблачение чудовищных опытов японской императорской армии в «Отряде 731» в Китае во время войны, ясно продемонстрировали необходимость реформ и подтвержденного набора руководящих принципов по правам человека и в отношении прав пациентов. Был создан исследовательский комитет для подготовки «Хартии медицины» как присяги или обещания, которое каждый врач в мире даст после получения медицинской степени. Потребовалось два года интенсивного изучения клятв и обещаний, данных ассоциациями-членами, чтобы разработать модернизированную формулировку старой клятвы Гиппократа, которая была отправлена ​​для рассмотрения на второе общее собрание Всемирной медицинской ассоциации в Женеве в 1948 году. Медицинская присяга была принята, и ассамблея согласилась назвать ее «Женевской декларацией». Этот документ был принят Всемирной медицинской ассоциацией всего за три месяца до того, как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.), которая обеспечивает безопасность человека.

Международный кодекс медицинской этики (1949 г.)

Международные законы и договоры – о праве человека не вакцинироваться против своей воли После утверждения Женевской декларации вторая Генеральная ассамблея Всемирной медицинской ассоциации рассмотрела доклад «Военные преступления и медицина». Это побудило Совет Всемирной медицинской ассоциации назначить еще один исследовательский комитет для подготовки Международного кодекса медицинской этики, который после обширных обсуждений был принят в 1949 году третьей Генеральной ассамблеей. Кодекс содержит обязанности врача в целом, обязанности врача перед пациентом, а также обязанности врача перед своими коллегами-медиками.

Хельсинкская декларация (1964 г.)

В ней подчеркивается, что «благополучие человека, участвующего в исследовании, всегда должно иметь приоритет над всеми остальными интересами». Декларация была первоначально принята в июне 1964 года в Хельсинки, Финляндия, и с тех пор претерпела семь изменений (последний раз на Генеральной ассамблее в октябре 2013 г.) и два уточнения, значительно увеличившись по объему – с 11 параграфов в 1964 году до 37 в версии 2013 года. Декларация является важным документом в истории этики исследований, поскольку это первая значительная попытка медицинского сообщества регулировать сами исследования, и она составляет основу большинства последующих документов.

До Нюрнбергского кодекса 1947 года не существовало общепринятого кодекса поведения, регулирующего этические аспекты исследований на людях, хотя в некоторых странах, особенно в Германии и России, существовала национальная политика. В Декларации были развиты десять принципов, впервые изложенных в Нюрнбергском кодексе, и они увязаны с Женевской декларацией (1948 г.), где изложены этические обязанности врачей. В Декларации более конкретно рассматриваются клинические исследования, отражающие изменения в медицинской практике по сравнению с термином «эксперименты на людях», используемым в Нюрнбергском кодексе. Заметным изменением Нюрнбергского кодекса стало смягчение условий согласия, что было «абсолютно необходимым» в Нюрнберге. Теперь от врачей потребовали получить согласие «если это вообще возможно», и исследования были разрешены без согласия, если было доступно согласие доверенного лица, такого как законный опекун (статья II.1).

Отчет Бельмона (1978 г.)

Отчет Бельмона включает три основных этических принципа, которыми должны руководствоваться врачи во всех исследованиях на людях. Это принцип уважения к людям и их автономии, принцип благополучия и принцип справедливости. В отчете Бельмона объясняются объединяющие этические принципы, лежащие в основе конкретной национальной комиссии и постановлений, включающих ее рекомендации.

Три фундаментальных этических принципа использования любого человека в качестве объекта исследования:

1.Уважение к людям: защита автономии всех людей, вежливое и уважительное обращение с ними и возможность получения осознанного согласия. Исследователи должны быть правдивыми и не допускать обмана;

2.Польза: философия «Не навреди» при максимальном увеличении пользы для исследовательского проекта и минимизации рисков для субъектов исследования;

3.Справедливость: обеспечение справедливого применения разумных, не связанных с эксплуатацией и хорошо продуманных процедур – справедливого распределения затрат и выгод между потенциальными участниками исследования – в равной степени.

Международные этические руководящие принципы для биомедицинских исследований на людях (CIOMS, 2002) ВОЗ

Международные этические руководящие принципы для биомедицинских исследований с участием людей: уважение к личности включает в себя как минимум два фундаментальных этических соображения, а именно: a) уважение автономии, что означает признание способности человека делать собственный выбор; и b) защита лиц, которые имеют ограниченную автономию (т.е. в той или иной степени повышенно зависимых от других или особо уязвимых), от различных форм вреда или иных злоупотреблений.

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека (2005 г.), в которой подчеркивается уважение к автономии лиц, способных принимать решения, защита тех, кто не в состоянии сделать это, и уязвимого населения.

Лиссабонская декларация WMA о правах пациентов (1981 г.)

Также заслуживает внимания Лиссабонская декларация WMA о правах пациентов (Декларация прав пациентов, сентябрь / октябрь 1981 г.), в которой перечислены принципы, имеющие отношение к данной теме:

Принцип 3. Право на самоопределение.

1.У пациента есть право на самоопределение, на принятие самостоятельных решений относительно самого себя. Врач обязуется информировать пациента о последствиях того или иного решения.

2.Психически здоровый взрослый пациент имеет право соглашаться или не соглашаться на какую-либо диагностическую процедуру или терапию. Пациент имеет право запрашивать информацию, необходимую для принятия решения. Пациенту следует чётко понимать цель обследования и лечения, а также к каким результатам оно может привести, причины и последствия отказа в подписании информированного согласия.

3.Пациент имеет право отказаться от участия в научных исследованиях.

Принцип 6.

Процедуры, выполняемые против воли пациента.

Диагностические или лечебные процедуры против воли пациента могут выполняться только в исключительных случаях, если это прямо разрешено законом и в соответствии с принципами медицинской этики.

В дополнение к вышесказанному, каждый должен знать, что он может ссылаться на право на физическую неприкосновенность, которое защищает человека от любого типа телесных повреждений. В контексте ухода за пациентами это право становится актуальным в случаях принудительного лечения и экспериментальных процедур. Право на здоровье является всеобъемлющим и предполагает определенные свободы. Такие свободы включают право человека контролировать свое здоровье и тело, право не подвергаться вмешательству и право не проходить лечение без согласия или стать участником экспериментов.

Конвенция Овьедо 1997 года о правах человека и биомедицине

Положения о согласии содержатся и в Конвенции Овьедо 1997 года о правах человека и биомедицине, где вся глава II посвящена вопросам, связанным с согласием. Они не признаются отдельно в Международном пакте о гражданских и политических правах (МПГПП) или в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), но были истолкованы как часть смежных прав, включая право не подвергаться пыткам и подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению (МПГПП, статья 7); право на личную безопасность (МПГПП, ст. 9); право на неприкосновенность частной жизни (МПГПП, ст. 17); и право на наивысший достижимый уровень здоровья (МПЭСКП, ст. 12). В соответствии с этим правом государство должно принимать необходимые меры для защиты человека от угроз его или ее физической неприкосновенности, независимо от того, исходят ли эти угрозы от государственных структур или от частных лиц.

Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека

Несколько лет назад ООН (ЮНЕСКО) одобрила Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека, в статьях которой признается, что право отдельного пациента выше коллективного и никто не может быть принужден к определенному лечению. Интересы и благосостояние отдельного человека должны главенствовать над интересами собственно науки или общества.

В настоящее время существует восемь основных международных договоров о правах человека, которые содержат гарантии защиты прав человека в отношении ухода за пациентами. У большинства этих договоров есть факультативные протоколы. Хотя эти договоры являются обязательными только для государств, которые их ратифицировали, установленные ими стандарты обладают сильной моральной и политической силой, в том числе для стран, которые их не ратифицировали. За их выполнением следят комитеты, состоящие из независимых экспертов. Их называют договорными органами ООН.

Договоры:

CCPR – Международный пакт о гражданских и политических правах

(МПГПП) ICESCR – Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах

(МПЭСКП) CAT – Конвенция против пыток / Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

(КПП) CEDAW – Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

(КЛДЖ) ICERD – Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации

(КЛРД) CRC – Конвенция о правах ребенка

(КПР) ICRPD – Конвенция о правах людей с ограниченными возможностями

(КПИ) ICMW – Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ)

Договорные органы по правам человека

КПЧ – Комитет по правам человека

КЭСКП – Комитет по экономическим, социальным и культурным правам

КПП – Комитет против пыток

КЛДЖ – Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

КЛРД – Комитет по ликвидации расовой дискриминации

КПР – Комитет по правам ребенка

КПИ – Комитет по правам людей с ограниченными возможностями

КТМ – Комитет по защите трудящихся-мигрантов

Существует ряд других инструментов, которые хотя и не имеют обязательной юридической силы, тем не менее пользуются международным консенсусом, и они полезны для интерпретации содержания прав пациентов. Такие инструменты были приняты группами гражданского общества, такими как профессиональные ассоциации и неправительственные организации.

Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских и политических правах сыграли важную роль в оценке мер, ограничивающих права человека, гарантированные МПГПП. Они требуют, чтобы любые меры, принимаемые государством, которые могут ограничить права человека в соответствии с МПГПП: (1) соответствовали закону, (2) отвечали интересах законной цели, (3) были строго необходимы для достижения цели, (4) были наименее навязчивыми и ограничительными и (5) не были произвольными, необоснованными или дискриминационными.

Как нам хорошо известно, и Pfizer, и другие фармацевтические компании признали, что сейчас идет третья фаза тестирования вакцины, и поэтому (теоретически) никакие эксперименты не могут проводиться на людях.

Впрочем, есть часть населения, которая в принципе отказывается от вакцинации. В недалеком будущем возникнут конфликты между властями и людьми, которые откажутся от вакцинации, между работодателями и сотрудниками, которые не хотят вакцинироваться, включая членов простого сообщества, поэтому нам лучше заранее подготовиться к грядущим временам.

Источник: https://noi.md

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