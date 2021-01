Trump: „Mișcarea noastră este de abia la început – The best is yet to come”. Biden – o inaugurare cât o imensă înmormântare

Președintele Donald Trump și-a susținut ieri discursul de adio, îndemnându-i pe americani să continue susținerea principiilor pentru care a luptat în timpul președinției sale, sintetizează Breitbart. Soția sa, Melania, singura Primă Doamnă din istoria SUA de până acum provenită de după Cortina de fier comunistă, a avut la rândul ei un discurs de mulțumire către americani, cu o zi în urmă. Tot ieri, Trump a dat ordin să se declasifice documente secrete ale FBI din investigația cu nume de cod Crossfire Hurricane, cu privire la operațiunea de asociere a lui cu Rusia în timpul alegerilor trecute, pentru a lămuri opinia publică asupra lucrăturii Administrației democrate Obama-Hillary Clinton. În timpul acesta, pregătirile pentru ceremonia de inaugurare a alesului Marii Resetări, Joe Biden, se desfășoară în spatele unor garduri kilometrice de sârmă ghimpată, sub o pază nemaivăzută asigurată de zeci de mii de militari și membri ai forțelor speciale, dar fără nici un spectator din rândul publicului obișnuit. Ducând visurile chinezești și nord-coreene pe culmile proletcultismului, noua Administrație Biden-Kamala a înlocuit oamenii cu… stegulețe (foto). O inaugurare cât o imensă înmormântare…

Ultimul discurs de la Casa Albă al Președintelui Donald Trump



„Nu am căutat cel mai ușor curs. De departe, a fost de fapt cel mai dificil”, a spus Trump privind retrospectiv asupra președinției sale. Președintele Statelor Unite furat de Marea Resetare a vorbit timp de aproape 20 de minute într-un videoclip preînregistrat lansat pe contul de YouTube al Casei Albe marți după-amiază, înainte de plecarea sa de la Casa Albă miercuri dimineață. Pe parcursul discursului a făcut referiri la Dumnezeu dar nu a pronunțat niciodată numele lui Biden. El a menționat rolul Virusului Chinezesc în lovirea planurile sale pentru America dar a încheiat încrezător cu mesajul că ceea ce este cel mai bun pentru țară și copiii ei de abia de acum urmează să vină. Între foarte multe altele, Trump este primul președinte american care a participat vreodată la Marșul pentru Viață, împotriva avorturilor, unde a afirmat că „pruncii nenăscuți nu au avut niciodată un mai mare apărător la Casa Albă”. Când i-a fost atacată biserica în urma insurgențelor stradale lansate pentru debarcarea sa, Trump s-a deplasat pe jos, printre resturile calcifiate lăsate în urmă de hoardele BLM, pentru a ridica deasupra capului o Biblie. Imaginea rămâne în istoria SUA, ca reprezentativă pentru mandatul lui Trump:



„Nu am căutat calea care să primească cele mai puține critici”, a continuat el în discurusl de adio de la Casa Albă. „Am abordat bătăliile dure, cele mai grele lupte, cele mai dificile alegeri, pentru că de aceea m-ați ales”. Trump a vorbit despre natura președinției sale, descriindu-se drept primul „adevărat outsider” al sistemului politic american (establishment) care a fost ales la Casa Albă și care a considerat că guvernul Statelor Unite trebuie restaurat pentru a lucra mai întâi pentru cetățenii săi.

„Am luptat pentru tine. Am luptat pentru familia ta. Am luptat pentru țara noastră”, a spus el, adresându-se direct fiecăruia dintre cei 75.000.000 de americani care l-au votat. „Și mai presus de toate, am luptat pentru America și tot ceea ce înseamnă ea: Siguranță, Putere, Mândrie și Libertate.”, a susținut Trump. Președintele nu a folosit numele președintelui mogulilor internaționali Joe Biden în declarația sa, referindu-se la el doar ca parte a unei „noi administrații”. El a spus că se va ruga pentru succesul administrației pentru a menține America „sigură și prosperă”.

ActiveNews redă mai jos spicuirile noastre din discursul președintelui american:

„Mi-am luat misiunea de a face America măreață din nou – Make America Great Again -, pentru toți cetățenii ei”, a spus Trump. „Am făcut ceea ce a trebuit și mai mult decât atât. (…) Totul pentru America înainte de toate – America First! Am creat cea mai mare mișcare politică din America și cea mai grandioasă economie din istoria ei… Agenda noastră nu a fost despre stânga sau dreapta, despre republicani sau democrați, ci despre binele națiunii.”

Trump a vorbit despre numeroasele sale realizări înainte ca țara să fie „lovită de virusul Chinei”, inclusiv realizări interne fără precedent în domeniul comerțului, creșterii economice și producției de energie. „Visul american a fost restabilit și milioane au fost scoși din sărăcie în doar câțiva ani”, a spus Trump. „A fost un miracol”. El a vorbit, de asemenea, despre rezolvarea unor acorduri comerciale încălcate, retragerea din acordurile climatice de la Paris, acordul nuclear iranian și impunerea unor tarife asupra Chinei, ceea ce a dus la primele etape ale unui acord comercial. Trump și-a sărbătorit și realizările în materie de securitate a frontierelor.

Când totul mergea perfect a apărut Virusul Chinezesc, a spus Trump, un virus despre care zilele trecute secretarul de stat Michael Pompeo, ministrul de Externe al Americii, afirma că este foarte posibil să fi fost creat în laborator de comuniștii chinezi. Ceea ce părea doar o ipoteză a unui scenariu de ficțiune în urmă cu un an azi este o realitate: Virusul Chinezesc – orice ar fi el, virus misterios, armă biologică sau experiment scăpat din laboratoare – iată l-a dărâmat pe Trump de la putere.

„Virusul ne-a obligat să o luăm în altă direcție”, a afirmat Trump.

„Peste toate pericolele care țintesc orice țară puternică cel mai mare este cel de a ne pierde încrederea în noi și în puterea națiunii noastre. O națiune este măreață atâta timp cât este măreață și în duhul ei. Nici o națiune nu poate supraviețui dacă își pierde mândria și credința în valoriile sale, istoria, tradițiile și eroii ei.”, a mai spus Trump.

Referindu-se la dezbaterea publică internă din SUA dintre sistem și suporterii săi, hăituiți de cenzorii online și organele sistemului, Trump a subliniat necesitatea apărării libertății de exprimare.”În centrul acestui patrimoniu se află, de asemenea, o credință puternică în libertatea de exprimare, exprimarea liberă și dezbaterea deschisă”, a spus el. El a continuat: „Doar dacă uităm cine suntem și cum am ajuns aici, am putea permite vreodată să aibă loc o cenzura politică și o practică a listelor neagre în America. Nici măcar nu se poate imagina așa ceva. Închiderea dezbaterii deschise și libere violează valorile și tradițiile noastre fundamentale. (…) Nu aceștia suntem noi, americanii.”

El a vorbit și despre eforturile sale de a aduce trupele acasă din războaiele străine și despre realizările sale în îmbunătățirea îngrijirilor medicale pentru veterani militari.„Sunt deosebit de mândru că sunt primul președinte din ultimele decenii care nu a început noi războaie”, a spus el.

Spre finalul discursului, Trump a omagiat patrioții americani pe care i-a văzut în toate deplasările sale de-a lungul a patru ani.

El a mai amintit și de bucuria de a se fi deplasat și a vorbi la Varșovia, dar și în fața liderilor Națiunilor Unite, în faimosul lui discurs care a pus capac artizanilor Marii Resetări, când a afirmat că „viitorul aparține patrioților și nu globaliștilor” (video mai jos).

„Vreau să știți, așadar, că Mișcarea noastră (America First) este de abia la început. Nu a mai existat niciodată așa ceva.” Tradițiile vor fi respectate, credința noastră va deveni din ce în ce mai puternică, a mai spus Trump.

„Plec din acest loc maiestuos cu o inimă loială și bucuroasă și un spirit optimist și cu o încredere supremă că, pentru țara noastră și pentru copiii noștri, ceea ce este cel mai bun de abia de acum urmează să vină (the best is yet to come)”, a conchis el. „Mulțumesc și rămas bun”.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii! God bless you, God bless the United States of America!, sunt urările cu care și-a încheiat Trump ultimul discurs de la Casa Albă.

Discursul epocal al lui Trump de la sediul ONU, din 24 septembrie 2019:

