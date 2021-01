Trump a été englouti par le marais parce qu’il n’a pas eu la force de le drainer

Trump pensait sincèrement qu’il pouvait apporter des changements irréversibles sur le long terme dans la manière dont l’Amérique est dirigée en „asséchant le marais” que tous ses partisans méprisent si profondément, mais il a finalement manqué de force à maintes reprises pour prendre les mesures décisives nécessaires à la réalisation de cette grande vision stratégique, et ce pour plusieurs raisons importantes qui méritent d’être longuement débattues.

Le Commandant en chef capitule

L’ère de Trump est terminée après que le président sortant ait annoncé, au lendemain de la prise d’assaut du Capitole américain mercredi, que „mon objectif est maintenant d’assurer une transition du pouvoir en douceur, ordonnée et sans heurts”, ce qui a été largement interprété par ses amis et ses ennemis comme la concession tacite qu’il avait promis de ne jamais faire un peu plus de 24 heures auparavant lors de son discours au rallye „Save America”. Lors de cet événement, il a littéralement déclaré que „nous n’abandonnerons jamais”. Nous ne céderons jamais, cela n’arrivera pas. On ne fait pas de concession quand il y a un vol”, mais il a complètement changé de ton après les événements tumultueux de la journée du 6 janvier et après avoir mystérieusement „sombré” pendant plus de 24 heures, période pendant laquelle certains spéculent qu’il a été forcé par ses ennemis de la bureaucratie militaire, du renseignement et de la diplomatie permanente („l’état profond”) d’abandonner le combat.

Trahir sa base

Cela a totalement dévasté ses partisans qui l’ont élu principalement dans le but d’exécuter sa principale promesse de „vider le marais” qu’ils méprisent tous si profondément. Ils croyaient sincèrement qu’il pouvait apporter des changements irréversibles sur le long terme dans la façon dont l’Amérique est gérée, ce que Trump lui-même pensait sincèrement qu’il pouvait faire également, mais il n’a finalement pas eu la force de prendre les mesures décisives nécessaires pour y parvenir. Ainsi, il a fini par se faire avaler par le même „marécage” qu’il a tenté de drainer, qui se lèche les babines après s’être régalé de la carcasse politique qu’il est devenu depuis lors à la suite de sa capitulation. Malgré tout l’espoir qu’il a inspiré à ses partisans et le respect que beaucoup d’entre eux lui portent encore, la plupart d’entre eux sont profondément déçus qu’il ait abandonné et qu’il n’ait pas emporté le combat.

Cela ne veut pas dire que la grande majorité d’entre eux s’attendaient à ce qu’il résiste avec force à l’inauguration imminente de Biden, mais simplement qu’ils ne pensaient pas voir le jour où il capitulerait publiquement après avoir soigneusement cultivé une réputation de combattant aussi convaincante parmi eux. Surtout lui qui a littéralement dit un peu plus de 24 heures auparavant que „Nous n’abandonnerons jamais”. Nous ne céderons jamais, cela n’arrivera tout simplement pas”. Cela a déclenché un processus d’introspection permanente parmi les plus sobres d’entre eux qui ne sont pas endoctrinés par le cultissime Q-Anon qui prétend que Trump a toujours un soi-disant „plan directeur” qu’il se prépare à mettre en œuvre après ce dernier coup d'”échecs 5D”. C’est fini, l’ère Trump est terminée et le mouvement „Make America Great Again” (MAGA), qu’il a inspiré, risque maintenant d’être déclaré organisation „terroriste nationale” dans un futur proche.

L’erreur de calcul politique la plus fatale de Trump

„L’Amérique de Biden serait un enfer dystopique”, comme je l’avais prédit il y a quelques mois, et tous les partisans de Trump le savent. Certains s’étaient déjà résignés à son apparente inévitabilité après l’échec de ses efforts pour inverser légalement les résultats contestés des dernières élections pour diverses raisons que la plupart d’entre eux attribuent à la corruption du „marais”, mais ils sont néanmoins restés aussi positifs que possible après avoir cru que leur héros allait sombrer avec eux jusqu’au bout. Personne n’a jamais réfléchi à deux fois à sa promesse de „ne jamais abandonner, ne jamais concéder”, et ils s’attendaient même à ce qu’il doive être escorté hors de la Maison Blanche le 20 janvier, pourtant sa concession tacite oblige nombre d’entre eux à réévaluer avec le recul leur opinion sur lui. Non seulement il sort en gémissant selon les termes dictés par „l’État profond”, mais il n’a jamais complètement „asséché le marais”.

L’erreur de calcul politique la plus fatale de Trump est qu’il pensait pouvoir changer le système de l’intérieur après en avoir pris le contrôle symboliquement – mais surtout pas substantiellement – en tant que premier président américain „étranger” des temps modernes. Il est immédiatement passé d’un „outsider” à un „insider” peu après son investiture en capitulant aux demandes de l'”Etat profond” de renvoyer l’ancien conseiller à la sécurité nationale Flynn, ce qui était son „péché originel” qui a ouvert la voie à tout ce qui allait suivre par la suite. Le „faiseur de marché” autoproclamé pensait qu’il pouvait trouver un „compromis” avec ses ennemis par ces moyens, mais tout ce qu’il a fait, c’est les encourager à intensifier leurs faux efforts médiatiques pour l’évincer et continuer à le saboter de l’intérieur par le biais des mêmes créatures „du marais” dont il continuait naïvement à s’entourer.

RINOs + MSM = La défaite de Trump

La plus vilipendée d’entre elles aux yeux de sa base est „Javanka”, le populaire portemanteau du gendre de Trump, Jared Kushner, et de sa fille Ivanka. Il continue d’écouter ces „Républicains de nom seulement”, ou RINO comme les décrivent de nombreux membres de MAGA, ainsi que beaucoup d’autres comme ceux qui siègent encore au Congrès mais qui ont prétendu être son ami juste pour gagner leur réélection. De plus, l’influence que son ancienne carrière de télé-réalité a exercée sur lui a fait que Trump est resté obsédé par la façon dont ses ennemis pourraient le diffamer dans les médias traditionnels (MSM) pour toute action décisive qu’il aurait prise pour détruire l'”État profond”. Cette faiblesse de caractère s’est avérée être son plus grand défaut personnel puisqu’il aurait dû suivre son instinct au lieu de se soumettre au désir égoïste d’être „aimé” par ses ennemis.

Il a été tellement influencé par les MSM que ses ennemis ont pu utiliser les astuces les plus basiques de la „psychologie inversée” pour le manipuler afin qu’il „joue la sécurité” dans sa lutte contre l'”état profond”. Ils craignaient, avant même qu’il n’entre en fonction, qu’il ne devienne un soi-disant „dictateur”, mais il n’a jamais sérieusement envisagé de prendre de telles mesures autoritaires dans cette direction, bien qu’il ait toujours eu la possibilité d’utiliser les immenses pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution pour le faire s’il l’avait sincèrement voulu. Ses partisans de MAGA ont plaidé avec passion pour qu’il devienne le pire cauchemar de ses ennemis en déclarant au moins une loi martiale limitée en réponse à la guerre de terreur hybride contre l’Amérique qui a duré des décennies et qui a finalement pris son essor l’été dernier après qu’Antifa et „Black Lives Matter” (BLM) aient orchestré des émeutes nationales pour l’évincer.

Les trois plus grands échecs de Trump

A rebours de sa base, Trump n’a pas non plus réussi à révoquer l’article 230, malgré les craintes désormais avérées qu’il donne ainsi à Big Tech le pouvoir de le censurer, lui et ses partisans. Il n’a pas non plus contrecarré les projets de vote par correspondance des démocrates ni l’instauration du système de vote Dominion qui, selon eux, les ont finalement conduits à voler l’élection. Sa décision de ne pas empêcher les gouverneurs démocrates de confiner leurs populations pour des raisons politiques sous le prétexte commode du COVID-19 était tout aussi inquiétante. J’ai abordé toutes ces questions dans mon analyse publiée peu après l’élection sur les raisons pour lesquelles „la phase de changement de régime anti-Trump vaut la peine d’être étudiée”. Trump aurait pu légalement exercer des pouvoirs quasi „dictatoriaux” pour éviter tout cela et ainsi sauver l’Amérique telle que ses partisans la voient, mais à maintes reprises, il n’a pas réussi à rassembler la force nécessaire pour le faire en raison de ses profonds défauts personnels.

La guerre hybride contre l’Amérique est terminée

Bien que Trump ait été incontestablement victime de l'”Etat profond” pendant toute la durée de son mandat, il n’est plus aussi martyr qu’il l’était après avoir soudainement abandonné le combat suite à l’assaut du Capitole américain mercredi dernier. Il s’est rendu, en heurtant sa base, a ensuite été avalé par le „marécage”, et est maintenant impitoyablement détruit, signe inquiétant de ce qui attend le reste du mouvement MAGA à l’ère Biden-Kamala. S’il était allé jusqu’au bout du combat et n’avait „jamais abandonné” comme il l’avait promis, ce serait une toute autre histoire, mais au lieu de cela, son instinct de „faiseur de marché”, trop exacerbé, a pris le dessus à la toute dernière minute et il a cru bêtement qu’il pourrait se sauver en capitulant devant leurs exigences. L'”État profond” lui montre maintenant sa „reconnaissance” en le censurant sur les médias sociaux et en poussant à sa destitution.

Le mouvement MAGA a toujours pensé que le pays était déjà en „guerre” depuis des années, même si la plupart ne pouvaient pas en exprimer la nature hybride comme je l’ai fait dans mon article de l’été dernier sur la façon dont „la guerre de terreur hybride contre l’Amérique était en cours depuis des décennies”. Ils ont vraiment eu le sentiment que Trump partageait leur évaluation de la menace après avoir été sauvagement attaqué par l'”Etat profond” dès la seconde où il s’est lancé dans la campagne électorale, mais il s’est avéré qu’il sous-estimait la menace même si ses ennemis ne l’ont jamais fait. Pour l'”État profond” et ses mandataires démocrates publics, il s’agissait toujours d’une „guerre” à leur manière, qu’ils n’ont jamais hésité à exprimer. L’ironie suprême est que si Trump a fustigé les „républicains faibles” dans son discours du rallye „Save America”, il a lui-même fini par incarner cette même faiblesse en se rendant un peu plus tard.

L’État profond” a gagné

Ses adversaires ne connaissent pas de limites et croient à la mode machiavélienne classique selon laquelle „la fin justifie les moyens”, alors qu’il pensait pouvoir jouer selon les règles – et même pas toutes les règles comme on l’a expliqué très tôt en soulignant son refus d’utiliser les pouvoirs quasi „dictatoriaux” que lui confère la Constitution – et quand même s’imposer. Sa naïveté restera dans l’histoire car c’est elle qui est le plus directement responsable du fait qu’il n’ait pas pleinement reconnu la gravité de la guerre sans merci que l'”État profond” lui a livrée, ainsi qu’au reste de l’Amérique. Né et élevé à New York, Trump a perfectionné l’art de la langue de bois, à tel point qu’il a même réussi à faire croire à sa base qu’il partageait leur évaluation de la menace que représente la guerre de terreur hybride contre l’Amérique, qui dure depuis des décennies. Ils se sont laissé prendre à cette mascarade car ils voulaient désespérément croire qu’il restait encore un peu d’espoir.

Mais il n’y en a plus, puisque la guerre est terminée et que l'”État profond” a gagné une fois pour toutes. Le „Grand Reset”/”Quatrième Révolution Industrielle” provoquée par la guerre mondiale avance à toute vitesse, et pratiquement toutes les réalisations nationales que Trump a à son actif seront probablement annulées par Biden-Kamala au cours de leur première année de mandat, d’autant plus que les mandataires démocrates de l'”État profond” contrôlent désormais toutes les branches du gouvernement (en se rappelant que la supposée „supermajorité conservatrice” de la Cour suprême n’est en réalité constituée que de RINO, comme l’a prouvé leur refus d’entendre les cas convaincants de fraude électorale). Après „l’analyse de l’échec du mouvement MAGA en matière de sécurité démocratique”, mercredi, il est clair que quel que soit le „plan directeur” que lui et/ou le mouvement MAGA auraient pu avoir, il s’est retourné contre eux et a été en fait exploité par leurs adversaires.

Le vrai „plan directeur”

En fait, le seul véritable „plan directeur” était celui de „l’Etat profond”, qui a effectivement contrecarré chacun des mouvements de Trump et a finalement transformé le „dernier hourra” de ses partisans lors d’un rassemblement essentiellement pacifique en un clou qui sera maintenant enfoncé dans le cercueil du mouvement MAGA. Il est extrêmement suspect que le Capitole américain ait été si mal défendu malgré la tenue d’une session du Congrès en ce jour historique et après des semaines de préparation pour assurer la sécurité du site avant la Marche pour la sauvegarde de l’Amérique prévue depuis longtemps par Trump. Il est encore plus déconcertant de constater que certains policiers ont levé les barricades et même ouvert les portes à certains des manifestants, ce qui, avec le recul, laisse penser que l'”État profond” a voulu tenter les plus „passionnés” d’entre eux (sans parler des provocateurs présumés) pour prendre d’assaut le site comme prétexte à ce qui a suivi.

En facilitant passivement ce scénario par l’exploitation magistrale de la psychologie des foules, l’objectif était de jeter les bases d’une répression nationale globale contre le mouvement MAGA au motif qu’il est désormais „prouvé” qu’il s’agit d’un groupe „terroriste national”. Cela explique la mise en accusation de Trump moins de deux semaines avant qu’il ne reconnaisse lui-même, l’autre jour, qu’il quittera ses fonctions après avoir assuré la „transition du pouvoir”. S’il ne s’était pas rendu, il serait probablement encore un martyr pour la plupart des membres du mouvement MAGA, mais maintenant il n’est plus qu’un otage du palais qui attend son exécution politique très médiatisée comme première salve des représailles de l'”État profond”, mené par les démocrates, contre ses partisans au nom de la „défense contre le terrorisme intérieur”. Ce n’est pas ce que Q-Anon imagine, c’est le véritable „plan directeur”, et il a réussi.

Réflexions finales

Trump a été englouti par le „marais” parce qu’il n’avait pas la force de le vider. Chaque membre de MAGA doit accepter cette dure vérité, aussi douloureuse soit-elle. À maintes reprises, il n’a pas réussi à rassembler la force nécessaire pour accomplir de manière significative ce que beaucoup croyaient sincèrement être son destin. Cela est dû à son erreur politique fatale qui a consisté à se transformer d’un „outsider” en un „insider” dans une tentative vouée à l’échec de changer le système de l’intérieur. Il a continué à s’appuyer sur les RINO malgré leur manque de fiabilité avéré. L’obsession de Trump pour la façon dont ses ennemis le dépeignaient dans le MSM l’a également conduit à ne jamais sérieusement contrecarrer l’utilisation des pouvoirs quasi „dictatoriaux” qui lui sont conférés par la Constitution pour sauver l’Amérique. Il a pathétiquement capitulé après la réussite du „plan directeur” de l'”État prof

Source: http://euro-synergies.hautetfort.com

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki