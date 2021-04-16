ТОПОР В СПИНЕ

Донбасс — как сжатый в судороге бицепс. Будет удар или нет, будет прорыв украинской армии на границе России или ополченцы Донбасса дойдут до Мариуполя и Харькова? Придут ли русские военные части на помощь горящим Донецку и Луганску, и придут ли военные части НАТО на помощь Украине? Сойдутся ли в воздушных боях над Донбассом американские и русские истребители? Как скоро после первых залпов установок „Град” и „Ураган” будут запущены баллистические гиперзвуковые ракеты? Или всё, что сейчас происходит в Донбассе, — это очередной пропагандистский пузырь, который лопнет, и всё успокоится? Мы достроим „Северный поток — 2”, Европа закупит нашу вакцину, Байден подтвердит свою репутацию крупного политического лидера.

Но война на пороге. Трудно дышать от выхлопов танковых двигателей, железнодорожные узлы забиты воинскими эшелонами. Здравствуй, предвоенное время! Прощай, ток-шоу „Пусть говорят”.

Какова Россия предвоенного времени? Вдоль границ России достраивается санитарный кордон от Балтики до Чёрного моря, насыщенный отборными войсками НАТО. Потеря огромных территорий в 1991 году приблизила рубежи НАТО к самому центру России, сократив до минимума подлётное время американских ракет. Государства, ещё недавно входившие в Варшавский договор, сегодня являются русофобскими, антироссийскими, включая Болгарию, Румынию, Польшу, страны Прибалтики. НАТО рвётся на Украину и в Грузию, Турция пришла в Азербайджан, помогает антироссийской Украине, смотрит на Крым как на свою исконную территорию, использует „мягкую силу” для внедрения в республики Средней Азии, а также на российский Кавказ и в Татарстан.

В России разрушены целые отрасли промышленности. У нас нет своих подшипников, своих станков и своей элементной базы. Огромное количество творцов: физиков, химиков, оружейников, художников, специалистов по социальной инженерии, — уехали на Запад. И одни из них работают в Силиконовой долине, помогая американцам создавать новые системы вооружений, направленные против нашей страны. Другие входят в закрытые центры, которые постоянно изнутри взрывают Россию.

Численность населения современной РФ такова, что её мобилизационный резерв недостаточен для ведения долговременной большой войны. „Пятая колонна” достигает невиданных размеров и всё увеличивает своё влияние, присутствует во всех органах власти, экономических структурах, информационных центрах, культурных подразделениях. Государственная российская пропаганда не стравляется с ползучими технологиями прозападных, проамериканских сил, которые медленно, но неуклонно разрушают Российское государство изнутри.

Уязвимость современной предвоенной России — результат политических реформ Горбачёва и Ельцина. Если Горбачёв в период перестройки, как короед, источил всё огромное древо советского государства, то Ельцин пнул его ногой, и труха развалилась. Кто они сегодня, Горбачёв и Ельцин, в сознании правящей российской элиты? Великие реформаторы, преобразователи, память о которых закрепляется в Горбачёв-фонде и Ельцин-центре? Их обожатели находятся в Кремле на самом верху? И тогда сегодняшнее плачевное состояние России — это желанное положение, и всякая мобилизация российского народа для отпора Западу бессмысленна. Или же эти два политика отождествляются с величайшей в истории России катастрофой, именуются историческими предателями и вымарываются из положительной системы ценностей современных российских представлений. Это позволит идеологию предвоенного времени основать на оборонном сознании, на глубинных кодах, позволявших народу преодолевать исторические катастрофы, пусть ценой великих жертв, но с неизменной победой.

Сегодняшняя российская идеология ущербна, не целостна, в ней множество трещин, она дребезжит, как дребезжит крыло самолёта, готовое отвалиться. Мы идём в наступление с топором в спине. Мы вернули Крым, мы помогаем Донбассу, мы преодолеваем величайшую историческую несправедливость — последствия государственных преступлений Горбачёва и Ельцина.

Тридцать лет после разгрома Советского Союза война медленно, но неуклонно приближалась к нашим порогам. И вот она „при дверях”. Какие слова звучат в это роковое время? „Отечество в опасности” или „Вкладывайте деньги в банк Тинькофф”?

Источник: https://www.geopolitica.ru