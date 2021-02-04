ТЕЛЕФОН СТАНЕТ МАЯЧКОМ… ДЕ-ЮРЕ. Тотальная слежка. В Минцифры предложили вывести геолокацию из-под тайны связи

ТАСС. Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Это в том числе позволит упростить поиск пропавших людей, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Согласно действующему законодательству, тайна связи – гарантированное право гражданина, а любые ограничения на тайну связи допускаются только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда – без него доступ к ним есть только у отправителей и получателей информации или их уполномоченных представителей, если иное не предусмотрено другими федеральными законами.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон о связи, конкретно – в статью 63 („Тайна связи”). В дополнение к уже имеющимся положениям статьи добавится пункт о том, что сведения, которые используются в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием и содержащие данные об объемах и стоимости оказанных услуг связи, могут передаваться без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Это же касается и сведений радиоэлектронных средств (РЭС) оператора связи о геолокации смартфонов.

По словам замглавы Минцифры Олега Иванова, сейчас координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой обязаны обеспечивать операторы связи.

В целом разработка законопроекта проходит в целях выполнения одного из мероприятий федерального проекта „Нормативное регулирование цифровой среды” нацпрограммы „Цифровая экономика”, а также в соответствии с поручением президента РФ от 1 сентября 2020 года, согласно которому правительство совместно с Госдумой и Общественной палатой должны доработать проект федерального закона № 546865-7, „предусматривающего определение местоположения оконечного оборудования абонентов в сети подвижной радиоэлектронной связи в целях оперативного поиска пропавших без вести людей”.

Разработанный Минцифры законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные ФОИВы, затем будет представлен на общественное обсуждение, добавили в пресс-службе министерства.

Источник: https://3rm.info

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