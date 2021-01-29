ТАКОГО ПАДЕНИЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО… Еще один вселенский „туз” из колоды сатаны выступил за смертоносную и душепагубную вакцинацию

Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! Иерусалимский революционер и лжепатриарх Феофил, свергнувший законного Патриарха Иринея в 2005 году, неоднозначно и лукаво высказался о признании автокефалии ПЦУ в интервью сербскому изданию. Почему? Да чтобы не нарушать своего единства в сатане с таким же врагом Христа – лжепатриархом Константинопольским Варфоломеем.

Вы только посмотрите на ту степень духовного падения, которое произошло и происходит в нашей Вселенской православной церкви. Такого никогда не было за все 2000 лет Христианства. Это воистину апокалиптические события и знамения. Сам Предстоятель церкви не может прямо и честно возгласить Истину, и назвать самозванцев и богохульников- самозванцами.

Мало того, этот Феофил призывает всю паству „делать прививку – во что бы то ни стало”. Кем ты себя возомнил, богопротивник? Да запретит тебе и твоим подельникам – разрушителям Вселенской Православной церкви: гундяевым и варфоломеям, Господь!

ТАКОГО ПАДЕНИЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО…

ЕЩЕ ОДИН ВСЕЛЕНСКИЙ „ТУЗ” ИЗ САТАНИНСКОЙ КОЛОДЫ ВЫСТУПИЛ ЗА СМЕРТОНОСНУЮ И ДУШЕПАГУБНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

„Я бы не хотел давать такой комментарий, который мог бы повлиять на единство православных христиан”, – так ответил патриарх Иерусалимский Феофил III на вопрос сербского издания „Kurir” об оценке факта признания Константинопольским патриархатом автокефалии ПЦУ. Интервью опубликовано только по-английски 26 января.

Развивая свою мысль о статусе ПЦУ, Феофил отметил: „Для всех православных христиан важно быть частью единой святой, вселенской и апостольской Церкви. Те, кто понимает, что такое святая, вселенская и апостольская Церковь, хорошо поймут мой ответ на ваш вопрос”.

Вместе с тем, глава Иерусалимского патриархата жестко осудил черногорскую автокефалию, отказав Черногорской Церкви, не входящей в состав Сербского патриархата, в статусе Церкви. Также он назвал Косово и Метохию „сербским Иерусалимом”.

Патриарх Феофил поделился своим желанием посетить Сербию и высказался в поддержку вакцинации от коронавируса. „Вакцина не сможет окончательно победить это бедствие, обрушившееся на мир, – сказал патриарх, – но она, безусловно, поможет спасти жизни и смягчить опасные последствия, которые коронавирус несет человечеству». Он посоветовал всем „делать прививку во что бы то ни стало”.

Источник: https://3rm.info

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki