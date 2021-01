SUTE DE DECESE în urma VACCINURILOR. Peste 173 de morți în Europa și peste 317 în America. 16.479 de cazuri cu reacții adverse

16.479 de cazuri cu reacții adverse la Vaccinul Pfizer/BioNTech – Comirnaty, dintre care cel puțin 173 fatale (cauzatoare de moarte) au fost înregistrate în scriptele Uniunii Europene de la începutul campaniei de vaccinare anti-Covid și până pe 23 ianuarie 2021.Trecând de la un caz la altul, morții și cazurile grave se adunau în imprimanta până când s-a terminat topul de hârtie. Dintre toate, cel mai trist era să realizezi cum după administrarea vaccinului „bătrânii cădeau ca muștele”, așa cum a spus și un îngrijitor de la un cămin de vârstnici din SUA, revoltat de ceea ce a constatat cu proprii săi ochi.

Poate ați observat că despre morții în urma vaccinurilor nu se vorbește nicăieri în media foarte informată care vă invadează casele. Chestiunea nu se petrece numai în România, ci la nivel european și internațional. Oficialii tac, deși știu. Ceea ce este o crimă în sine.

În Europa, doar ministrul francez al Sănătății, Olivier Véran, s-a scăpat luni, 18 ianuarie, când a fost nevoit să comenteze cazurile de deces din Franța, că sunt înregistrate oficial 71 de decese în UE. Până vineri, 22 ianuarie, când a apărut și decesul de la Bacău, s-au mai înregistrat oficial alte patru în Franța, la care se adaugă decesul asistentului de la Mangalia, documentat de ActiveNews dar nerecunoscut de autoritățile române ca fiind în urma vaccinul. Practica este mondială. Dar vineri, 22 ianuarie, se vorbea oficial – în urma scăpării ministrului francez – de 76 de morți. Însă în realitatea, pe 23 ianuarie, data pând la care sunt înregistrate rapoartele accesate de ActiveNews, cazurile fatale erau de cel puțin 173.

Cum le-am descoperit.

În Statele Unite există perfectat de către Centrele federale de Control și Prevenire a Bolilor (CDC) un sistem electronic de înregistrare a cazurilor de efecte adverse în urma vaccinurile (The Vaccine Adverse Event Reporting System – accesibil aici – VAERS). Rapoartele – majoritatea înregistrate de cadre medicale dar și de rude ale celor afectați – sunt publice și disponibile ca atare prin accesare directă. VAERS, însă, reflectă situația reală în mică măsură. Guvernul dispune de un mijloc mai eficient de înregistrare a cazurilor, care se numește Vaccine Safety Datalink (VSD).

Și România are un astfel de sistem de raportare electronică realizat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (accesibil aici – ANM). Dar nu este public. Sigur, nici acesta nu reflectă situația reală cu exactitate. Dar oferă o bază, măcar. Am solicitat ANM să facă publice toate datele legate de efecte adverse sau fatale înregistrate până azi, așa cum se cuvine într-o democrație. Și așa cum se face la nivelul Uniunii Europene. De unde am cules datele prezentate aici.

Portalul UE, care aparține de Agenția Europenă a Medicamentelor (EMA) și este disponibil și în limba română, se numește „Baza europeană de date privind rapoartele despre reacțiile adverse suspectate la medicamente” – ADRREPORTS.EU. Deși nu este foarte prietenos alcătuit, mergând mai departe, eventual prin căutare, la Rapoarte, sunt dispuse Dosare în ordine alfabetică după numele medicamentului sau/și al substanței active.

Tentația normală este să cauți vacinul după numele lui sau al firmei, pentru a ajunge la reacțiile adverse ale acestuia. Dar nu-l veți găsi acolo, la numele medicamentului. Trebuie să mergeți la substanțe și nici aici nu-l veți găsi după numele substanței active a vaccinului Pfizer/BioNTech – Comirnaty, care este TOZINAMERAN.

Deși dosit oarecum, dacă ai inspirația să-l cauți la COVID – respectiv litera C – vei găsi și produsul Pfizer/BioNTech cât și pe cel de la Moderna. L-am lăsat pe cel de la Moderna pentru altă dată, pentru că nu privește, încă, România. Și am accesat așa-numitul Comirnaty, vaccinul ”commie” cu substanța Tozinameran. Și am ajuns AICI.

AICI, oameni buni, puteți găsi și citi cu ochii Dvs raportările cadrelor medicale care au înregistrat reacții adverse ce au mers până la cazuri de deces și pe care le-au raportat Agenției Europene a Medicamentelor (EMA). După cum am scris la începutul materialului, până pe 23 ianuarie a.c. au fost înregistrate 16.479 de cazuri cu reacții adverse la Vaccinul Pfizer/BioNTech – Comirnaty, dintre care cel puțin 173 fatale (cauzatoare de moarte). GRAFIC MAI JOS:

Am scris cel puțin 173 fatale – selectate din registrul general disorders, pentru că la acestea se pot adăuga dar și suprapune și alte cazuri de încetare a vieții, cum ar fi atacul de cord – foarte des întâlnit în cazurile cercetate de noi. Nu putem ști exact cu cât sunt mai multe dar cu siguranță nu pot fi mai puține de această cifră.

Cu puțină abilitate le veți găsi pe toate categoriile necesare: vârstă, sex, pe țări sau pe boli. La ultima rubrică din dreapta – Line Listing – puteți alege să vă fie prezentate cazurile în funcție de gravitatea lor. De acolo încep și graficele individuale, pe cazuri, cu data exactă a incidentului, constatările cadrelor medicale, medicația oferită etc. Și, bineînțeles, cazurile de deces, fiecare cu vârsta lui. În extrema dreaptă a Tabelulul pe care îl veți găsi, după ce accesați Run Line Listing Report, sub rubrica ICSR Form, prin clic direct pe ICSR, veți găsi PDF-ul cazului selectat. Complicată accesarea dar așa e mintea de Bruxelles. Ca să înțelegeți mai bine unde trebuie să ajungeți pentru fiecare caz, individual, vă ilustrăm mai jos ultimele intrări ale Tabelului, între care veți găsi și un deces al unei bătrâne (măriți imaginea cu ajutorul dispozitivului).

Da, este adevărat, bătrânii au căzut „ca muștele”, sărăcuții. Și știm, desigur, și textele care însoțesc aceste morți – că nu poate fi depistată relația cauză-efect. „Erau bătrâni, oricum mureau…”. Dar sunt și destule cazuri de tineri, cum este cel de 27 de ani pe care îl prezentăm mai jos, care a murit chiar de Crăciun, pe 25 decembrie 2020, vomitând sânge, la o zi după ce și-a făcut vaccinul Pfizer. IATĂ-L:

Alt caz, femeie, 59 de ani, moarte spontană, după cum a notat un profesionist din domeniul sănătății (captura foto din deschidere). Dar, după cum veți observa din graficele din articol (clic dreapta pentru a le mări), majoritatea celor afectați sunt din categoriile de vârste între 18 – 64 de ani. Alt caz fatal, femeie, de 41 de ani, moarte subită la o zi după vaccin. IATĂ-L:

Ne adresăm Dvs, direct, cititorilor, și nu sec, ca într-un articol oarecare, pentru că vă invităm să vă convingeți cu ochii Dvs. Informați-vă singuri și luați decizia pe care o hotărâți – și pentru care sunteți responsabili în fața familiei Dvs și a lui Dumnezeu Creatorul – dar numai în cunoștință de cauză. Or, ce constatăm? Că la ora aceasta informația pe această temă – a pericolelor vaccinurilor anti-Covid – este obliterată total.

Mai mult, presa din România și din întreaga lume este mituită cu zeci și sute de milioane de euro ca să facă propagandă pro-vaccin – adică să mintă frumos – sau să tacă – ceea ce este tot o minciună, prin omisiune. De ce?

Autoritățile din mai multe țări, inclusiv din România, au sistat pentru moment campaniile de vaccinare sub pretextul lipsei de doze suficiente. Chiar așa să fie? Ca ziariști, ne putem pune întrebarea dacă nu cumva schimbarea de tactică are loc pentru că autoritățile știu prea bine că numărul morților este mult mai mare decât cel real, decât cel declarat oficial? Sau/și pentru că numărul celor care refuză vaccinarea, mai ales din zonele intelectualilor, de specialitate, profesori, medici etc, este mult prea mare față de așteptările sistemului de propagandă.

Să luăm cazul României – unde nu putem vedea, încă, toate aceste raportări, din partea medicilor sau ale rudelor. Iată, la o singură postare pe această temă, de după decesul doamnei din Bacău, publicată de avocatul Gheorghe Piperea, cinci persoane au relatat despre cazuri similare din familiile lor.

„Sunt mulți comentatori (cel puțin 5, după numărătoarea mea) care au declarat, cu nume și prenume, că au decese în familie consecutive vaccinării. Cazurile ar trebuie făcute publice imediat. Ar trebui, de asemenea, făcute urgent plângeri penale pentru malpraxis și procese de daune pentru efectele adverse ale vaccinului. Altfel, vor fi și alte nenorociri. Autoritățile ar trebui să suspende de urgență vaccinarea persoanelor în vârstă sau suferinde, cu boli cronice.”, a afirmat avocatul pe pagina sa de Facebook.

Și Ziarul Bursa a cerut sistarea vaccinărilor, cel puțin pentru bătrâni, după cele 33 de cazuri de deces raportate în Norvegia.

„Bunica mea a decedat duminica in urma acestui agent biologic experimental (asa numit „vaccinul anti-Covid”), care i-a fost administrat acum doua zile. Bineinteles ca vor spune ca e o coincidenta, ca nu are nicio legatura cu leacul minune. Sunt convinsa ca sunt mult mai multe cazuri de acest gen, dar acestea nu merita sã fie mediatizate.”, a scris o comentatoare care a revenit apoi pentru a adăuga: „Ideea e ca desi avea anumite probleme de sanatate, a trait cu ele ani de zile si nu cred ca e o coincidenta ca s-a stins la cateva zile dupa „vaccin”.”

„Tatăl meu a fost vaccinat în data de 15 ianuarie 2021, vineri după masa, sâmbătă după masa a făcut accident vascular cerebral, a paralizat partea dreaptă, seara a intrat în comă și duminică dimineața la ora 6 a decedat.”, a scris alt comentator. Sigur, se va spune că aveau comorbidități și că este o coincidență.

Dar nu sunt cam multe „morți prin coincidență”?, după cum atrage respectabilul avocat Robert. F. Kennedy, nepotul fostului președinte american John F. Kennedy și conducătorul organizației Apărarea Sănătății Copiilor (Childrens Health Defense).

Pentru a ne lămuri și mai bine, am mers și în SUA, pe site-ul VAERS. În SUA au fost raportate până acum 181 de morți în urma vaccinurilor anti-Covid. Pentru că aici metoda de accesat este mai complicată – dar tot puteți să vă convingeți și singuri accesând VAERS – am descărcat pentru Dvs Raportul de 339 de pagini de până la data de 27 ianuarie 2021 – DISPONIBIL ÎN FORMAT PDF AICI -, unde puteți citi cu ochii Dvs despre cele 317 cazuri de decese înregistrate în urma vaccinurilor anti-Covid și alte mii de efecte adverse severe. Mărturiile acestor decese sunt, unele, înfiorătoare. Dacă nu cunoașteți limba engleză, după ce descărcați documentul oficial al CDC al SUA, folosiți orice motor de traducere, pentru a vă lămuri. EXTRAS AICI:

În încheiere solicităm pe această cale – deși o facem, cel mai probabil, în van – ca autoritățile să încerce măcar să fie mai responsabile.

Decât să dăm din buzunarele noastre ale tuturor românilor sute de milioane de euro pentru niște substitute de vaccinuri experimentale, mai bine aprobăm rapid administrarea de Ivermectină la nivel național și de alte elemente necesare întăririi imunității ante, în timpul infectării și post-Covid, care costă doar cu câteva sute de milioane de euro mai puțin decât medicamentele BigPharma experimentate pe români și nu numai. Nu o spunem numai noi ci și Dr. Tehilla Shwartz Altshuler, de la Israel Democracy Institute, care consideră – cu privire la campania din Israel dar este valabil la nivel mondial – că această „campanie de vaccinare este cel mai mare experiment realizat pe oameni în secolul al XXI-lea”.

Nu uitați, ca să nu vă îmbolnăviți din cauza virușilor din jur începeți cu devirusarea caselor Dvs prin decuplarea de la principalului factor de răspândire a virușilor, mediatici: televizorul.

