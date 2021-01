Statele Unite aprobă utilizarea Ivermectinei împotriva Covid. Medicul Ion Alexie din Las Vegas: „Mulți o vor alege, în locul vaccinării”

Potrivit medicului infecționist Ion Alexie, de la spitalul Summerlin din Las Vegas, National Institute of Health, din Statele Unite, a autorizat medicii să folosească Ivermectina, potrivit Smartradio.

Aceasta urmează să fie folosită pentru

1.Profilaxie, înainte de expunere la virusul SARS-Cov-2 (foarte mulți medici utilizează Ivermectina lunar, pentru protecție);

2.Profilaxie, pentru a evita o eventuală reinfectare;

3.Tratament, pentru pacienti Covid în oricare din stadiile bolii, preferabil imediat după debutul simptomelor, pentru prevenirea formelor grave, spitalizărilor și deceselor.

În acest mod, presiunea asupra spitalelor va scădea, iar medicii vor putea trata și alte boli, așa cum o făceau înainte de pandemie. „Sunt încrezător că mulți dintre cei care nu vor să se vaccineze vor accepta Ivermectina”, spune Ion Alexie.

Probabilitatea ca Ivermectina să nu fie eficientă, după ce 32 de studii au arătat calitățile medicamentului împotriva Covid-19, este de 1 la 4 miliarde.

„Dacă 40-50% din populație nu vrea să se vaccineze, va fi imposibil să ajungem la imunitatea de grup, în Romania (adică 80-90% din populatie să devină imuna la Covid-19). În această situație, numai dacă 80% dintre cei care refuză vaccinurile se vor infecta, putem reveni la normal”, afirmă Alexie.

Cât durează până când acest procent din populație va fi infectat? Nu este clar, probabil 2-3 ani.

Nici în Suedia, unde nu au fost restricții până de curând, nu s-a realizat imunitatea de grup.

În concluzie, administrarea Ivermectinei ar putea reprezenta un avantaj important în gestionarea epidemiei. În plus, este foarte posibil ca imunitatea oferită de vaccinurile Covid să nu dureze mai mult de un an și să trebuiască să vaccinăm toată populația, în fiecare an, la costuri imense.

France Soir prezintă cazul avocatului Jean Charles Teissedre, de la baroul din Montpellier, care a depus o cerere de ajutor provizoriu la Consiliul de stat pentru a solicita serviciilor de stat o reglementare temporară a utilizării ivermectinei ca tratament pentru covid. Avocatul acționează în numele medicilor și asociațiilor de medici. Astfel, se arată că în ultimele săptămâni, mai multe studii clinice controlate randomizate (ECA) au ajuns la concluzia că ivermectina este eficientă ca tratament pentru Covid-19.

Această moleculă antiparazitară cu spectru larg, utilizată în special împotriva scabiei, salvează vieți în orice stadiu al bolii și pare a fi mai eficientă în profilaxie sau tratament timpuriu.

Sub forma unei „meta-analize” a tuturor studiilor cunoscute pe pacienți spitalizați, tratamentul cu ivermectină în spital reduce riscul de mortalitate cu un factor de 3 sau chiar o factorul 6 dacă ne limităm la studii randomizate, mai puțin părtinitoare. Dacă în cazul unor tratamente cum ar fi cele cu Remdesivir, Hidroxiclorochina, Lopinavir sau Corticosteroizi, datele arată fie că nu au funcționat, fie nu au avut niciun beneficiu, în cazul imvermectinei există avantaje.

Sursa: https://www.activenews.ro

