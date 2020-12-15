СТАРТ ВЕЛИКОЙ АНТИХРИСТОВОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ… Ватикан и папа Франциск создает альянс с фондами Рокфеллера и Ротшильда. (ВИДЕО)

Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! Произошло не рядовое, а ключевое и крайне важное событие для всего мира. Именно в праздник жидовской Хануки создана антихристова структура, которая будет выстраивать новую экономическую систему царства антихриста. Несомненно, что рано или поздно в этой структуре „засветится” и сам сын дьявола, который будет выступать в роли великого гуманиста и доброхота, якобы заботящегося о благополучии народов мира. Да запретит ему Господь!

P.S. Не удивительно, что сразу после этой встречи в Ватикане был открыт на всеобщее обозрение т.н. рождественский вертеп, который исполнен в духе сатанизма…

Ватикан вступает в «Глобальный альянс» с Ротшильдом, Фондом Рокфеллера и крупными банками для создания Великой перезагрузки.

Папа Франциск объявил, что Ватикан вступит в «глобальный альянс» с крупнейшими мировыми банками, международными корпорациями и глобалистскими фондами для создания экономического совета, направленного на перераспределение богатства по всему миру. Глобалистская инициатива, именуемая «Совет по инклюзивному капитализму», называет себя прокапиталистической организацией, целью которой является создание «более сильных, справедливых и совместных экономик и обществ».

Элитная группа, которая называет себя «Хранители», называет себя «историческое сотрудничеством руководителей и глобальных лидеров, которые работают с моральным руководством Франциска, чтобы использовать возможности бизнеса навсегда».

«Мы отвечаем на вызов Папы Франциска по созданию более инклюзивной экономики, которая более справедливо распределяет преимущества капитализма и позволяет людям полностью реализовать свой потенциал», – говорит в видео наследница банка Линн Форестер де Ротшильд.

В список «Хранителей» помимо Папы Франциска входят генеральные директора Visa, Mastercard, Bank of America и BP, а также Линн Форестер де Ротшильд, президент Фонда Форда Даррен Уокер, президент Фонда Рокфеллера Раджив Шах и Специальный посланник ООН по климату Марк Карни.

«Стражи», как называют членов правления, – это высшие руководители крупнейших мировых корпораций, которые пообещали предпринять смелые шаги в направлении создания инклюзивного капитализма», – сообщил Forbes в среду. «Стражи» возьмут на себя ответственность, взяв на себя обязательства по списку запланированных действий, которые связаны с экологическими, социальными и управленческими проблемами

Это произошло после того, как Всемирный экономический форум, Организация Объединенных Наций и другие учреждения недавно призвали к «великой реставрации», чтобы реорганизовать мировую капиталистическую систему в трансгуманистический социалистический мировой порядок, который уничтожит частную собственность и валюту .



Источник: https://3rm.info